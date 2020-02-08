Ненависть к освободителям: как Россия и Запад воюют за историю

8 февраля 1945 года — дата начала сразу двух значимых операций Второй мировой войны. В этот день советская армия начала активно вытеснять немецкие войска с территорий современного юго-запада Польши, двигаясь по направлению к Берлину. Это наступление получило название Нижне-Силезской операции — по названию региона.

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Одновременно с этим начали действовать и войска союзников под командованием генерала Эйзенхауэра, начавшие продвигаться по направлению к Рейну с целью закрепиться на территориях вокруг реки. Маас-Рейнская операция известна также под названием Veritable — «Подлинная».

Тогда СССР и союзники двигались с разных сторон, но в одном направлении. Спустя 75 лет после этих событий разгорается новая война — за историю.

Большой резонанс получили недавние прения с Польшей, руководство которой заявило о равнозначной вине СССР и нацистской Германии перед страной, ссылаясь на договор о ненападении между ними. В свою очередь, президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, упомянул «сговор с Гитлером» польского руководства и антисемитизм их посла. После этого глава Польши Анджей Дуда отменил поездку на Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме, где также присутствовал российский лидер.

«Я вижу, что российский подход к переосмыслению Второй мировой войны нацелен на то, чтобы польский народ чувствовал себя виноватым», — такими образом свою поддержку польской стороне выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Вновь разгоревшиеся споры имели явную историческую привязку — 27 января 2020 года исполнилось 75 лет со дня освобождения советскими войсками Освенцима, которое произошло в ходе Висло-Одерской операции Красной армии.

С комментарием на эту тему выступил президент Украины Владимир Зеленский, рассказавший о роли украинцев и бойцов 1-го Украинского фронта в освобождении концлагеря. Группировка войск, вошедшая в Освенцим, действительно носила такое название — данное, впрочем, по названию стратегического направления, а не национального состава.

Череда круглых дат автоматически влечет за собой альтернативные трактовки и переосмысления — и польская «война правок» в этом свете не стала исключением, даже будучи самым громким примером последнего времени.

Осенью прошлого года похожая ситуация случилась в Болгарии, когда в Российском культурном центре при поддержке МИД была организована выставка «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма». В ответ на это болгарские власти (при этом признавая заслуги Красной армии) назвали термин «освобождение» сомнительным, поскольку к моменту прихода в страну войск СССР правительство Болгарии уже разрывало отношения с нацистами. Смена политического курса в стране, впрочем, наметилась лишь в 1944 году, ближе к лету.

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что щиты Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах», — говорилось в сообщении болгарского министерства иностранных дел.

Российская сторона назвала эти заявления «обескураживающими» и напомнила, что речь идет об ознакомительной выставке, не имеющей ничего общего с сегодняшней политической обстановкой.

Череда «юбилейных разночтений» началась еще весной прошлого года, во время празднования 75-летия высадки союзников в Нормандии и открытия таким образом второго фронта. На посвященных этой дате мероприятиях не было президента России Владимира Путина. Официально — из-за того, что встреча проходила не на уровне глав государств. При этом Эммануэль Макрон, экс-премьер Великобритании Тереза Мэй и американский лидер Дональд Трамп юбилей посетили.

Само открытие второго фронта тоже часто становится поводом для споров — союзников нередко упрекают в намеренном затягивании высадки для минимизации потерь. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 75-летний юбилей тех событий, призвала «не преувеличивать» вклад союзников в победу над Третьим рейхом.

«Как отмечают историки, высадка в Нормандии не оказала принципиального влияния на исход Второй мировой и Великой отечественной войны. Он был уже предопределен в результате побед Красной армии, прежде всего, под Сталинградом, Курском», — заявила Захарова.

Своей кульминации исторические споры рискуют достигнуть непосредственно к моменту 75-летнего юбилея победы над нацистской Германией. По этому случаю в Москве пройдет торжественный парад, участие в котором из лидеров основных стран-участниц войны подтвердил пока что только Эммануэль Макрон.

Глава Франции, даже поддерживая Варшаву в споре с Москвой, одновременно называет Россию «европейской страной» и явно стремится стабилизировать отношения. Ждут на параде и Дональда Трампа, а также других глав западных государств, однако они свое участие пока не подтвердили. Так или иначе, итоговый список гостей скажет много об их политике сейчас.