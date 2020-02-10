«Нет полноты власти»: как Зеленский мирится с Донбассом

Два месяца назад, в ночь на 10 декабря, завершился саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), посвященный урегулированию украинского конфликта. Тем декабрем главы государств «нормандского формата» встретились впервые более чем за три года. Столь долгий перерыв, объяснимый непримиримыми противоречиями российского и украинского руководства, удалось завершить с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского.

При новом украинском лидере урегулирование удалось частично разморозить — так, определенным прорывом стал первый за долгое время масштабный обмен заключенными, который Россия и Украина провели в начале сентября.

Тогда с каждой стороны на свободе оказались 35 человек, в том числе российский журналист Кирилл Вышинский и украинский режиссер Олег Сенцов, чьи истории имели большой общественный резонанс и оттого были принципиальны. То же самое можно сказать и о возвращенных Украине моряках, задержанных в конце 2018 года за незаконное пересечение российской границы в районе Керченского пролива.

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В декабре «нормандский формат» вновь вышел на высший уровень, чему в течение осени предшествовало смягчение наиболее принципиальных разногласий — в частности, состоялось разведение войск в Донбассе. «Оттепель», в конце концов, увенчалась зимним саммитом — как уже было сказано, первым за три года и одновременно ставшим площадкой для первой встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. В общей сложности переговоры вместо обещанных трех заняли около шести часов, полтора из которых оказались отведены под разговор российского и украинского президентов.

Затянувшиеся переговоры принесли с собой немалое количество договоренностей.

Самым срочным среди них стал новый обмен заключенными, еще более масштабный, чем сентябрьский. По условиям саммита обмен должен был пройти до конца 2019 года. В итоге он состоялся 29 декабря

— тогда удерживаемыми лицами обменялись Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В Киев вернулоиь 77 человек, республики получили по 60 и 63 человека соответственно, за обменом следили представители Красного креста и ОБСЕ.

Уже через месяц после этого Владимир Зеленский заявил о приготовлениях к еще одному большому обмену, на этот раз снова с Москвой, однако с включением в переговоры и ДНР с ЛНР. Позже, в начале февраля, Зеленский также упомянул, что список тех, кто подлежит обмену, будет «очень большим».

Переговоры на эту тему все еще ведутся, однако обмены заключенными уже можно назвать той частью украинского конфликта, в которой Зеленскому удались наиболее убедительные свершения. Это подтверждается и речами самого украинского лидера.

«Мы вернули наших заключенных, наши корабли. После трех лет без встреч мы, наконец, сумели согласовать нормандский формат. После него был второй обмен заключенными — самый масштабный подобный обмен», — напомнил Зеленский в конце января.

Впрочем, обменами заключенных итоговые договоренности декабрьского форума не ограничивались, и по остальным пунктам прогресс идет не столь гладко.

В частности, взаимное прекращение огня в Донбассе, которого предполагалось добиться до конца 2019 года, все еще не достигнуто.

«Стороны 20 раз договаривались о прекращении огня, но сейчас мы договорились, что мы будем относиться к этому серьезно», — утверждал во время форума Зеленский.

Тем не менее, сообщения о нарушениях и обстрелах поступают и сегодня, а сам украинский президент, выступая на экономическом форуме в Давосе, признал, что добиться прекращения огня пока что «не удалось».

Проблемы возникают и с разведением войск, которое должно завершиться через месяц. На март намечено разведение на трех участках — официально они еще не называются, однако украинская сторона заявляет, что эти участки будут иметь «гуманитарное значение». До «дедлайна» остается около месяца, и отношение к разведению сил в целом дает поводы для беспокойства. В частности — из-за выраженно критического отношения самих сторон процесса.

«Обмен немалой части людей — безусловный плюс. Однако устроить полномасштабный развод сил Зеленский все еще не может, иначе военные и националистические круги могут устроить саботаж его решений.

Несмотря на легитимность и «свои» кабмин и парламент, всей полноты власти у президента еще нет», — заявил «Газете.Ru» директор «Фонда прогрессивной политики» Олег Бондаренко

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «Радио Свобода» выступил против полного разведения войск, объяснив это «волей к эскалации» у республик Донбасса. Министр также заявил, что эти меры не обезопасят регион, поскольку «два километра погоды не сделают». Конкретных сроков даже частичного разведения Загороднюк не назвал.

С объяснением того, почему полноценного разведения войск в ближайшее время ждать не стоит, выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Он считает, что Зеленский в этой ситуации находится под давлением извне, поэтому не может принять такого решения.

«Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома», — заявил Лавров.

В итоге на данный момент конкретных свершений, с которыми страны «четверки» могут подойти к следующему саммиту, не так много.

Те же минские соглашения, признанные сторонами основой для переговоров, часто реализуются со скрипом — из последних примеров тому вспоминается январское заседание контактной группы по урегулированию, на которое не прибыл представитель Киева — вместо него присутствовал чиновник более низкого ранга. Прогресс увяз.

В начале февраля Зеленский выразил надежду, что еще один «нормандский форум» должен пройти в ближайшие два месяца. При этом у украинского лидера все еще не так много достижений, которые на такой встрече можно было бы предъявить. Впрочем, время еще есть.

«Пока не будет результатов — не будет и саммита, однако Зеленскому нужно показывать заинтересованность, нужно показывать прогресс. Этим объясняются его заявления», — подытоживает Олег Бондаренко.