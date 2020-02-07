«Дезинформация»: Пентагон нашел коронавирус в российских СМИ

Пентагон готовится к возможной дезинформации со стороны России о вспышке коронавируса, пишет Newsweek. Издание даже обратилось к МИА «Россия сегодня» с просьбой прокомментировать действия американских военных, которые изучают страницы Sputnik в социальных сетях на предмет распространения якобы ложной информации о вспышке коронавирусной инфекции.

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«Newsweek на полном серьезе прислал запрос прокомментировать информацию о том, что американские военные мониторят аккаунты Russia Today в соцсетях на предмет дезинформации о вспышке коронавирусной инфекции», — написала в своем Twitter главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Newsweek, с 28 января по 3 февраля хэштег «коронавирус» стал самым популярным в Twitter среди российских новостных аккаунтов. А Пентагон сейчас активно отслеживает социальные сети в преддверии президентских выборов в США, поскольку американские чиновники ожидают «вмешательства России» в выборы.

В частности, в ведомстве отслеживают аккаунты российских изданий Sputnik, Russia Today и телеканала «Звезда». Документы содержат информацию о самых популярных учетных постах, хэштегах, и ключевых фразах. И, согласно информации, полученной изданием, именно тема коронавируса наиболее популярна в социальных сетях этих изданий. Стоит отметить, что в конце 2016 года Европарламент принял резолюцию, согласно которой издания Sputnik и RT считаются носителями угрозы для западных стран. В декабре Национальный комитет Демократической партии США включил эти издания в перечень пропагандистских СМИ.

В ВОЗ, тем временем, прикладывают все усилия, чтобы избежать распространения дезинформации, приводящей к общественной панике, относительно коронавируса. Для предотвращения паники ВОЗ занимается отслеживанием «мифов и слухов» в социальных сетях.

«К сожалению, мы не можем дать немедленный комментарий. По правде говоря, с тех пор как мы получили ваш запрос, все здесь находятся в состоянии шока и трепета по поводу приведенного вами примера беспрецедентной эффективности расходования американского военного бюджета. Однако мы рады, что служим важным источником информации для Пентагона, и будем в дальнейшем иметь это в виду. Передайте наши наилучшие пожелания Министерству обороны США», — говорится в ответе МИА «Россия сегодня» на запрос Newsweek.

«Нежно любя все сегменты нашей американской аудитории, наслаждающейся нашим эфиром на всех платформах, все же позволим себе заметить, что ресурсы Вооруженных сил США с гораздо большей пользой были бы потрачены не на сидение перед экранами, а на непосредственные усилия по борьбе с коронавирусом», — ответила изданию пресс-служба RT.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса 2019-nCoV. К 6 февраля число зараженных превысило отметку в 28 тыс. человек, а количество погибших составило 563 человек.

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке для предотвращения распространения коронавируса. В свою очередь министерство иностранных дел порекомендовало россиянам воздержаться от любых поездок в Китай, если они не вызваны крайней необходимостью. Кроме того, гражданам самого Китая временно перестанут давать электронные визы, необходимые для въезда в Россию.

В России выявлено два случая заболевания коронавирусом. Президент России Владимир Путин 4 февраля в ходе встречи с представителями общественности в Череповце выразил надежду на скорейший положительный результат в борьбе с инфекцией.

«Рассчитываю, что наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается. Мы все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и дали о себе знать как можно раньше», — заявил президент.

Кроме того, глава государства указал на то, что Россия имеет хорошую школу эпидемиологов, которая показала свою эффективность в борьбе с лихорадкой Эбола. «То, что мы первые создали препарат против лихорадки Эбола, он самый эффективный оказался, это результат работы этой школы», — пояснил Путин.