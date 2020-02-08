Жизнь после Brexit: кого выберет Ирландия

Сегодня, 8 февраля, в Ирландии проходят парламентские выборы. Первоначально они должны были состояться только летом этого года, но ситуация изменилась. Одной из главных причин, конечно, стал недавний выход Великобритании.

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На 160 депутатских мандата претендуют 531 кандидат от 17 политических партий, из которых четыре политические силы впервые участвуют в парламентских выборах. В стране c населением 4,9 млн человек число избирателей составляет около 3,2 млн. Голосовать можно с 18 лет.

Тема «развода» Лондона с Брюсселем стала одной из главных в предвыборной риторике действующего премьер-министра страны Лео Варадкара. Комментируя свершившийся Brexit, он поблагодарил других членов ЕС за «солидарность и поддержку» во время переговоров, упомянув, что именно таким образом небольшие страны (такие как Ирландия) могут защищать и отстаивать свои интересы. Сама Ирландия — член Евросоюза с 1973 года.

«Я очень воодушевлен в отношении будущих отношений ЕС и Великобритании, но нам нужно быть реалистами относительно возможных опасностей. Нужно строить новые отношения между Евросоюзом и Великобританией — на твердых и искренних основаниях»,

— написал Варадкар в Twitter.

Такое внимание Варадкара к объяснимо — взаимоотношения Ирландии и Великобритании стали одной из главных проблем во время переговоров об условиях выхода страны из объединения. Камнем преткновения долгое время была договоренность по пограничному режиму между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit, ведь Дублин остается частью ЕС, тогда как Белфаст — уже нет.

Итоговый вариант, согласованный Варадкаром и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, позволил частично разрешить эту проблему.

Жесткой границы и таможенных ограничений не будет — вместо этого поток британских товаров будет разделен на предназначенные для Ирландии (а равно — для ЕС) и для Северной Ирландии, в зависимости от чего и будут рассчитываться пошлины.

Также благодаря усилиям правительств Варадкара и Джонсона вновь начал функционировать парламент Северной Ирландии, распавшийся три года назад из-за разногласий и на общем фоне подготовки к Brexit.

Восстановление парламента усилит самостоятельность региона — в том числе и в отношениях с «большой» Ирландией — и позволит более эффективно адаптироваться к изменившимся финансовым и политическим реалиям на острове.

«В вопросах Brexit ЕС куда больше руководствовался позицией Ирландии и отстаивал ее интересы. Это во многом заслуга правительства Варадкара, однако сейчас задача выполнена, и речь пойдет главным образом о внутренней повестке, она будет доминировать», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Ключевой темой выборов эксперт считает социальную повестку. В пример он приводит программу правящей партии — там затронуты темы смягчения налогового давления, повышение пенсий и другие вопросы, касающиеся уровня жизни ирландцев.

«Закрытый» вопрос Brexit должен стать главным козырем Варадкара и его партии Fine Gael на предстоящих выборах. Но, несмотря на значительность этих достижений, успеха они не гарантируют. Статистика, приводимая изданием Politico, показывает, что к моменту выборов три главные ирландские партии подходят с практически сравнявшимися рейтингами — от 21% до 25%.

При этом еще в конце прошлого года разброс был куда значительнее. Тогда правящая Fine Gael была безусловным лидером соцопросов, теперь же она стабильно уступает своим главным конкурентам из Fianna Fáil. Двух лидеров догнала еще одна оппозиционная партия Sinn Féin, увеличившая свои рейтинги с 13% до более чем 20%.

У партии Лео Варадкара нет парламентского большинства, и с 2016 года решения принимались благодаря соглашению с Fianna Fáil, вместе с которыми правящая партия получала поддержку достаточного количества депутатов. Теперь это соглашение недействительно из-за разногласий внутри коалиции по вопросам здравоохранения, в сфере которого наметился кризис.

«Мы видим борьбу трех партий, где ни одна не получит слишком много голосов. Однако в турбулентных условиях, возникших из-за Brexit и внутренних проблем, правящей партии придется намного сложнее», — считает Николай Топорнин.

Впрочем, по мнению эксперта, премьер-министр Лео Варадкар не зря назначил выборы именно сейчас — вероятно, он посчитал, что их оттягивание может сделать ситуацию хуже и начало февраля будет самым оптимальным временем.

Бывшие союзники Варадкара стали для него главным поводом для беспокойства — ведь к выборам партии подошли с практически равными рейтингами, и расстановка сил в итоге может вновь оказаться патовой. Тогда партиям придется искать варианты для коалиции, но и тут все не так просто.

Третью по популярности партию Sinn Féin не зря называют неудобным партнером для переговоров — это левое движение уверенных и принципиальных евроскептиков, выступающих за единую Ирландию и введение большого количества социальных реформ, таких как бесплатная медицина, защита меньшинств и увеличение пособий.

Критики Sinn Féin припоминают ей связи с Ирландской республиканской армией и неумеренную поддержку идей сепаратизма — конец прошлого века для Северной Ирландии был отмечен масштабным конфликтом между сторонниками автономии и теми, кто поддерживал Великобританию.

«Они (Sinn Féin) продолжают защищать и поддерживать те ужасные вещи, которые происходили в прошлом», — заявил в разговоре с Politico глава ирландской оппозиции Микал Мартин.

Теперь партия имеет шансы закрепиться в парламенте. Большинства у Sinn Féin не будет, партии попросту не хватит кандидатов, однако она вполне способна изменить и без того шаткий баланс. Договориться с Sinn Féin конкурентам будет крайне сложно.

«Чего я не стану делать, так это вести переговоры о коалиции с Sinn Féin. Меня беспокоит их прошлое, но еще больше — настоящее и будущее. Это партия, например, не поддерживает Специальный уголовный суд, который позволяет изолировать убийц полицейских, террористов ИРА. Но они терпимее относятся к преступникам», — цитирует премьера Варадкара Euronews.