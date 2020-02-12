«Крым – не объект размена»: в Кремле ответили на предложения из Украины

Крым не является предметом для «размена» с Киевом. Это также касается и вопроса поставок воды на полуостров со стороны Украины. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее предложение одного из украинских политиков возобновить водоснабжение Крыма в обмен на контроль Киевом всей территории Донбасса, в том числе границ с Россией.

«Крым не может быть объектом каких-либо разменов», — обратил внимание Песков.

Он обратил внимание, что крымский полуостров является российским регионом, водоснабжение которого обеспечивается государством «в рамках существующих программ развития». «Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены», — приводит его слова РИА «Новости».

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Представитель Кремля отметил, что ситуация на юго-востоке Украины является проблемой именно этой страны. «Мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию», — подчеркнул Песков.

Вместе с тем он добавил, что вопрос контроля границы в самопровозглашенных республиках Киев должен обсуждать непосредственно с представителями ДНР и ЛНР. «Без осуществления этих контактов очень трудно что-либо сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они, конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность минских договоренностей, под которыми стоят визы представителей этих двух регионов», — сказал Песков.

Москва неоднократно напоминала украинским властям, что в минских договоренностях прописано, что контроль над границей с Россией на территории Донбасса Киев получит лишь после того, как там пройдут местные выборы.

Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», — сказал Арахамия в эфире телеканала «Прямой». Под «большим преимуществом» он имел ввиду отвод «вооруженных формирований к Ростову», а передача Киеву контроля над границами самопровозглашенных республик.

Незадолго до выступления Арахамии на украинском телевидении, в Крыму стали появляться сообщения о недостатке питьевой воды для некоторых районов полуострова. Так, глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней, передает РИА «Новости».

Глава администрации города Елена Проценко, в свою очередь, отметила, что Симферополь может перейти на подачу воды по графику, так как ее не хватает в водохранилищах, которые снабжают город. Предполагалось, что с 10 февраля вода будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером. Позднее премьер республики Юрий Гоцанюк отметил, что на сегодня необходимости вводить график подачи воды нет.

Предложение подачи воды в Крым уже не в первый раз звучит из уст «Слуг народа». В начале февраля глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов в интервью «Радио Свобода» предложил Киеву начать зарабатывать на поставках воды.

«Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — привел пример парламентарий. Он уверен, что, если Киев возобновит подачу воды на полуостров, то украинский бюджет мог бы значительно пополниться.

Однако спустя несколько дней Украина отвергла это предложение, заявив, что власти страны не строили таких планов. «Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из [Северо-Крымского] канала пойдет в Крым только после деоккупации», — написал на своей странице в Facebook занимающий должность постоянного представителя президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Кроме того, сам украинский президент Владимир Зеленский говорил в октябре прошлого года, что страна не собирается в ближайшее время возобновлять поставки воды на территорию полуострова, который с 2014 года является российским регионом.