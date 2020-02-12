Ради справедливости: экс-военные ВСУ станут ветеранами в России

Совет Федерации одобрил закон о присвоение звания «Ветеран военной службы» тем, кто служил в крымских частях Вооруженных сил Украины и постоянно проживал на полуострове на момент его возвращения в состав России. Закон также предусматривает присвоение соответствующего звания военным, уволенным в запас.

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Получить звание ветерана могут и те, кто служил в Крыму в органах, в которых украинским законодательством предусмотрено прохождение воинской службы. Кроме того, на него могут рассчитывать награжденные российскими и советскими орденами или медалями, знаками отличия России и почетными званиями СССР.

Основным условием для присвоения звания «Ветеран военной службы» является общая продолжительность службы не менее 20 лет. По последним данным, на территории Крыма проживает около 1000 человек, которые могут претендовать на соответствующее звание.

Авторы инициативы указывают, что в настоящее время эти люди не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, которые дает статус ветерана. При этом они продолжают служить в Вооруженных силах России.

«Федеральный закон устраняет данную социальную несправедливость. Он устанавливает, что граждане, проживающие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в состав РФ республики, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более (в Вооруженных силах СССР, Украины, РФ), награжденные государственными наградами, знаками отличия СССР и России, удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, являются ветеранами военной службы», — говорится в пояснительной записке к документу.

Указанная категория военных является полноправными гражданами России, отмечают авторы закона, они должны пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными российским законодательством.

По предварительным данным, расходы на реализацию этого закона должны составить 500 тыс. руб. из расчета доплаты за звание около 500 руб. на человека. В начале февраля инициатива прошла третье чтение в Госдуме, а теперь была поддержана и Совфедом. Закон должен вступить в силу после того, как его подпишет президент.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами.

Украина и ряд западных стран не признают итоги референдума и систематически требуют от российской стороны «вернуть» полуостров. Москва же последовательно указывает, что вопрос о принадлежности Крыма является закрытым.

На момент вхождения полуострова в состав России его вооруженные силы включали в себя более 5,5 тыс. человек. После воссоединения они прекратили свое существование и частично вошли в состав российской армии. В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ «О признании действительными воинских званий, документов об образовании граждан России, являющихся военнослужащими органов военного управления и воинских формирований республики.

Согласно документу, на территории полуострова были сформированы части Вооруженных сил России. В их состав перешли 72 воинских подразделения из состава бывших вооруженных сил Украины, в том числе 25 судов вспомогательного флота и шесть боевых кораблей.

К слову, в марте 2019 года Россия усилила войсковую группировку в Крыму для обеспечения защиты территории полуострова. Как говорил министр обороны России Сергей Шойгу, подобные меры также позволят защитить российские интересы в Черном море. «В настоящее время все воинские части являются частями постоянной готовности», — подчеркнул глава Минобороны.