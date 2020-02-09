«Поощряет Россию»: Украина грозит кризисом Совету Европы

Украина выразила разочарование принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры при нарушениях уставных обязательств со стороны какой-либо страны, заявив, что Европе грозит «мировоззренческий кризис».

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Киев заявил, что такой шаг со стороны СЕ представляет угрозу для будущего Европы, и заодно снова обвинил организацию в отступлении от собственных уставных целей после отсутствия «должной» реакции на якобы «агрессию» России.

«Недальновидные действия Совета Европы только усиливают чувство безнаказанности, дополнительно поощряют Россию. Ожидаем, что уже в ближайшее время будет продемонстрирован механизм привлечения к ответственности тех, кто дерзко нарушает международное право», — выразила надежду Украина.

Впрочем, основные претензии Украины к Европе состоят в другом — в конце прошлого месяца Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Решение евродепутатами было принято вечером в среду, 29 января, на пленарной сессии ПАСЕ.

Возвращение парламентариям из России всех прав поддержали 96 делегатов, против высказались 44 политика, еще семеро европейских депутатов воздержались от того, чтобы отдать свой голос.

Интересно, что член украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина проголосовала за возвращение России в ассамблею. Кроме того, украинский парламентарий поддержала новую санкционную процедуру, которая почти лишает возможности ввести санкции против России в будущем.

«В ПАСЕ возобладал здравый подход, а русофобы остались в меньшинстве», — пояснил в этой связи председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В свою очередь, глава российской делегации Петр Толстой подчеркнул, что любые ограничения РФ в ПАСЕ приведут к системному кризису Ассамблеи, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме. По словам Толстого, поправки главы британской делегации в ПАСЕ Роджера Гейла были отклонены большинством голосов.

Кроме того, сам Толстой был избран зампредседателя ПАСЕ по итогам голосования 28 января. За кандидатуру главы российской делегации отдали голос 132 парламентария из 252 проголосовавших, говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

«До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку. Мы здесь для того, чтобы защищать позицию России, интересы и права граждан нашей страны, отстаивать наши принципы и ценности», — сказал депутат.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В результате Россия заявила об отказе работать в таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Москва также заморозила выплату взноса в Совет Европы.

В конце июня прошлого года ПАСЕ провела голосование по поводу восстановления полномочий российской делегации.

По итогам голосования было принято решение вернуть все права представителям России и пригласить их участвовать во встречах ассамблеи.

26 июня 2019 года ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия делегации России, отклонив все поправки в проект резолюции. Принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев.

Сразу после принятия резолюции делегация Украины объявила о своем выходе из ПАСЕ, правда, затем украинцы вернулись в Совет Европы. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал решение ПАСЕ шагом к признанию российской юрисдикции над Крымом, а также к «снижению санкционного давления» на Москву.

Стоит добавить, что новый председатель ПАСЕ Хендрик Дамс намерен посетить Россию. Об этом он заявил в интервью газете «Известия». Дамс отметил, что собирается посетить все 47 стран-членов Совета Европы, в том числе и Россию. По его словам, целью данных поездок станет установка «реальной связи» ПАСЕ с правительствами стран.

Также визит нового спикера ПАСЕ в страны, входящие в Совет Европы, должен показать, что деятельность организации оказывает влияние на жизнь простых граждан этих государств, подчеркнул Дамс.