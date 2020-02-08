Месть за импичмент: Трамп уволил офицера СНБ

Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте — должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.

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Один из советников Трампа сказал, что увольнения главных свидетелей импичмента — хоть и неудавшегося — должны показать, что действия против президента недопустимы.

«Промывка труб. Это было необходимо», — приводит CNN слова неназванного высокопоставленного сотрудника администрации президента США.

«Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США в Евросоюзе. Я благодарен президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, главе Госдепартамента [Майку] Помпео за его постоянную поддержку, а также исключительным и преданным профессионалам в офисе миссии США в ЕС. Я горжусь нашими достижениями. Наша работа здесь был основным моментом всей моей карьеры», — сказал Сондленд.

Виндман же вместе со своим братом-близнецом Евгением Виндманом — юристом СНБ — был выведен из Белого дома сотрудниками службы безопасности.

Ожидается, что Виндман, награжденный ранее «Пурпурным сердцем» за службу в Ираке, вернется в Пентагон.

«Мы приветствуем деятельность всех наших военнослужащих, где бы они ни служили, на любом задании, которое им поручают», — заявил в связи с происходящим министр обороны США Марк Эспер.

Виндман был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, ставшего отправной точкой процесса импичмента. Впоследствии, отвечая на вопросы американских журналистов, Марк Эспер был вынужден проявить знание русского языка.

Представители СМИ несколько раз спросили Эспера, будет ли руководство Минобороны США как-то мстить Виндману. Министр ответил отрицательно. Однако журналисты не унимались и интересовались, «придет ли конец карьере Виндмана».

«No, nyet, nein, — отметил глава Пентагона по-английски, по-русски и по-немецки. — Какой язык вам подходит?» Своим ответом Эспер поставил точку в обсуждении этого вопроса.

Интересно также, что в Киеве хотели, чтобы Виндман возглавил министерство обороны Украины — об этом сам американский чиновник рассказал на слушаниях в специальном комитете по разведке палаты представителей конгресса США.

По словам Виндмана, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк три раза предлагал ему возглавить вооруженные силы Украины. При этом сотрудник СНБ признался, что не знает причин такого доверительного отношения украинских силовиков. Все три раза он отказался, но докладывал о произошедшем своим начальникам и Национальной разведке

Что касается импичмента, то из опубликованной стенограммы видно, что Зеленский несколько заискивал перед президентом США, называя его «великим учителем». А при обсуждении помощи, которую оказывают Украине другие государства, например Франция и Германия, собеседники сошлись во мнении, что их усилия несравнимы с американским содействием.

После этого разговор зашел о семье бывшего вице-президента Джо Байдена. Дональд Трамп деликатно попросил возобновить расследование о коррупции в украинской компании Burisma, в совете директоров которой ранее был Хантер Байден, сын экс-чиновника. Однако взамен он ничего не предлагал. В ответ на это Зеленский сказал, что все будет сделано.

Демократы расценили действия Трампа как просьбу об иностранной помощи для своего переизбрания, так как Джозеф Байден-старший является одним из претендентов на номинацию в кандидаты от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

Сондленд же в ходе показаний заявил, что американский лидер давил на своего украинского коллегу.

Сондленд отметил, что Трамп обещал оказать военную помощь Украине в размере $391 млн и провести личную встречу с Зеленским только в обмен на возобновление уголовного дела.

Американский посол, выступая в конгрессе, вполне четко сообщил, что должностные лица администрации США хотели использовать в диалоге с правительством Украины принцип «услуга за услугу».

Сам Трамп категорически отверг заключение Сондленда, отметив, что не добивался каких бы то ни было политических разменов от Киева.

В подтверждение своих слов президент США воспроизвел свой сентябрьский диалог с послом, во время которого дипломат поинтересовался о его намерениях касательно Украины.

«Я ответил ему, что ничего не хочу. Вот чего я хочу от Украины. Вот что я сказал. Я это сказал дважды», — подчеркнул Трамп.

Он также указал, что Сондленд хороший парень, но они общались не слишком часто.