«Не готовы принять Крым»: Киев отказывается от претензий

Так называемый «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич заявил, что Киев не готов к возвращению российского полуострова, даже если бы он отошел под украинское управление.

Реклама

По словам дипломата, Украине еще много нужно изменить во властных структурах, чтобы быть способной принять Крым — если бы Россия отказалась от своего региона, передает телеканал NewsOne.

«К примеру, если Россия завтра уйдет из Крыма, то украинское государство не будет к этому готово. А оно должно быть готово, но нам еще работать и работать. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма», — пояснил Кориневич.

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.

По данным издания «Новое время», Джапарова призвала администрацию президента США Дональда Трампа держать Крым в поле зрения внешней политики Вашингтона. Кроме того, она попросила дипломата организовать конференцию на тему полуострова в американской столице.

Участники же встречи отметили, что по выражению лица Помпео было понятно — Крым не является важной темой для США.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого можно что-то забрать», — цитирует Помпео один из участников беседы.

Тремя днями ранее в пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» украинские политики предложили начать зарабатывать на продаже воды в Крым. Эту мысль озвучил в интервью «Радио Свобода» глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов.

«Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — обратил внимание парламентарий.

По словам депутата, украинский бюджет мог бы пополниться за счет продажи воды на Крымский полуостров. Он также рассказал, что этот вопрос поднимался на обсуждении украинского парламента.

В ответ на это предложение российский депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что подача воды по Северо-Крымскому каналу станет для украинских властей тестом на политическую зрелость.

«Официальных обращений по этому поводу не поступало. Но мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решению своих сиюминутных задач и целей. Это решение станет тестом на политическую зрелость для нынешней украинской власти», — сказал российский парламентарий.

Вместе с тем член нижней палаты российского обратил внимание, что возобновление поставок днепровской воды выгодно прежде всего украинской стороне.

«Они смогут не только зарабатывать деньги, но и еще восстановят свои земли в Херсонской области, которые пришли в непригодность с перекрытием Северо-Крымского канала, и сельское хозяйство», — подчеркнул Шеремет.

«Это будет обоюдовыгодное сотрудничество, если оно будет подкреплено какими-то конструктивными действиями и диалогом, а не просто пустыми словами», — полагает народный избранник.

За несколько дней до этого стало известно, что США будут вводить санкции против России до тех пор, пока Крым находится в составе РФ — об этом написала в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

«Сегодня мы чтим жизни тех, кто погиб в результате российской агрессии на Украине. Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка — Украине», — заявила представитель Госдепа.

Эти слова обещают бесконечную санкционную войну Москвы и Вашингтона, спрогнозировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Учитывая, что вопрос с Крымом для нашей страны решен и передавать кому-либо российский регион мы не собираемся, то можно считать, что санкционная гонка уходит в бесконечность», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, любая уважающая себя страна в мире защищает свои территории, а также не слушает указаний извне по своей политике. В этой связи Бальбек привел два факта.

«Один неприятный — санкции США могут быть бесконечными, второй — Крым наш и будет наш», — пояснил депутат.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами. Тем не менее Украина, США и европейские страны не признают суверенитета России над полуостровом. Киев систематически требует «вернуть» Крым, Москва же называет вопрос его принадлежности закрытым.