Попал в ловушку: в Раде осудили маневры Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский попался в «идеологическую ловушку», заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. Как сообщает издание «Апостроф», нардеп осудил речь украинского лидера о Второй Мировой войне.

«Зеленский <...> пытается убедить себя и окружающих в том, что советское руководство столь же виновно в начале войны, как и немецкое — а это один из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан», — заявил депутат.

По мнению Новинского, Зеленский повторяется вслед за экс-президентом Украины Петром Порошенко, причем «неумело». В частности, добавил он, спорными являются тезисы, что «победа над фашизмом ничего не дала Украине», а один тоталитарный режим «просто сменился другим».

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Нардеп подчеркнул, что сейчас украинская пропаганда говорит о «заваливших немцев трупами советских военачальниках», однако в реальности потери «составили 11,5 млн бойцов в СССР против 8,6 со стороны Германии».

«К тому же, в Киеве забывают, сколько Украина потеряла в ходе оккупации нацистами, а это 13,5 млн человек», — добавил Новинский.

Он также заявил, что Киев действует на поле исторической памяти «в стиле наихудших традиций тоталитаризма». Украина переворачивает «с ног на голову» историческую правду, добавил он, обвинив власти страны в желании «довести до абсурда» подвиг «народов экс-СССР в борьбе с нацизмом».

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности руководства СССР к началу Второй Мировой войны. Зеленский добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов».

«Это привело к началу Второй Мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил Зеленский на брифинге после встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

Ответ российской стороны не заставил себя ждать — депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская напомнила президенту Украины о его деде-фронтовике.

«Владимир Александрович, ваш дед — командир минометного взвода — в 1944 году получил два ордена Красной Звезды, войну закончил лейтенантом. Вам перед дедом не стыдно?» — написала депутат в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что уничтожение евреев и русских на территории Украины устраивали отряды Степана Бандеры и Романа Шухевича, которых считают героями современные украинские националисты.

«Списать Холокост на Советский Союз? До такого даже выкормыши «майдана» не додумались... Вам нужно принести в Украину мир, а не умасливать порошенковские банды! Для них открыты двери наших тюрем — они за свое ответят. Такого мы от вас просто не ожидали...» — добавила Поклонская.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия сделает все для защиты правды о событиях Второй Мировой войны и не позволит никому стирать факты.

Президент отметил, что страна располагает большим объемом объективной информации и сделает все, чтобы она не забывалась. Однако РФ не будет никому и ничего доказывать. «Как показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим», — констатировал политик.

Он напомнил, что для сохранения памяти о войне в России создается специальный центр с фото- и видеоархивами, которые не позволят никому извращать историю и наносить ущерб народу, памяти дедов и отцов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацистами.

Между тем, с 2014 года на Украине постоянно происходят случаи осквернения памятников советским военачальникам. В октябре 2018 года в Киеве полиция была вынуждена вступить в столкновение с украинскими националистами, пытавшимися снести памятник советскому генералу эпохи Великой Отечественной войны Николаю Ватутину. По данным СМИ, полицейских было «несколько сотен», а радикалов — «несколько десятков».

В результате драки никто не пострадал, информации о задержанных нет. Памятник также остался на месте, но его забросали куриными яйцами.

В апреле в селе Новые Боровичи украинские националисты-радикалы уничтожили бюст генерала Ватутина. Вандалы оправдывают свои действия официально одобренным киевским режимом процессом декоммунизации.

В начале июня 2019 года украинские радикалы из «Национального фронта» и «Правого сектора» (организация запрещена в России) снесли в Харькове бюст маршалу СССР Георгия Жукова. Они накинули трос на шею бронзового военачальника и сбросили его с постамента, водрузив вместо него украинский флаг. Власти города восстановили бюст Жукова за счет городской казны и осудили действия вандалов.