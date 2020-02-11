Сменил Богдана: Ермак назначен главой офиса Зеленского

Офис президента Украины Владимира Зеленского теперь возглавит Андрей Ермак. Как сообщает ТСН со ссылкой на сайт украинской администрации, указ был опубликован во вторник, 11 февраля.

«Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса Президента Украины», — значится в президентском указе №48/2020.

Предыдущим указом Ермак был снят с должности помощника президента. Ранее с поста главы ОП был уволен Андрей Богдан. По данным СМИ, теперь уже бывший глава администрации конфликтовал со своим преемником.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. «Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все», — заявил украинский лидер агентству «Интерфакс-Украина».

Ермак — профессиональный юрист, стаж его работы — почти 25 лет, он занимается адвокатской деятельностью с 1995 года. Он основал «Международную юридическую компанию», занимающуюся юристконсалтингом и защищает интересы клиентов в досудебных спорах и в суде. Кроме того, он основал Garnet Inernational Media Group и спродюсировал ряд кинофильмов.

В команде Зеленского Ермак занимался как личный помощник президента российско-украинско-американскими отношениями. СМИ много раз сообщали о существовании некоего «неформального канала» для переговоров Ермака с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Сам Ермак после назначения Козака говорил изданию «Украина 24», что он «сильнее настроен на диалог с Киевом», чем Владислав Сурков. Он также добавил, что в Киеве серьезно намерены добиться мира в Донбассе.

Украинские националисты из-за связей Ермака с Москвой уже возмутились. Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий заявил, что Ермак — «это не переговорщик от Украины с Россией, это переговорщик от России в Украине». По его мнению, теперь «влияние северных соседей» на Зеленского еще более возрастает.

Накануне Ермак заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский искренне хочет прекращения боевых действий в Донбассе. «Я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось», — сказал Ермак. Он отметил, что это происходит в «нормандском формате», а также в Минске.

1 октября 2019 года в белорусской столице была согласована «формула Штайнмайера», подписывать которую Киев отказывался долгое время. Постпред России при контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания заявил, что удалось преодолеть сопротивление украинской делегации и был «согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Согласно «формуле», в день выборов особый статус для региона вводится временно, а после опубликования позитивного отчета ОБСЕ об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на парижской встрече «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии — еще в 2015 году.

Спустя еще одну неделю

украинская сторона в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске заявила, что приступит к выполнению политической части «Минска» только при условии роспуска самопровозглашенных республик Донбасса. В числе прочих условий Киев назвал прекращение огня, вывод иностранных войск с юго-востока Украины и разведение сил на линии соприкосновения.

Такую позицию огласила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Ранее в ООН сообщили, что более 3,3 тыс. мирных жителей погибли в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Ранения в ходе войны получили 9 тыс. человек. Внутренними переселенцами в пределах Украины были вынуждены стать порядка 1,3 млн человек.

Еще 3,5 млн жителей региона нуждаются в помощи. «Линия соприкосновения» длиной 427 км перекрыла доступ к необходимым социальным услугам, говорится в отчете Всемирной организации.

Украина обвиняет Россию в агрессии в Донбассе, Москва эти обвинения отрицает. В ОБСЕ признали, что российских войск на территории Донбасса нет.