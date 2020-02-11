Борьба за власть: глава офиса Зеленского подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан собирается уйти в отставку, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. По данным издания, чиновник уже уведомил украинского лидера Владимира Зеленского о своем решении, а также обсудил данный вопрос со своими заместителями.

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Эту информацию подтверждают и другие украинские СМИ. Ряд источников сообщает о том, что из кабинета Богдана вечером, 10 февраля, выносили вещи. При этом официальных данных все еще нет, да и сам глава офиса президента Украины пока никак не комментировал ситуацию.

Причины возможного ухода Богдана неизвестны, но СМИ уверены, что это может быть связано с несколькими вопросами. В частности, к отставке главы офиса президента мог привести его конфликт с помощником Зеленского Андреем Ермаком или давление со стороны Запада.

Противостояние сторон носит чисто аппаратный характер, пишет «Страна.ua», Ермак решает вопросы людей, которых по каким-то причинам не допустил до Зеленского глава его офиса. Речь идет о широком спектре вопросов — от кадровых назначений до бизнеса. В пример издание приводит ситуацию с увольнением Виталия Кличко с должности главы Киевской горадминистрации.

Богдан активно продвигал это решение, а также пытался назначить на данный пост бывшего директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко. Ермак же вмешался в этот процесс и остановил увольнение Кличко, доказав президенту, что это нецелесообразно.

Впрочем, официального подтверждения этой информации нет, а Богдан и Ермак полностью отрицают наличие каких-либо противоречий. Глава офиса Зеленского также отмечал, что не борется с его помощником за расположение главы государства.

Вторая возможная причина — давление Запада. Иностранных партнеров Украины якобы не устраивает Богдан. В основном претензии связаны с тем, что он бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, в западных странах его воспринимают как соратника бизнесмена.

Главными противниками Богдана являются США, пишут украинские СМИ, в Белом доме главу офиса Зеленского считают «врагом Дональда Трампа» и всячески намекают Киеву на необходимость его устранения. Вашингтон беспокоит возможное влияние Коломойского на президента Украины с помощью Богдана, хотя сам Зеленский не раз опровергал подобные обвинения.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник, Богдана нельзя назвать человеком Коломойского — это ошибочное утверждение.

«Он работал с Коломойским, но в большей степени он человек именно Зеленского. Тем более олигарху за полгода так и не удалось оказать какое-либо давление на президента. Мы видим обыски на телеканале Коломойского «1+1» и то, что соратники олигарха в правящей партии «Слуга народа» находятся во внутренней оппозиции», — считает эксперт.

Возможная отставка главы офиса Зеленского связана с тремя факторами, добавил Бортник, речь идет о потере доверия президента, его ненужности в команде и внутренней борьбе за власть.

«Богдан потерял доверие президента из-за своего поведения и причастности к ряду коррупционных дел. Также он больше не нужен Зеленскому, хотя по началу был самым опытным человеком в офисе главы государства и помог отстроить вертикаль власти. В последнее время влияние Богдана стало опасным — обострилось противостояние внутри команды Зеленского. Новые люди в команде президента уже получили необходимый опыт и начали бороться с Богданом за власть», — резюмировал эксперт.

Стоит отметить, что информация о возможной отставке Богдана появляется уже не первый раз. Так, в августе прошлого года СМИ опубликовали заявление главы офиса президента об увольнении. Сам Богдан подтвердил факт написания документа, но не смог объяснить, как оно попало к журналистам.

«Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб», — говорил глава офиса Зеленского.

На вопрос о том, действительно ли он хочет уйти со своего поста, Богдан отвечал достаточно туманно. «Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент», — подчеркивал глава ОП.

Зеленский же, комментируя эту информацию, указал, что его команда не держится за власть и готова уйти в отставку в любой момент.

«Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными <…> задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», — утверждал президент Украины.