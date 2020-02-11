Маленькая победа: Блумберг выиграл праймериз от двух партий

В штате Нью-Гемпшир появились уже первые результаты первичных партийных выборов (праймериз), которые состоялись в маленьком поселке Диксвилл Нотч. Лидером стал миллиардер Майкл Блумберг. Что примечательно, он победил и как демократ, и как республиканец.

Правда, в голосовании приняли участие всего пять человек.

Блумберг получил один голос как представитель Республиканской партии и два как демократ. Еще по одному голосу получили демократы Берни Сандерс и Пит Буттиджич.

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Сам миллиардер выдвигал свою кандидатуру от Демократической партии. Однако правила, по которым проходит голосование, разрешает поддержать любого кандидата.

Майкл Блумберг не вел предвыборную кампанию ни в Айове, ни в Нью-Гемпшире, он решил сосредоточить все свое внимание и усилия на крупных штатах. В том числе и поэтому его победа в Диксвилл Нотч выглядит как шутка от жителей поселка.

Праймериз в Диксвилл Нотч прошли ровно в полночь по местному времени. Впрочем, из-за столь небольшого количества голосовавших, процедура подсчета не заняла много времени. Это же стало поводом для шуток на тему неудавшихся для демократов кокусов в Айове.

Первичные партийные выборы в штате, который традиционно открывает этот этап голосования, состоялись 3 февраля. Однако с подсчетом результатов демократы смогли справиться лишь к 6 февраля.

Победителем в Айове стал бывший мэр небольшого города Саут-Бенд в штате Индиана, 38-летний Пит Буттиджич. Он получил 26,2%. С минимальным отрывом второе место получил независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Причем такой обидный результат в Айове политик получает уже второй раз. В 2016 году Хиллари Клинтон набрала 49,86% голосов, Берни Сандерс — 49,57%.

Сенатор США от штата Массачусетс Элизабет Уоррен пришла третьей (18%). А вот бывший вице-президент Джо Байден, которого называли наиболее вероятным соперником Дональда Трампа, получил лишь четвертое место — 15,8%.

Заминка с результатами, впрочем, делает старт президентской гонки для демократов не очень удачным. Почему подсчет голосов проходил так долго, остается не до конца понятным. Сам процесс кокусов сильно отличается от праймериз. Члены партий собираются в публичном месте и разбиваются на группы, в зависимости от поддерживаемого ими кандидата. Затем наступает самая главная часть — убеждение. Сторонники определенных кандидатов уговаривают «противников» отказаться от своего фаворита. Через два часа начинается подсчет групп, кандидат, в чьей группе больше всего делегатов, становится победителем.

В ходе праймериз же американцы ставят галочку за своего фаворита и опускают бюллетень в урну.

Исторически так сложилось, что именно Айова и Нью-Гемпшир открывают этап предварительных партийных голосований. Это маленькие сельскохозяйственные штаты, однако результаты кокусов и праймериз задают тон дальнейшей кампании. Соответственно, результаты в этих штатах очень важны для кандидатов.

К победителям первых праймериз приковано особое внимание журналистов, соответственно, их имена часто мелькают в СМИ — в положительном или же отрицательном ключе, зависит от самих кандидатов и их команд.

Нельзя отрицать и психологический эффект, победителя уже воспринимают как лидера гонки, к которому, возможно, стоит присмотреться. Существует и финансовый аспект — лидерам первых кокусов и праймериз легче получить финансовую поддержку своих кампаний.

Впрочем, на примере самого Трампа доказано, результаты первых кокусов вовсе не гарантируют победу. Четыре года назад в Айове лидерство среди республиканцев заполучил сенатор от Техаса Тед Круз. Дональд Трамп занял второе место. Именно Нью-Гемпшир стал первой победой будущего президента. Среди демократов же победу в 2016 году одержал Берни Сандерс.

Следующие предварительные выборы состоятся в Неваде и в Южной Каролине 22 и 29 февраля соответственно.