Невозможно: Рада не хочет давать Крыму воду

Пока Крым не будет «деоккупирован», возобновлять поставки воды на полуостров Украина не будет. Такое решение принял профильный комитет Верховной рады, написал в своем Telegram-канале депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации», — заявил он.

Ранее Гончаренко написал, что, «легализуя российский Крым в обмен на мир», Киев может «скатить страну в настоящий ад». После решения комитета Рады вопрос о поставках воды в Крым будет вынесен на голосование депутатов.

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Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее предложил возобновить подачу воду по Северо-Крымскому каналу на полуостров в обмен на передачу под контроль Украины всей территории Донбасса, подконтрольной самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам.

«Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил парламентарий.

Однако вскоре после этого новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что никогда не говорил с Москвой на переговорах по статусу Донбасса о подаче воды в Крым. Он также назвал слова Арахамии «личным мнением» парламентария.

Есть и другое мнение — председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине самой выгодно подавать воду в Крым, поскольку это поможет улучшить экологическую ситуацию в Херсонской области.

Он заявил, что не пускающим воду в Крым политикам стоит посоветоваться с экспертами, которые объяснят, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала обезвоживаются пахотные земли Херсонщины.

Вскоре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею Давида Арахамии. По его словам, Крымский полуостров не может быть объектом «каких-либо разменов».

«Это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается водоснабжение. Если есть какие-то дополнительные предложения по водоснабжению на коммерческой основе, они могут быть рассмотрены. Крым не может быть объектом каких-либо разменов», — подчеркнул он.

Тема водоснабжения Крыма стала особенно актуальна после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Киев перекрыл подачу воды через Северо-Крымский канал в Херсонской области. Канал обеспечивал до 90% потребностей Крыма в питьевой воде. В апреле 2017 года поставки днепровской воды сократились примерно в три раза. Россия предложила Украине подписать договор об авансовой оплате воды, однако, как заявил министр сельского хозяйства России Николай Федоров, «Киев отвечает, что надо изучить документы, договор переписать».

При этом российские власти отметили, что перекрытие Северо-Крымского водоканала — скорее, политический шаг, нежели экономический. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что «постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма. Уже, как говорится, чем могли навредить, навредили». По его словам, теперь

республика Крым уже не зависит от днепровской воды, а раньше она обеспечивала технической водой только северо-восток полуострова, но с 2014 года Крым стал «водонезависим».

Глава комитета по госстроительству Государственного совета Крыма Ефим Фикс также заявил, что, хотя республика уже три года не получает украинскую воду, в ней «все тихо и спокойно», воды хватает, а водохранилища заполнены.

В начале февраля 2020 года глава городской администрации Симферополя Елена Проценко сообщил, что запасов в поверхностных водохранилищах, питающих столицу Крыма, хватит лишь на три с небольшим месяца. В связи с этим в городе принято решение — принять особый режим водоснабжения.

Однако председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что воды в Симферополе хватает. «Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет», — подчеркнул он.