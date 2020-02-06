«Повредила палец до крови»: Тимошенко бьется за землю Украины

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время конфликта в Верховной раде заняла место председателя украинского парламента в президиуме перед запланированным рассмотрением законопроекта о рынке земли, сообщает УНИАН.

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Конфликт разгорелся между депутатами правящей партии «Слуга народа» и оппозиционной «Батькивщины» перед рассмотрением законопроекта об отмене моратория на продажу украинских сельхозземель. Против этого закона выступает, в частности, партия Юлии Тимошенко.

В то время, как депутаты должны были рассматривать законопроект, Тимошенко в президиуме заняла место спикера Дмитрия Разумкова.

Депутаты от «Батькивщины», в свою очередь, последовали за своим председателем, пытаясь заблокировать работу законодательного органа. Парламентарии от президентской партии «Слуга народа» хотели помешать им — завязалась потасовка.

Тимошенко при этом повредила до крови палец на руке, передает интернет-издание «Левый берег».

«Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова. В результате этого Тимошенко повредила себе большой палец до крови», — пишет издание, снабдившее публикацию несколькими фотографиями пораненной руки.

Тем временем глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что председателю фракции «Батькивщина» следует компенсировать нанесенный ущерб госимуществу. «За нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб. В противном случае ее ждет уголовная ответственность», — предупредил он, отметив, что будет настаивать на том, чтобы Тимошенко выплатила компенсацию.

В России этот конфликт не остался незамеченным. Так, российская телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала инцидент в своем Telegram-канале. «Цивилизованная европейская страна проводит очередное голосование в парламенте», — написала она.

Тем не менее, несмотря на блокировку трибуны и президиума, украинский парламент все же приступил к рассмотрению скандального законопроекта о рынке земли, передает РИА «Новости».

Депутаты планируют рассмотреть этот документ в окончательном чтении. Планировалось, что депутаты будут работать всю ночь, так как ко второму чтению к документу подано более 4 тыс. поправок. Однако в Раде приняли решение продлить работу лишь до 20.30 мск, передает агентство.

Этот законопроект в случае своего принятия отменит с 1 октября запрет на продажу сельхозземель на Украине, который действует в этой стране уже 18 лет. Несмотря на то, что этого закона ждет МВФ, Киев не торопился с принятием решения, так как депутаты в течение нескольких лет не могли прийти к консенсусу. Ряд фракций в парламенте прошлого созыва выступали против открытия рынка земли. Депутаты опасались, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Сейчас же украинские власти утверждают, что вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться путем всеукраинского референдума. До положительного решения на всеобщем голосовании иностранные граждане и компании не смогут купить украинские земли.

После того, как в ноябре прошлого года Верховная рада приняла законопроект об открытии в стране рынка земли, Тимошенко объявила, что ее партия становится оппозиционной. Тогда глава фракции «Батькивщина» заявила, что президент Украины Владимир Зеленский перешел «все красные линии», поддержав этот закон.

«Мы не можем, как команда, наблюдать за этим, находясь в неопределенном состоянии. Наша команда заявляет про переход партии «Батькивщина» в оппозицию», — заявила Тимошенко сразу после депутатского голосования, которое, по ее словам, стало «красной линией, которую переступили».

Вместе с тем она тогда заявила, что этот законопроект противоречит конституции страны, в которой якобы есть статья, где указано, что земли в пределах территории Украины — это объект права собственности украинского народа.

«Как может так быть, чтобы в то время, когда конституция четко говорит, что земля — это собственность украинского народа, чтобы ее без референдума, по сути, распродавали?» — задавалась вопросом Тимошенко.