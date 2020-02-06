Нокаут для демократов: как Трамп победил «злобных чертей»

Президент США Дональд Трамп выступил с речью из Белого дома по поводу неудавшегося импичмента в его отношении, трансляцию вели американские телеканалы.

Глава страны обратился к нации на следующий день после голосования в сенате, на котором законодатели полностью оправдали его по обеим статьям обвинения — злоупотребление властью и препятствование правосудию.

В Белом доме собрались члены администрации Трампа. Глава страны вышел к ним под звуки гимна «Да здравствует командир» в честь президентов США.

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В самом начале речи Трамп показал первую полосу сегодняшнего номера Washington Post собравшимся, указав на заголовок «Трамп оправдан». Посмеиваясь, он отметил, что это единственный хороший заголовок, которого он удостоился в данной газете.

«Грязные копы и плохие люди»

В течение нескольких месяцев, предшествовавших судебному разбирательству в сенате, а также во время самого процесса Трамп постоянно называл свой импичмент «мистификацией» или «охотой на ведьм». Будучи оправданным, он смог продолжить эту обвинительную линию в адрес инициировавших процедуру демократов.

По его словам, представители Демпартии начали его преследование еще тогда, когда в 2016 году он «спустился со своей будущей первой леди» — то есть вышел в фойе своего небоскреба в Нью-Йорке и начал предвыборную кампанию. Трамп отметил, что происходившее было «адом» для него и имеет исключительно политические мотивы.

«Эти люди плохие. Они держатся вместе и злобные как черти. Возможно, они еще вернутся, чтобы получить больше»,

— сказал Трамп о демократах.

Он также упомянул расследование «российского вмешательства» в выборы. По словам главы страны, причастность Москвы к его победе — «чушь», но против него работали «грязные копы и плохие люди».

Он при этом подверг критике бывшего директора ФБР Джеймса Коми, а также своего предшественника Барака Обаму.

«Если бы это было при президенте [Бараке] Обаме, многие были бы уже в тюрьме на много лет… Этого никогда не должно произойти вновь с другим президентом, никогда», — добавил Трамп.

По мнению президента, демократы потеряют контроль над палатой представителей по итогам выборов в ноябре из-за несостоявшейся импичмента президента.

Не смог обойти стороной в своем выступлении Трамп и инициировавшую процедуру импичмента спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которую он назвал «ужасным человеком». Президент также высмеял утверждение Пелоси о том, что она молится о благе Трампа.

«Я усердно молюсь за него, потому что он так сбился с пути нашей конституции, наших ценностей, нашей страны», — сказала Пелоси ранее.

Но слова спикера не убедили президента. «Она, может, и молится, но о прямо противоположном», — отметил Трамп.

При этом на нее вскоре может поступить жалоба от члена юридического комитета палаты представителей Мэтта Гетца. По его словам, причиной может послужить тот факт, что ранее Пелоси «опозорила палату представителей, опозорила страну и уничтожила официальный документ», когда демонстративно порвала текст выступления президента США Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат конгресса. Таким образом спикер отреагировала на нежелание Трампа пожать ей руку.

Напомним, процесс импичмента был запущен демократами в палате представителей в сентябре прошлого года. Трампа обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского ради запуска расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — одного из главных потенциальных соперников главы государства на предстоящих выборах 2020 года.

Демократы не встретили никаких препятствий во время импичмента в палате представителей и успешно предъявили президенту обвинения, так как члены партии занимают большинство в нижней палате конгресса.

Однако в сенате ситуация противоположная — там в большинстве сенаторы-республиканцы. Они, как и ожидалось, полностью оправдали президента 5 февраля. Законодатели отдельно проголосовали по каждому из пунктов обвинения.

Итоги голосования свидетельствуют о полном провале демократов. Их аргументы поддержал лишь один республиканец — сенатор от штата Юта Митт Ромни, да и то только при голосовании по одному из пунктов обвинения.

Впрочем, таким образом Ромни стал первым в истории США сенатором, который выступил за отстранение президента-однопартийца от власти. Свой поступок он объяснил тем, что Трамп якобы действительно совершил «тяжкое преступление».

Сам президент себя виновным точно не считает, а поступок Ромни называет лицемерным. Комментируя действия сенатора, Трамп также напомнил о его проигрыше на президентских выборах 2012 года.

«Если бы провалившийся кандидат в президенты Митт Ромни направил такую же энергию и злость, которые он лицемерно продемонстрировал в отношении меня, на то, чтобы одолеть ненадежного [президента США в 2009-2017 годах] Барака Обаму, он мог бы выиграть выборы», — написал Трамп в Twitter.

Действия Ромни создали определенный прецедент, но не повлияли на итоги голосования. Для отставки Трампа итоговое обвинения должны были поддержать как минимум 67 сенаторов из 100.

К слову, Трамп стал третьим президентом США, против которого была запущена процедура импичмента. В 1868 году президента Эндрю Джонсона (1865–1869) обвинили в незаконной отставке военного министра, а Билла Клинтона (1992–2000) в 1998–1999 годах — в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию, однако все они были оправданы сенатом.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин, поражение демократов в сенате было абсолютно прогнозируемо.

«У них не было абсолютного большинства и даже оснований для импичмента. Оба пункта обвинения являются надуманными. Теперь Трамп, вероятно, триумфально победит на выборах в ноябре. В значительной степени в этом ему помогли демократы, в особенности своими неуклюжими попытками отстранить его от должности», — уверен эксперт.

Под конец января импичмент поддерживали лишь 44% опрошенных, хотя в декабре прошлого года этот показатель достигал 51%. Рейтинг одобрения президента вовсе достиг максимума за все время — 49%.

Кокусы преткновения

Чем ближе была развязка по импичменту, тем больше теряли голосов представители Демократической партии. Связь Байдена с расследованием стоила ему первого места среди кандидатов в президенты от партии, что вполне возможно спровоцировало его провал на кокусах в Айове 3 февраля.

Республиканцы заявили о безоговорочной победе Трампа. Зато официальные результаты первой процедуры по определению кандидатов в президенты среди демократов до сих пор не опубликованы из-за сбоя, что лишь ухудшает положение демократов.

После подсчета 97% голосов демократов первую позицию занимает экс-мэр Саус-Бенда Пит Буттиджич — 26,2%, следом идет сенатор от Вермонта Берни Сандерс — 26,1%, затем сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен — 18,2% и лишь на четвертой позиции Байден — 15,8%.

Подсчетом голосов занимается компания связанная с Буттиджичем, как указывал The Washington Examiner, что уже вызвало ряд вопросов к правдоподобности результатов, а также истинных причинах задержки.

«Я был в Айове более 30 раз, преподавал в Айовском университете в течении 13 лет и ходил на кокусы в 2004 году. Это открытое голосование, а не тайное. Подведение его итогов занимает около 12 часов, а демократы тянули несколько суток. Поэтому начиная уже с Айовы, мы видим, что демократы в беде», — отмечает Домрин.

Результат голосования мог изменится, если бы подсчетами занималась другая компания, считает эксперт, возможно, тогда бы результат был в пользу Берни Сандерса. Не исключено, что и Байден набрал бы больше, а так от полного провала его удерживает лишь 0,9%.

Новый импичмент?

За счет импичмента демократы рассчитывали отстранить Трампа или как минимум помешать его переизбранию, но пока расследование сыграло лишь против них. Как говорил вице-президент Майк Пенс, дело против Трампа было показным и необъективным.

«Это была постыдная попытка перечеркнуть волю американцев, теперь она завершилась провалом. Я считаю, что демократы пытаются сокрушить президента, поскольку понимают, что не могут победить его на выборах. Теперь с этим покончено»,

— отмечал Пенс.

Впрочем, представители Демократической партии пока не собираются отказываться от борьбы. По словам сенатора-демократа Чака Шумера, палата представителей может вновь запустить процесс импичмента президента.

«Президент совершил серьезные преступления и проступки. Если президент совершит их вновь через три месяца, они [конгрессмены] должны будут снова проголосовать за статьи импичмента», — считает Шумер.

Адвокаты Трампа в ходе расследования в сенате пытались сделать его королем, посетовал демократ, само оправдание президента «ничего не стоит».

Стоит отметить, что демократы действительно могут инициировать запуск нового импичмента. Но только по каким-либо другим фактам и обвинениям, так как итоговое решение сената не подлежит пересмотру.

Запуск очередного расследования может вновь сыграть против демократов и еще больше увеличить шансы Трампа на победу в предстоящих выборах. Вероятно, ответным ударом Демпартии станет какая-либо другая инициатива.

Демократам нечего предложить американскому народу во время избирательной кампании, уверен Александр Домрин, они могут лишь апеллировать к различным меньшинствам и не более того.

«Поэтому единственный вопрос это как победит Трамп — нокаутом или по очкам. Я могу прогнозировать, что в этот раз это будет нокаут. Вне зависимости от того, кто станет его противником», — резюмировал эксперт.