15 лет в эмиграции: в Москве умер сын президента Киргизии

В Москве от сердечного приступа скончался сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева — Айдар Акаев. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на близких семьи.

Акаеву-младшему было 43 года. Сердце мужчины остановилось внезапно.

До иммиграции в Россию он занимал пост советника министра финансов Киргизии, а также имел депутатский мандат киргизского парламента — жогорку кенеша. В марте 2005 года после смены власти в Киргизии Акаев-младший был лишен всех государственных постов и полномочий депутата.

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На него также были заведены уголовные дела о причинении ущерба государству и частным лицам. После этого Айдар Акаев с семьей уехал в Россию.

Его отец Аскар Акаев в 1990 году стал первым президентом Киргизии, и находился у руля страны 15 лет. В результате «тюльпановой революции» и столкновений протестующих с милицией, Акаев-старший также покинул страну.

Перед этим в столице Киргизии — Бишкеке — протестующие захватили в ходе штурма Дом правительства и ряд других административных зданий. Оппозиция обвиняла его в коррупции, непотизме и усилении влияния своего собственного клана.

Кроме того, перед «тюльпановой революцией» дети первого главы Киргизии — дочь Бермет и сын Айдар — баллотировались в парламент от правящей партии «Алга Кыргызстан». Однако в результате дальнейших событий результаты выборов были аннулированы.

Впоследствии Акаев-старший заявлял журналистам, что не видит необходимости куда-либо выезжать из Москвы. «Да и на работу надо ходить», — подчеркнул он. Экс-президент отметил, что в Москве работает главным научным сотрудником в Институте математических исследований сложных систем МГУ.

«Здесь, в России, нам очень хорошо, хотя, конечно, тревога за Киргизию присутствует. Но сейчас, поскольку я работаю, окунулся в академическую жизнь, стало намного лучше», — говорил бывший киргизский президент.

До своей скоропостижной кончины сын Акаева-старшего занимался в России бизнесом. Кроме того, в 1998-2001 годах Айдар Акаев-младший был женат на Алие Назарбаевой, младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В 2007 году стало известно, что генеральная прокуратура Киргизии направила в Россию очередной запрос об экстрадиции Акаева-младшего. Об этом заявил на пресс-конференции в Бишкеке начальник управления по расследованию особо важных дел ведомства Учкун Каримов. По его словам, Россия дважды отказывала Киргизии в экстрадиции Айдара Акаева.

По словам начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью генпрокуратуры Абдыганы Шерипбаева, в общей сложности Айдар Акаев проходит по пяти уголовным делам.

Всего же, по словам Шерипбаева, правоохранительные органы Киргизии возбудили 106 уголовных дел, имеющих отношение к родственникам и близкому окружению экс-президента страны Аскара Акаева. Однако против него лично не заведено ни одного дела, отметил представитель киргизской генпрокуратуры.

Президенты Киргизии за 30 лет независимости страны редко уходили в отставку без скандала. В середине января суд решил продлить срок заключения под стражей бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. По словам защиты, суд поставил увеличить срок заключения Атамбаева на два месяца, то есть до 15 марта 2020 года.

Бывший президент Киргизии был арестован 9 августа. Атамбаев обвиняется в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Усенбека Ниязбекова из снайперской винтовки Драгунова. Кроме того, государственная комиссия по расследованию массовых беспорядков в Бишкеке заявила, что Атамбаев готовил насильственный захват власти во время операции по его задержанию, создавал ложное представление о наличии протестов и пытался заручиться международной поддержкой. Сам экс-президент заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сторонников имеют политический оттенок.