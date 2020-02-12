«Повышали голос»: Порошенко рассказал про беседу с Путиным

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарной» Петр Порошенко в статье для издания «Украинская правда» рассказал, что «самой ужасной ночью» в его жизни стали переговоры лидеров «нормандской четверки», которые состоялись в феврале 2015 года в Минске.

Реклама

Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является «холодным, жестоким и глубоко враждебным по отношении к Украине переговорщиком». Тем не менее, те «девятнадцатичасовые» переговоры завершились подписанием Минских соглашений.

Упомянул бывший украинский лидер и трагедию 10 февраля 2015 года, когда донецкий город Краматорск подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня. Тогда, по данным Донецкой областной госадминстрации, погибли 16 человек и 48 пострадали, из них пятеро детей.

«Ни одной струны в душе Путина, судя по его поведению, трагедия Краматорска не коснулась. Впоследствии, Франсуа Олланд напишет, как «много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга». Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни. Однако, решающая для того, чтобы остановить агрессора», — указал Порошенко.

Порошенко продолжает антироссийскую риторику и сейчас, после ухода с поста главы государства. Так, в конце прошлого года он призвал ввести санкции против пяти украинских компаний, которые заключили соглашения о поставках газа из России на украинский рынок.

«Это не коммерческие контракты, они являются политическими», — сообщил экс-лидер Украины.

По словам Порошенко, Россия «продает газ пятой колонне» с солидной скидкой. Доходы от этой сделки Москва намерена использовать якобы для того, чтобы финансировать деятельность оппозиции и «подорвать основы украинской государственности».

При нынешнем же президенте Украины Владимире Зеленском риторика в отношении России начала смягчаться. В прошлом месяце Совет национальной безопасности и обороны Украины провел консультативно-совещательное заседание, на котором была рассмотрена стратегия национальной безопасности.

В документе под названием «Безопасность человека — безопасность страны», среди прочего, указывается, что Украине необходимо принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях.

При этом, там же уточняется, что украинские власти будут осуществлять комплекс международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных, экономических мер и мер безопасности под общим названием «Крым — это Украина».

На то, что политические подходы нынешнего главы Украины и его предшественника Петра Порошенко относительно ситуации в Донбассе различны, обратил внимание месяцем ранее и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны», — сказал представитель Кремля, выразив надежду, что его обещания будут реализованы, и «Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей».

По словам Пескова, главное — выполнение украинскими властями взятых на себя обязательств по реализации «всего комплекса мер».

Киев и Москва начали вести прямой диалог, результатом этого стали, в частности, обмен пленными, в том числе – задержанными в Керченском проливе украинскими моряками, а также возвращение кораблей, подтверждал Зеленский в интервью израильскому телеканалу «9tv».

По его словам, вопрос с военными кораблями решался вне «нормандского формата», без посредничества Германии и Франции, и был урегулирован общением украинской и российской сторон.

«У нас появился диалог. И не только диалог в «нормандском формате». Мы стали о чем-то говорить. Важно. Три года не было «нормандского формата». Мы договорились. Мы вернули моряков до «нормандского формата». Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Важно, очень. Значит, мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался», — указал политик.

При этом он уточнил, что общается напрямую с Путиным. «Это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как по-другому?», — объяснил Зеленский.