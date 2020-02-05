Вытеснить США: Лавров отправился в Латинскую Америку

Глава МИД России Сергей Лавров 5 февраля прилетел на Кубу в рамках поездки по Латинской Америке и уже встретился со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Остров Свободы стал первой точкой в этом полушарии — там самолет главы МИД сделал техническую остановку.

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Отношения России и Кубы в последние годы развиваются достаточно интенсивно. В 2014 году Москва простила Гаване рекордную задолженность — тогда российские власти «забыли» кубинцам $30 млрд, порядка 90% общего долга страны перед РФ.

Завтра глава МИД прибудет в Мексику, где проведет переговоры с министром иностранных дел Марсело Эбрардом.

«Особое внимание министры предполагают уделить вопросам развития интеграционных процессов в Латинской Америке, Карибском бассейне, также углублению диалога между Россией и региональными объединениями, в том числе с сообществом латиноамериканских и карибских государств, в котором, напомню, Мексика председательствует в этом году», — сообщила 30 января на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также отметила, что Лавров и Эбрард намерены детально обсудить отношения между Россией и Мексикой, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества между странами. Встреча министров проходит в год 130-летия установления дипломатических отношений РФ и Мексики.

Наконец, 7 февраля Лавров совершит визит в Венесуэлу, где встретится с президентом Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригес и министром иностранных дел Хорхе Арреаса.

«Состоится обмен мнениями по ситуации в Венесуэле, вокруг нее, перспективам нахождения политических развязок внутренних разногласий на основе общенационального диалога в рамках конституционного поля, без деструктивного, тем более силового, вмешательства извне», — заявила Мария Захарова.

Представитель российского МИД также напомнила, что в этом году Россия и Венесуэла отмечают 75-летие установления дипотношений. По словам Захаровой, стороны также обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и военно-технического партнерства.

«На переговорах планируется обсудить шаги по дальнейшей координации двустороннего взаимодействия на международной арене, противодействию незаконно введенным санкциям, ухудшающим социально-экономическое положение Венесуэлы», — подчеркнула представитель МИД РФ.

В условиях осложненной политической обстановки в Венесуэле визит Лаврова в эту страну станет центральным в его латиноамериканском турне. Россия оказала поддержку президенту Николасу Мадуро, в то время как США сделали ставку на спикера парламента Хуана Гуайдо, который в январе прошлого года объявил себя президентом, что породило своеобразное «двоевластие» в стране.

Вашингтон поддержал противника Мадуро не только публичными высказываниями, но и санкциями в отношении Каракаса. США, вероятно, рассчитывали на быстрое свержение избранного президента, однако политический кризис в Венесуэле затянулся.

При этом Белый дом уже не может сдать назад, особенно в условиях приближающихся выборов президента США. Для Дональда Трампа крайне важно заручиться успехом по такому стратегически важному направлению, как Латинская Америка.

Именно поэтому президент и госсекретарь США Майк Помпео продолжают всячески оказывать публичную поддержку Хуану Гуаидо. Оппозиционер, например, получил приглашение на ежегодную речь президента США к конгрессу «О положении страны». Отказывать Белому дома Гуайдо не стал — и не зря — от Дональда Трампа прозвучало сразу несколько тезисов по латиноамериканской республике, в том числе и касательно венесуэльского гостя.

«Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 государств, направленную против социалистического диктатора в Венесуэле Николаса Мадуро, — заявил президент США. — Тирания Мадуро будет разрушена и сломлена».

Самого Гуайдо Трамп назвал «настоящим и легитимным президентом Венесуэлы» и попросил его передать гражданам республики послание.

«Пожалуйста, передайте это сообщение на своей родине: все американцы едины с народом Венесуэлы в их справедливой борьбе за свободу», — сказал глава Белого дома, добавив, что «социализм разрушает страны».

После того как США признали Хуана Гуайдо президентом страны, Венесуэла практически сразу превратилась в площадку пересечения политических интересов нескольких международных игроков. Каждое действие Вашингтона по отношению к Каракасу сопровождается негативной реакцией со стороны Пекина или Москвы.

Пекин является главным кредитором и инвестором для Каракаса. Китайские компании вложили миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Финансовая поддержка КНР не прекратилась и после того, как экономика латиноамериканской страны пошла на спад, а санкции США усугубили финансовый кризис. Как сообщал Bloomberg, Китай с 2008 года предоставил Каракасу в общей сложности $70 млрд.

Россия также является крупным инвестором для Венесуэлы. Как и Пекин, Москва активно взаимодействует с Каракасом в области энергетики, прежде всего, разработки нефтяных и газовых месторождений. Точной информации о долге Венесуэлы перед Россией нет, по данным Reuters, c 2006 года Россия вложила в Боливарианскую республику около $17 млрд. С начала политического противостояния в Венесуэле Россия поддерживала и военно-техническое сотрудничество с латиноамериканской страной. Точное количество российских военных в Венесуэле неизвестно. Москва ранее заявляла, что речь идет о специалистах, которые помогают местным военным осваивать технику.

Именно поддержка Москвы и Пекина во многом помогла венесуэльскому лидеру держаться на плаву, что, конечно, вызывает раздражение США.

В сентябре Мадуро побывал с визитом в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер отметил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Мадуро на переговорах обсуждали военно-техническое сотрудничество, тема предоставления кредитов Венесуэле не поднималась. Позднее Песков также сообщал журналистам, что в ходе встречи «кратко затрагивались» вопросы, связанные с госдолгом Каракаса перед Москвой.

При этом политика Трампа в Латинской Америке стала предметом критики со стороны Москвы. Речь идет не только о Венесуэле, но и о Кубе.

Как в случае с Каракасом, свой визит на Остров Свободы Сергей Лавров совершает в условиях усилившегося давления со стороны США. В конце октября Госдепартамент официально запретил американским авиакомпаниям летать в кубинские города. Единственным исключением стала Гавана.

«В рамках линии внешней политики президента эти действия сдерживают получение доходов кубинским режимом, который использует их для финансирования продолжающихся репрессий против кубинского народа и поддержки [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро», — сообщили тогда в Госдепе.

Куба действительно активно поддерживает Мадуро. В Венесуэле находятся кубинские военные и врачи, а в обмен на помощь Гавана получает нефть. Меры, предпринятые США, чувствительны для кубинской экономики — поездки из США на Кубу представителей кубинской диаспоры приносят немало дохода в бюджет государства.

Ранее в Вашингтоне критиковали и кубинскую конституционную реформу. Как заявили представители властей США, при помощи поверхностных изменений местное руководство пытается сохранить контроль над островом.

Отношения между Вашингтоном и Гаваной, которые были восстановлены при президенте Бараке Обаме, вновь откатились на прежние позиции после прихода к власти в США Дональда Трампа. В 2017 году Соединенные Штаты отозвали с острова больше половины своего дипперсонала, а спустя два года ужесточили режим поездок туда своих граждан.

В своем послании к конгрессу Трамп заявил, что отменил «провальную политику предыдущей администрации в отношении Кубы» ради борьбы за свободу «в своем полушарии», а также «восстановления своего лидерства в мире».

Глава МИД России отметил, что ограничительные меры Вашингтона в отношении Кубы «доказывают, что в погоне за удушением кубинской экономики США сознательно нарушают права человека».

«Рассматриваем введение все новых ограничительных мер как проявление бессилия Вашингтона сломить волю народа Кубы, навязать свой взгляд и ценности. Категорически не приемлем данные шаги и выражаем солидарность с кубинскими друзьями», — рассказал Лавров в ходе своего визита в интервью информационному агентству Prensa Latina.

Министр также пояснил, что действия США в Латинской Америке — это попытки продвинуть свои геополитические интересы путем смещения неугодных режимов в Венесуэле и на Кубе.

«В преддверии президентских выборов Белый дом наращивает санкционное давление на те государства, которые сохраняют свою национальную независимость, суверенитет и самобытность. Такая линия, носящая ярко выраженный антигуманный характер, противоречит общепризнанным принципам международного права, включая Устав ООН», — добавил Сергей Лавров.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» специалист по Венесуэле, научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян, главная цель поездки Лаврова — визит в Венесуэлу.

«Россия хочет еще раз подчеркнуть свою поддержку Венесуэле, хотя страна сейчас в очень тяжелом состоянии в политическом и экономическом отношении. Мадуро не признают свыше 60 стран. Даже Китай охладел к Венесуэле. Россия же будет до конца поддерживать режим Николаса Мадуро, — отмечает эксперт. — Кубу Москва тоже не отдаст на растерзание США. Визиты Лаврова демонстрируют, что Россия будет держать флаг своего присутствия в этих странах».