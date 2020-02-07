«Религия аморализма»: почему Маккарти охотился на коммунистов

9 февраля 1950 года сенатор от штата Висконсин Джозеф Маккарти выступил в городе Уилинг с речью в честь дня Линкольна. Маккарти не обладал особой популярностью в стране, однако эта речь вошла в историю и положила начало крестовому походу США против коммунизма.

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«Но главное, основополагающее различие заключается в «религии аморализма», <...> которую изобрел Маркс, активно проповедовал Ленин и довел до немыслимых размеров Сталин. Эта «религия аморализма», если победит «красная» половина мира — а это вполне может случиться, господа, — эта религия ранит глубже и вредит человечеству сильнее, чем любая возможная экономическая или политическая система», — говорил Маккарти.

Сенатор утверждал, что за шесть лет в ряды коммунистов вступили 620 млн человек, и на тот момент количество сторонников СССР в мире составляло 800 млн человек.

Эти цифры, утверждал политик, приближали Вашингтон к поражению в «холодной войне». Вину за это Маккарти возложил не на Советский Союз, а на «предателей», которым «щедро заплатили эти люди».

«Дамы и господа, есть ли сегодня вечером здесь хоть кто-нибудь, кто настолько слеп, чтобы сказать, что война не идет в этот самый момент? Есть ли здесь кто-нибудь, кто еще не осознал, что коммунистический мир сказал «время пришло»? Что это время демонстрации силы демократического христианского и коммунистического атеистского мира? Если мы не осознаем этот факт, мы заплатим ту высокую цену, какую платит всякий, кто слишком долго был слеп», — утверждал Маккарти.

Ограничиваться общими формулировками сенатор не стал и перешел к конкретным обвинениям, которые коснулись сотрудников Госдепартамента США.

«В моей руке — список из 205 человек. Это фамилии тех людей, кто, как известно государственному секретарю, являются членами коммунистической партии и, тем не менее, продолжают работать и формировать нашу внешнюю политику», — сказал он.

Так в США началась вторая волна антикоммунизма. Речь сенатора подхватили практически все американские СМИ, вселив в граждан Соединенных Штатов панику. Положение усугубили вскоре вышедшие в прокат фильмы о «красном шпионаже».

По данным социологической службы Gallup, идеи антикоммунизма после речи сенатора Маккарти распространились на половину населения США. Сам политик стал одной из самых влиятельных фигур. 1950 год стал началом политических гонений, которые и получили название в честь сенатора — «маккартизм».

Список политика вскоре расширился до трех тысяч имен американских политических деятелей. Критике подвергались не только те, кого уличили в симпатиях к коммунизму, но и те, кого подозревали в однополых связях.

По всей стране начались массовые кадровые чистки, около 800 человек были отстранены от госслужбы, еще 600 уволились по своему желанию. Волна отставок прокатилась также в судебной и образовательной системах, в частных компаниях. Корпорация General Electric, например, уволила всех сотрудников, которые придерживались коммунистических взглядов.

Из библиотек и книжных магазинов изымались книги авторов, заподозренных в лояльности коммунизму.

Маккарти же продолжал искать, в том числе — и в рядах интеллигенции. В июне 1950 года в журнале Counterattack был опубликован список под названием Red Channels (англ. — Красные каналы). В списке значились 151 фамилия деятелей киноиндустрии и журналистов, которых подозревали в принадлежности к Коммунистической партии или же симпатиям к ней — именно в этой публикации и был впервые использован термин «розовые», то есть те, чья «вина» не доказана. Попавший в список актер Филип Лойб покончил с собой.

Через несколько лет Маккарти поддержал республиканца Дуайта Эйзенхауэра во время президентских выборов. Эйзенхауэр победил, а сам сенатор в 1953 году возглавил постоянный подкомитет по расследованиям сената США и организовал серию публичных слушаний. Этот год, по оценкам экспертов, стал «золотым годом» маккартизма.

24 августа 1954 года конгресс США принял акт, объявляющий Коммунистическую партию в стране вне закона. В нем, в частности, говорилось, что хотя Компартия «якобы» считается политической силой, в реальности она — «инструмент заговора с целью свержения правительства Соединенных Штатов».

В документе, который назывался «Акт по контролю за коммунизмом», говорилось, что Компартия является «агентом враждебной иностранной державы». Как считали конгрессмены, это превращает ее в «явную и постоянную угрозу безопасности Соединенных Штатов».

К слову, ни Эйзенхауэр, ни его предшественник Гарри Трумэн не высказывались против идей Маккарти и, соответственно, никак не мешали его действиям.

За этот период обвинения в «розовости» были публично высказаны экс-госсекретарям Джорджу Маршаллу и Дину Ачесону, Альберту Эйнштейну, научному руководителю проекта по созданию атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру, главному дирижеру Нью-Йоркской филармонии Леонарду Бернстайну, драматургу Артуру Миллеру и актеру Чарли Чаплину.

Последнему во время его поездки в Лондон на премьеру фильма «Огни рампы» запретили обратный въезд в страну. Чаплин уехал жить в Швейцарию.

Впрочем, довольно скоро американское общество устало от атмосферы подозрительности и гонений.

В 1952 году бывший министр юстиции Фрэнсис Биддл опубликовал книгу «Страх перед свободой», с ее помощью он хотел показать, что американцы стали жертвами новой тирании.

В 1954 году один из самых популярных телеведущих Эд Марроу в своей программе на телеканале CBS бросил вызов Джозефу Маккарти и обвинил его в нарушении гражданских прав американцев. Сенатор в ответ заявил, что журналист сам является коммунистом. Их противостояние закончилось публичной дискуссией, которую, по мнению большинства зрителей, Маккарти проиграл. Свои позиции политик начал терять.

2 декабря 1954 года сенат большинством голосов осудил действия сенатора, было принято решение снять его с поста председателя подкомитета по расследованиям. Через три года Маккарти умер.

Точных оценок количества американцев, пострадавших от маккартизма, нет. Как минимум три тысячи человек получили урон репутации и карьере.

При этом важно понимать, что само правительство США не занималось напрямую увольнениями или гонениями. Решения принимались на уровне работодателей или общественности.

Сегодня Компартия США по-прежнему существует, в 2014 году она насчитывала около 3000 членов по всей стране. Леворадикальные политические силы находятся на обочине американской политики, но в последние годы симпатии к их идеям растут. В выборах 2016 года участвовал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — «демократический социалист».

Сандерс вступил и в грядущую президентскую гонку. На прошедших первых кокусах в Айове он занял второе место, причем незначительно уступив лидеру голосования — Питту Буттиджичу.

Так, Сандерс получил 26,1% голосов, Буттиджич --26,2%.