Теории заговора: кто сеет панику о коронавирусе

Гонконг по праву можно назвать одним из самых проблемных районов Китая — прошлой весной здесь вспыхнули масштабные антиправительственные демонстрации. Накал протестов не спадал вплоть до февраля, однако в настоящее время демонстрации в значительной степени сбавили свой ход.

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Протестные настроения жителей Гонконга никуда не исчезли, но массовыми последние акции назвать уже нельзя. Если еще в декабре прошлого года сотни тысяч людей устраивали различные акции по всему городу, то теперь их количество снизилось до тысяч и даже сотен человек.

Вероятно, одной из причин остановки стала вспышка коронавируса 2019-nCoV в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К 6 февраля число зараженных превысило отметку в 28 тыс. человек, а количество погибших составило 563 человек.

Более 20 случаев заражения зафиксированы в Гонконге, в том числе — один с летальным исходом. Как пишет The South China Morning Post, из-за вспышки вируса гонконгцы массово скупают консервы в супермаркетах, а в распространении болезни в городе обвиняют местные власти.

Правительство Гонконга решило с 8 февраля ввести обязательный двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в город с материкового Китая. Но гонконгцы считают эти меры недостаточными, участники небольших акций протеста требуют полностью закрыть границу с КНР.

Наиболее радикально настроенные демонстранты даже предприняли попытку захвата железнодорожного вокзала, чтобы таким образом частично заблокировать приток людей из Китая. Постоянный рост числа заболевших привел к появлению в городе различных теорий заговора, связанных с новым коронавирусом.

Так, в местных социальных сетях распространяют информацию, что приехавшие с материка гонконгцы специально избегают карантина, а сам вирус связывают с эпидемией атипичной пневмонии 2003 года. Конспирологи утверждают, что тогда в городе были сильны антиправительственные настроения — так же, как и в настоящее время.

Местные власти осуждают подобные теории, называя их чепухой и нелепицей. Как говорила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, эта дезинформация вредит обществу и даже мешает городу помогать материковой части КНР бороться с вирусом.

«Теории заговора» зачастую появляются из-за укоренившегося недоверия между людьми, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» завсектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.

«Китай — совершенно закрытая страна, которую опасаются на протяжении десятилетий. В частности, их военные планы туманны и скрыты, а это ведет к подозрениям. Поэтому люди не могут взяться за совместные действия. Вместо полноценной совместной работы по вирусу происходит щелканье замков — закрытие границ и введение карантинов», — считает эксперт.

Конспирологи продолжают строить различные догадки, пока люди сваливают вину друг на друга, уверен Ознобищев, недоверие в данном случае — «корень всех бед».

«Теории заговора» о коронавирусе последовательно возникают по всему миру. В основном, они распространяются через социальные сети и различные сомнительные сайты. Они содержат минимум достоверных данных и строятся лишь на догадках и предположениях.

Билл Гейтс в ответе за вирус

Одна из самых «раскрученных» теорий о коронавирусе распространяется известным конспиративным порталом QAnon. Пользователи сообщества считают, что за созданием вируса стоял основатель Microsoft Билл Гейтс. Эта теория опирается на деятельность Британского института Пирбрайта, который пять лет назад получил патент на разработку вакцины против коронавируса птиц.

Институт финансируется благотворительным фондом Гейтса, что по мнению конспирологов, явно указывает на связь миллиардера с разработкой.

Пользователи QAnon уверены, что Гейтс решил уменьшить и оздоровить население планеты за счет коронавируса.

В Twitter же эта теория распространяется в другом свете. Пользователи соцсети признают связь Гейста с вирусом, но в его запуске обвиняют «тайное правительство». Необходимость его использования объясняется грядущим переизбранием президента США Дональда Трампа, которому таким образом можно помешать.

Институт Пирбрайта, действительно, занимался разработкой ослабленного штамма коронавируса, но он никак не связан с 2019-nCoV. Активное распространение дезинформации в сети заставило руководство института выпустить официальное заявление, в котором они опровергли все «теории».

Биологическое оружие

Конспирологическая теория о том, что вирус создан искусственно и является «биологическим оружием», имеет множество ответвлений. Различные «эксперты» больше всего спорят о месте его происхождения. Многие обвиняют в этом непосредственно Китай, а именно Уханьский институт вирусологии.

Сторонники данной «теории заговора» уверены, что вирус якобы был создан по заказу китайского правительства и случайно «просочился» на волю.

Авторы теории в соцсетях ссылаются на материал издания The Washington Times, которое связывает Уханьский институт вирусологии с программой по разработке биологического оружия КНР.

Официального подтверждения данной информации нет, а сама теория привязана только к тому, что первые заболевшие появились в китайской провинции Ухань. Из-за обилия дезинформации в Facebook и Twitter их руководство организовало активную кампанию по удалению недостоверных материалов.

Помимо Китая, в создании вируса конспирологи также подозревают Канаду.

Так, создатели теории считают, что за коронавирусом стоит микробиологическая лаборатория в Виннипеге. В разработке вируса обвинили китайскую ученую Сянго Цю, которую отстранили от работы в канадской лаборатории за «нарушение внутренней политики».

Сторонники этой версии уверены, что ученую отстранили за «шпионскую работу» вместе с мужем Кедингом Ченгом, известным биологом и автором работ по ВИЧ, SARS. Теория опирается на тексты журналистки Карен Паулс, которая написала ряд работ о лаборатории.

При этом сама Паулс обвиняет конспирологов в искажение фактов, так как в ее статьях не идет речи о коронавирусе или каких-либо «шпионских» действиях китайских ученых. Опровергают эту информацию, и представители Агентства здравоохранения Канады, называя эту теорию дезинформацией.

По традиции, записали в число «создателей» вируса и США. Данная теория активно раскручивается в Facebook. Так, ее создатели утверждают, что американское правительство разработало вирус еще в 2015 году, а в настоящее время скрывают наличие вакцины.

Кроме того, из-за распространения информации по вирусу американские власти якобы собираются закрыть доступ в интернет. Тем не менее, сторонники этой теории также не приводят конкретных фактов, указывающих на достоверность версии.

Суп из летучей мыши

«Теории заговора» в сети распространяются быстрее, чем сам коронавирус. Учитывая, что основная часть заболевших — граждане КНР, некоторые теории сосредоточены вокруг данного факта. Так, в социальных сетях активно «раскручивается» информация, что заболеть могут только китайцы, а сама болезнь появилась из-за их «варварских привычек».

Особую популярность приобрели фейковые видео, где якобы жители КНР едят летучих мышей, обычных мышей и другие «экзотические блюда».

Тем не менее, один из самых обсуждаемых роликов с девушкой, которая ест суп из летучей мыши снято вовсе не в Китае, а в Палау. Деликатес на видео попробовала ведущая онлайн-передачи о путешествиях Ван Мэнъюнь.

Вместе с роликами в интернете распространяется и сообщение австралийской системы здравоохранения NSW Health. В нем «департамент» компании призывает отказаться от посещения китайских ресторанов, связывая азиатские продукты с коронавирусом. При этом официальные представители NSW Health уже дали опровержение этой информации.

Появление теории о «летучих мышах» связано с мнением некоторых ученый о причинах начала эпидемии. Так, эксперты не исключают, что коронавирус мог появится из-за «мокрых рынков», где продают диких животных. При этом новый вирус, как считают ученые, действительно, появился у летучих мышей, а затем передался людям.

Некоторые спекулируют из-за того, что пока нет достоверной информации о причине передачи вируса к человеку. Тем не менее, с особенностями китайской кухни вирус никак не связан. По последним данным, 2019-nCoV передается воздушно-капельным, контактным и воздушно-пылевым путем. Эту информацию подтвердил эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболевание Чжан Любо, передает агентство «Синьхуа».