«Осталась только сила»: в Москве признали смерть мозга НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) демонстрацией силы альянса.

«Распад ДРСМД — это плохо, но он продемонстрировал силу НАТО, поскольку мы смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия, и согласовать наши дальнейшие шаги», — пояснил Столтенберг.

Прекращение действия договора беспокоит альянс из-за потери одного из инструментов контроля над вооружениями в мире, признал генсек НАТО. При этом лучшим ответом на «действия России», по его мнению, станет поиск новых эффективных мер.

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Столтенберг также указал, что российские ракетные системы станут одной из тем предстоящего саммита министров обороны стран альянса, который пройдет 12-13 февраля в Брюсселе. Участники встречи обсудят варианты ответа альянса на весь спектр российских систем — обычных и ядерных, ныне развернутых или находящиеся в разработке.

«Мы не намерены размещать ракеты в Европе [в качестве ответа], но мы должны обеспечивать безопасность в Европе в присутствии российских ракет», — подчеркнул Столтенберг.

Позиция генсека НАТО о виновности России в разрушении ДРСМД совсем не нова: обвинять Москву в нарушении договоренностей стало своеобразной традицией для альянса. Тем не менее, сам ДРСМД прекратил свое существование после одностороннего выхода из соглашения США. Россия в данном случае применила зеркальные меры, покинув договор только после американской стороны.

Поддерживают в НАТО и претензии США к России, а именно последовательно указывают на ракету 9М729, которая якобы нарушает положения Договора. Москва же опровергает все подозрения Вашингтона и заявляет о соответствии своих вооружений положениям документа. Российская сторона не раз предлагала США спасти соглашение, но переговоры сторон закончились ничем, и в августе прошлого года ДРСМД прекратил свое существование.

Тем не менее, слова Столтенберга, что разрушение соглашения продемонстрировало силу и единство НАТО – довольно спорные. К примеру, альянс не раз призывал обе стороны к переговорам, ставил России «ультиматумы» якобы для возвращения к соблюдению соглашения и даже угрожал комплексом ответных мер. Однако в итоге действия НАТО никак не повлияли на судьбу ДРСМД.

Как говорил Столтенберг, ответом альянса на «действия России» стало увеличение контингента блока в Европе и усиленная готовность его сил. Но эти решения также вписываются в основную концепцию действий НАТО, которые в целом направлены на «сдерживание России».

При этом слова генсека о единстве в альянсе можно назвать дежурной фразой, хотя события прошлого года демонстрируют обратное. Так, в октябре союзники по НАТО поссорились из-за односторонних действий Турции, которая начала военную операцию против курдских формирований на севере Сирии без консультаций с другими членами альянса.

Анкара договорилась лишь с Вашингтоном, который вывел свои войска из региона боевых действий. Эти события вызвали недоумение и даже гнев у европейских стран блока. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО из-за отсутствия единства в альянсе.

К слову, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя последнее заявление генсека НАТО по ДРСМД напомнила о словах французского лидера.

«Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает», — написала она в Facebook.

Помимо действий Турции, последние несколько лет в альянсе идут споры по поводу целесообразности повышения расходов на оборону, на этом активно настаивают США — главные спонсоры НАТО. Трамп требует от Европы довести траты на оборону до 2% ВВП, однако ведущие европейские страны — Франция и Германия — не слишком поддерживают инициативу американского лидера.

Это отчасти связано с методами, которыми Трамп пытается добиться желаемого от союзников. СМИ не раз отмечали, что президент США угрожал покинуть НАТО, а также называл альянс устаревшим и не выгодным. К тому же, союзников США беспокоит активное противостояние между Вашингтоном и Тегераном.

Ликвидация американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года ввела НАТО в ступор. Трамп принял решение об убийстве военного без консультаций с альянсом, и в целом страны блока восприняли действия президента США нейтрально.

Это стоило блоку присутствия миссии в Ираке, власти которого призвали все иностранные силы покинуть страну после убийства Сулеймани в аэропорту Багдада. Переговоры по возобновлению сотрудничества не завершены до сих пор, а возможные сроки восстановления работы НАТО в республике неизвестны.

Впрочем, противоречия в НАТО возникают постоянно, что вполне объясняется различными интересами тех или иных стран. Однако в последнее время альянс теряет не только «единство», но и поддержку со стороны населения. По данным Pew Research Center, в период с 2017 по 2019 год рейтинг одобрения НАТО в ведущих западных странах — США, Германии, Франции — упал на 10%.

Большая часть респондентов продолжает поддерживать альянс, но результаты исследования продемонстрировали стойкую негативную тенденцию. Сам Столтенберг говорил, что альянс не беспокоят данные опроса, так как они не влияют на «единство стран блока».