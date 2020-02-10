«Постсоветскость кончилась»: Азербайджан выбрал парламент

9 февраля в Азербайджане прошли первые в истории страны внеочередные парламентские выборы. Правящая партия «Ени Азербайджан» уже объявила о своей победе.

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Так, вице-премьер страны и исполнительный секретарь правящей партии Али Ахмедов поблагодарил всех избирателей, поддержавших «Ени Азербайджан».

«Мы можем поздравить членов нашей партии с очередной победой «Ени Азербайджан». От всей души поздравляю победивших кандидатов. Я также хотел бы поблагодарить многих добровольцев, которые внесли большой вклад в великую победу нашей партии», — написал Ахмедов в Facebook.

Кроме того, глава ЦИК Мазахир Панахов, приводя на брифинге результаты голосования по итогам обработки 87% протоколов, заявил, что «Ени Азербайджан» может получить до 65 мест в однопалатном парламенте (Милли меджлис). Всего в национальном собрании страны 125 мест, депутаты избираются по мажоритарной системе.

Стоит отметить, что такой результат будет свидетельствовать о незначительном, но все же ослаблении позиций правящей партии. На предыдущих выборах партия президента получила 69 мандатов, еще 53 места заняли беспартийные кандидаты.

Регулярные парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года, однако в начале декабря депутаты от правящей партии заявили о необходимости роспуска в целях омолаживания состава парламента, после чего президент Ильхам Алиев объявил о назначении досрочных выборов.

В октябре Алиев также провел серьезные кадровые перестановки в кабинете министров, состав которого почти полностью изменился. О том, что глава государства взял курса на омолаживание правительства, сообщалось неоднократно.

Так, например, отставки 75-летнего Гаджибалы Абуталыбова и 71-летнего Али Гасанова с постов вице-премьеров стали полностью публичным процессом. Содержание беседы президента с политиками было опубликовано пресс-службой главы государства.

Принимая уходящих в отставку вице-премьеров, Алиев выразил уверенность, что и другие члены правительства, «достигшие пенсионного возраста, во всяком случае, кому больше 70 лет», последуют примеру Абуталыбова и Гасанова.

«Жизнь не стоит на месте, ставятся новые задачи, возникают новые вызовы, назначен новый премьер-министр, перед кабинетом министров поставлены новые задачи», — заявил президент.

До этого он отправил в отставку 73-летнего премьер-министра Новруза Мамедова. Вместо него на пост был назначен 62-летний Али Асадов.

После того как депутаты Милли межлиса обратились к президенту с просьбой о роспуске парламента, глава государства заявил о необходимости создания условий для молодых людей, желающих построить политическую карьеру.

«Сегодня в Азербайджане проводится политика омоложения. Это естественно, поколения меняются, выдвигаются люди с новым мышлением. Это естественный процесс, и мы не можем оставаться в стороне от него», — говорил президент в ходе встречи с новыми главами исполнительной власти города Евлах и Хачмазского района.

В целом, заявления первых лиц государства о кадровых перестановках в правительстве неразрывно связаны с темой реформ, проводимых президентом.

«Нужны структурные реформы, политические реформы, экономические реформы. Посмотрите, в результате экономических реформ только за десять месяцев нынешнего года мы собрали в бюджет более 850 млн манатов. Мы направляем их в социальную сферу. Но это лишь первые шаги очередного этапа реформ. После этого будут предприниматься еще большие шаги, — говорил Алиев в ноябре, выступая по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета. — Поэтому должны проводиться кадровые реформы, но эволюционным путем, естественным путем, здесь тоже нельзя допускать никаких перегибов».

Необходимость роспуска парламента объяснялась депутатами правящей партии тем, что действующий состав парламента не соответствует политике, которую проводит президент, и остается в стороне от реализуемых в стране реформ. Глава государства анонсировал курс на проведение глубоких реформ в апреле 2018 года, накануне президентских выборов: «В будущем основной задачей вновь будет совершенствование управления, повышение эффективности нашей деятельности, создание более благоприятных условий для предпринимателей и диверсификации экономики».

Депутаты отметили также, что данное решение необходимо для преобразования законодательной власти и омоложения состава парламента. Средний возраст депутатов в Милли меджлис составляет около 60 лет.

В то же время нельзя не отметить, что в прошедших выборах приняли участие около 64% депутатов прежнего созыва, и насколько действительно обновится состав парламента, пока неизвестно.

У оппозиции совсем другое мнение относительно причин, по которым Алиев проводит новую кадровую политику. Противники президента твердят о росте недовольства правительством на фоне снижения темпов экономического роста. Оппозиция утверждает, что подобными перестановками президент намерен обнулить негативную репутацию правительства.

«Вместо настоящих изменений Алиев имитирует политические реформы, отстраняя от власти старых членов своей команды, уже давно ненавидимых народом», — цитируют азербайджанские СМИ лидера оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Целый ряд оппозиционных партий бойкотировали досрочные выборы, назвав их «фарсом». По словам лидера партии «Мусават» Арифа Гаджилы, «выборы полностью сфальсифицированы».

Негативную оценку парламентским выборам дали и наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

В заявлении миссии сообщается, что, несмотря на большое количество кандидатов, конкуренция на выборах в Азербайджане отсутствовала. Более того, наблюдатели заявили, что зафиксировали многочисленные нарушения в ходе голосования, что ставит под сомнение свободу и демократичность выборов.

«Мы видели, что работа избирательных комиссий была открытой и прозрачной для наблюдения. Однако это не обеспечило непредвзятых свободных выборов, — говорится в заявлении миссии. — Процедура подсчета голосов вызвала наше разочарование».

Оппозиция же уверена, что Алиев, проводя досрочные выборы и меняя состав кабмина, попросту пытается продлить свое правление.

«Во-первых, каждый месяц, даже каждый день увеличивается недовольство среди населения. И Ильхам Алиев не знает, какова будет ситуация в конце 2020 года. Он пока контролирует ситуацию и хочет провести выборы досрочно, чтобы потом уже не рисковать, когда ситуация в стране еще осложнится. Во-вторых, Ильхам Алиев хочет усилить доминирующую роль своей семьи», — заявлял Керимли в интервью изданию «Настоящее время».

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко, Ильхам Алиев прекрасно понимает, что нужно что-то менять в стране.

«С этой точки зрения, вот эти выборы и те перемены, которые за ними последуют, это совершенно естественный процесс, он был давно ожидаем. Будут у них из-за этого проблемы? Конечно, будут, потому что в Азербайджане есть какая-то расстановка сил между кланами в Баку, между кланами в регионах. Расстановку придется менять, потому что в национальных интересах нужно принимать реформы, — поясняет эксперт.

— В общем, такая ситуация, что Азербайджан на перекрестке. Безусловно, режим меняться не будет — это авторитарный режим, достаточно жесткий с очень большим потенциалом, но развивать-то экономику надо, реформы проводить надо. Это все прекрасно понимают, в том числе и сам Алиев».

При этом Малашенко замечает, что курс на реформы и кадровые перестановки в правительстве становится тенденцией на постсоветском пространстве.

Эксперт приводит в пример отставку Нурсултана Назарбаева — первого президента Казахстана, добровольно покинувшего свой пост спустя 19 лет правления, а также намеки на реформы и кадровые изменения в Узбекистане. Там в начале января прошел второй тур выборов в нижнюю палату парламента, по итогам которого состав палаты значительно «помолодел», в нем также стало в два раза больше женщин (почти 30% избранных депутатов).

«Это новый этап на постсоветском пространстве. Постсоветскость окончательно кончилась»,

— резюмирует специалист.