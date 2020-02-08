«Надо ехать на восток»: Зеленский позвал папу Римского в Донбасс

В ходе встречи с папой Римским в Ватикане украинский президент Владимир Зеленский пригласил его посетить Украину.

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«Я его пригласил на Украину. Я уверен, что он будет на Украине — не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке [страны], надо ехать на восток», — обратил внимание Зеленский, отметив, папа Римский пользуется в стране чрезвычайно большой поддержкой и доверием.

Уже после того, как прошла встреча Зеленского и понтифика, украинский лидер написал на своей странице в Twitter, что попросил папу Римского помочь ему в освобождении пленных. «Понтифик делает все для достижения мира и согласия. Попросил его помочь с освобождением пленных в Донбассе, Крыму и России», — отметил глава государства.

Встреча папы Римского, Зеленского и его супруги Елены состоялась в субботу, 8 февраля, в Ватикане. По итогам переговоров Зеленский рассказал, что в Европе его считают «президентом мира», сообщает пресс-служба украинского президента.

«Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он [понтифик] даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — процитировала Зеленского пресс-служба его офиса.

Вместе с тем Зеленский отметил, что в принесении мира на украинскую землю мог бы сыграть важную роль Святой престол. Также президент Украины рассказал, что помимо этой темы, во время встречи стороны обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. «Бесконечно благодарен его святейшеству за инициативу «Папа для Украины», которая помогла 900 тыс. украинцам, пострадавших в Донбассе», — подчеркнул Зеленский.

В конце 2018 года апостольский нунций на Украине, архиепископ Клаудио Гуджеротти сообщил, что пострадавшие от боевых действий на юго-востоке Украины получили в рамках гуманитарной миссии «Папа для Украины» помощь в размере €15,3 млн. при этом большая часть денег — €11 млн — это то, что пожертвовали прихожане католических церквей Европы. Остальную часть суммы папа Римский выделил из личных фондов.

Пока Зеленский рассказывает всем, что его назвали в Европе «президентом мира», в России украинского президента призывают не обольщаться на этот счет.

«Помните, как Нобелевскую премию мира выдали авансом американскому президенту Бараку Обаме в надежде, что он прекратит агрессивную внешнюю политику США? Но не получилось. Не остановилась агрессия США по отношению к разным странам. Папа Римский Франциск, будучи добрым и хорошим человеком, сегодня тоже выдал аванс Владимиру Зеленскому», — уверен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

В комментарии ФАН он выразил мнение, что понтифик попытался «поместить в его голову мысль о том, что нужно быть президентом мира и что это гораздо лучше, чем вести войну, особенно на своей территории». «Но президент Украины Зеленский не понял, что ему сделали политический аванс, он начал хвастаться. И если сейчас он не сделает правильные выводы, то катастрофы не избежать», — указал собеседник агентства.

Так или иначе папа Римский, по всей видимости, был рад встрече с Владимиром Зеленским. Как передает РИА «Новости», украинскому президенту даже удалось рассмешить своего собеседника на встрече в Ватикане. На видеозаписях, опубликованных папским пресс-пулом, видно, как Зеленский что-то сказал понтифику, после чего тот в ответ улыбнулся, а затем рассмеялся.

Да и прибывший глава Украины тоже, видимо, остался доволен поездкой и состоявшимися переговорами.

Стороны обменялись взаимными подарками. Так, источники при Святом престоле рассказали, что папа Франциск преподнес в подарок Зеленскому изображение святого Мартина Турского. «Святой Мартин помогал нуждающимся силой любви. Это то, что я желаю вашему народу. Желаю, чтобы святой Мартин защитил ваш народ», — приводит РИА «Новости» слова понтифика.

Зеленский, как отмечается, вручил принимающей стороне архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого, сообщает ТАСС.