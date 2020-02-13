«Потерял контроль»: Джонсон разогнал министров

После выхода Великобритании из состава Евросоюза премьер-министр Борис Джонсон взялся за кадровые перестановки в кабинете министров.

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Своих постов лишились: министр финансов Саджид Джавид, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, министр по делам университетов, науки, исследований и инноваций Крис Скидмор, министр жилищного строительства Эстер Маквей, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленного развития Андреа Ледсом, министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Тереза Вильерс, генеральный прокурор Джеффри Кокс, министр по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Морган Котская.

Новым министром финансов уже назначен 40-летний Риши Сунак, один из заместителей Джавида. Джулиана Смита сменит Брэндон Льюис, который работал ранее в министерстве внутренних дел.

Место Андреа Ледсом займет Алак Шарма, министр международного развития, а его пост достался министру оборонных закупок Великобритании Анн-Мари Тревельян. Министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта возглавит генеральный казначей Оливер Доуден, а министерство по делам окружающей среды — Джордж Юстис. Новым генпрокурором станет Суэлла Браверман.

Уходящий состав правительства стал первым кабинетом министров Бориса Джонсона. Когда политик занял кресло премьера, он произвел серьезные кадровые перестановки в правительстве его предшественницы Терезы Мэй.

При этом Джонсон не стал вносить изменения в состав кабмина после досрочных парламентских выборов, британский лидер решил с этим повременить до выхода страны из Евросоюза. Соответственно, предполагалось, что после Brexit увольнения и назначения будут произведены в соответствии с теми вызовами, с которыми Лондону предстоит столкнуться в 11-месячный переходный период. Таких проблем будет очень много — правительству Великобритании предстоит за весьма короткий срок решить множество вопросов — от социальной политики до экономики.

Однако британские журналисты обращают внимание, что двигателем кадровых перестановок стали вовсе условия, в которых оказалось Соединенное Королевство после 31 января.

Политический обозреватель Daily Telegraph Гордон Рейнер в Twitter отметил, что все уволенные члены правительства наиболее активно противостояли премьер-министру на заседаниях кабмина. О том же заявил и политический обозреватель The Sun Том Ньютон: «Какова тема этой перестановки до сих пор? Громкие голоса убираются, более тихие вознаграждаются».

Самым, пожалуй, значимым поводом для подобных размышлений стала отставка министра финансов. Причем ожидалось, что ключевые фигуры в правительстве — министр иностранных дел Доминик Рааб, министр внутренних дел Прити Пател и министр финансов Саджид Джавид — сохранят свои посты. Последний, однако, внес еще большую смуту в день кадровых перестановок правительства, подав в отставку по своей инициативе.

Как сообщает «Би-би-си», чтобы сохранить свой пост, министр финансов должен был уволить своих советников. Более того, издание со ссылкой на источник сообщает, что заменить членов своей команды Джавид должен был людьми из окружения премьера, чтобы Даунинг стрит и казначейство стали «одной командой».

Однако Джавид предпочел отказаться от работы. По информации издания, чиновник и до этого сопротивлялся излишнему контролю со стороны премьера.

К слову, эта отставка сейчас совсем не на руку Великобритании. 11 марта должен быть представлен проект бюджета на следующий финансовый год — в условиях Brexit крайне важное событие.

При этом для большинства британских наблюдателей Саджид Джавид был одним из самых преданных премьеру людей. Да и сам Борис Джонсон в ноябре называл министра «отличным парнем» и «с полной уверенностью» заявлял, что Джавид сохранит свою должность.

Британские журналисты, однако, сообщают о конфликте между министром финансов и главным советником премьер-министра Домиником Каммингсом, который до этого уже отправлял в отставку помощников Джавида.

«Борис Джонсон потерял контроль. Вместо того, чтобы отдавать предпочтение интересам людей по всей стране, он втянут в битву эго между своим фактическим заместителем Домиником Каммингсом и министрами кабинета», — сообщил в Twitter лидер Шотландской национальной партии Йен Блэкфорд.

Так или иначе, становится понятно, что в условиях турбулентности, в которую входит сейчас Британия, премьер-министр и его команда хотят иметь больше контроля над министерством финансов и, вероятно, другими ключевыми ведомствами. Вместе с тем конфликты между Джонсоном и главой казначейства — это плохой знак для Соединенного Королевства, пытающегося минимизировать угрозы, возникающие с Brexit. Пожалуй, уход министра финансов за четыре недели до предоставления проекта бюджета на следующий год — всего лишь первая неприятность, возникшая на этом пути.

Еще одним кадровым решением премьера, вызвавшим полное недоумение у британской (и не только) публики, стала отставка министра по делам Северной Ирландии Джулиана Смита.

Главной заслугой уже бывшего министра по делам Северной Ирландии стал запуск работы парламента республики, который собирался почти три года из-за конфликта между двумя главными партиями региона — Демократической юнионистской и «Шин Фейном». Для Северной Ирландии эти три года стали кризисными.

Проблема коснулась и выхода Британии из ЕС. Дело в том, что, в соответствии с соглашением Бориса Джонсона, именно Ассамблея Северной Ирландии должна каждые четыре года голосовать по вопросу о том, продолжит ли Ольстер придерживаться правил Евросоюза или же начнет следовать нормативам Лондона.

Многим политикам и журналистам показалось странным, что Джонсон решил отправить в отставку первого министра по делам Северной Ирландии, которому всего за полгода удалось разрешить кризис. Двое его предшественников терпели неудачи на этом направлении. За это Джулиан Смит получил массу комплиментов и в СМИ, и среди других политических деятелей.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар уже заявил, что Смит является «одним из лучших британских политиков нашего времени».

При этом британские журналисты обращают внимание, что Джонсон и Смит ни разу не встречались с глазу на глаз. Чиновника журналисты также называют одним из тех, кто часто вступал в споры с премьером. Так, например, когда глава правительства выражал готовность осуществить выход из Евросоюза без сделки, министр, выступая в парламенте, заявил, что «жесткий» Brexit станет самым плохим вариантом для Северной Ирландии.

Политический обозреватель The Guardian Хелен Пид отмечает, что уход Смита показывает: Борис Джонсон «определенно не поощряет таланты».

«Посмотрите на то, чего достиг Джулиан Смит в Северной Ирландии, а его награда — увольнение. Похоже, что лояльность ценится выше всего», — отмечает журналист.