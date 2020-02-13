«Ненормальность»: почему россиян не пускают в Израиль

За 2019 год Израиль отказал россиянам во въезде в страну около 6 тыс. раз. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на посла России в Израиле Анатолия Викторова.

«Среди них — туристы и паломники, которые абсолютно четко, с их точки зрения, выполнили все условия: купили билеты, путевки, забронировали гостиницы, располагали достаточным количеством финансовых средств — однако въехать в Израиль им не разрешили», — заявил дипломат.

По словам Викторова, посольство РФ берет под свой контроль случаи неправомерного отказа, обсуждая это с израильскими органами госвласти. Он отметил, что Москва и Тель-Авив понимают «ненормальность» сложившейся ситуации и необходимость совместной работы надо ошибками.

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«Надеюсь, что совместными усилиями удастся переломить неблагоприятную тенденцию и решить имеющиеся проблемы», — добавил он.

Посол также заявил, что Россия и Израиль намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов министерств иностранных дел и правоохранительных органов. Наконец, Викторов указал на обеспокоенность израильской стороны ростом нелегальной миграции. По его словам, сотрудничество двух стран налаживается по этой линии «очень эффективно».

Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что число отказов во въезде в страну для россиян возросло в 1,3 раза за год. Попасть в еврейское государство не смогли 5,7 тыс. граждан России. В 2016 году отказов было чуть менее пятисот.

МИД Израиля объясняет увеличение числа отказов ростом российских заявок на предоставление убежища.

«В последние годы увеличилось и количество попыток незаконной трудовой миграции россиян в Израиль. Это вынуждает нас осуществлять более тщательную проверку, и иногда приходится отказывать», — заявила изданию представитель пресс-службы посольства Израиля в РФ Яна Котляр-Галь. Для разрешения ситуации ведется активный диалог с российской стороной.

По данным Haaretz, с 2009 по 2015 год лишь 17 россиян запрашивали в Израиле статус беженца. Однако после 2017 года убежища попросили более 600 российских граждан. Всего с 2015 года в Израиль эмигрировали около 40 тыс. человек — это на 4 тыс. меньше, чем общее число уехавших из России с 2005 по 2015 год.

Ранее директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич рассказала «Газете.Ru», что уровень эмиграции из России возрос в последние годы.

«Выросла эмиграция из России. Люди переезжают прежде всего в Израиль. А в Германии еврейская миграция почти закончилась. Кто-то осел, перетягивает родителей», — отметила она.

Если посмотреть на данные Росстата по международной миграции, то в 2009 году количество выбывших из Российской Федерации составляло только 32,5 тыс. человек, в 2017 году речь шла уже о 377,2 тысячах. Основная часть оттока приходится на страны бывшего СССР. Например, только на Украину уехали в 2017 году 102,5 тыс. человек.

Но и в дальнее зарубежье поток уезжающих вырос в несколько раз — с 12,1 тыс. в 2009-м до 56,1 тыс. в 2017-м. Причем на уровне в пятьдесят тысяч с небольшим показатель держится с 2014 года.

В 2016 году в Комитете гражданских инициатив заявили, что около 4,5 млн человек эмигрировали из России с 1989 по 2015 год.

«С 1989 по 2015 год, по данным Росстата, Российскую Федерацию покинули около 4,5 млн человек. По данным зарубежной статистики, на 2015 год в самых миграционно популярных у россиян странах проживают около 1,5 млн человек, граждан России», — написано в докладе организации.

В комитете отметили, что данная статистика не учитывает людей, уже получивших новое гражданство, нелегальных мигрантов и тех, кто фактически живет в двух странах, однако имеет российское гражданство и въезжает по визам. Данные зарубежных статистических служб о ежегодном въезде россиян многократно превышают цифры Росстата об эмиграции из России. Так, согласно данным немецкой статистической службы, за 2011–2014 годы в Германию иммигрировали немногим менее 97 тыс. человек, а по данным Росстата — 16,3 тыс. человек.

Отмечается, что чаще всего россияне уезжают в Германию, США, Израиль и Австралию. Эмигрантами являются молодые люди с высоким уровнем образования.