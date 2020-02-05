Перепись на Украине: министра уличили в фальсификации

Украинские общественники уличили власти в фальсификации итогов пробной переписи населения. Так, на сайте общественной организации «Украинский центр общественных данных» говорится, что электронная перепись граждан страны, которой занимался министр Дмитрий Дубилет, была проведена при помощи умножения данных Государственной службы статистики на 0,888.

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Эксперты это выяснили при помощи сопоставления цифр, представленных Дубилетом в файле «Оценка имеющегося населения Украины», который он опубликовал в своем Telegram-канале, и информации Госслужбы статистики. Сравнив данные о поле и возрасте населения, они отметили, что в каждой возрастной группе приблизительно одинаковое соотношение.

После этого они воссоздали применение коэффициента 0,888 к данным Госкомстата, сгенерировав почти с точностью до 100% данные, которые опубликовал Дубилет.

В конце января чиновник, взявший на себя ответственность за проведение электронной переписи населения, представил пробные результаты. По его данным, в стране остались порядка 37 млн человек. Таким образом, указывает Дубилет, численность украинских граждан с 2001 года сократилась на 11,45 млн, передает РИА «Новости». Отмечалось, что показатель нынешнего демографического состояния страны равносилен цифрам середины XX века.

Уменьшение количества населения министр объяснил несколькими причинами. Во-первых, при подсчетах не учитывались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и российского Крыма. «Вторая [причина] — негативный тренд по миграции, уезжают из страны больше, чем возвращаются. И третье, к сожалению, — это демографический тренд: у нас смертность выше рождаемости», — обратил внимание украинский чиновник.

Таким образом, на 1 декабря прошлого года на территории Украины физически находились чуть больше 20 млн женщин и порядка 17,3 млн мужчин. При этом из них 15,4% — дети до 14 лет. Больше всего в стране проживает людей в возрасте от 25 до 54 лет — их 44,1%. На категорию граждан в возрасте от 14 до 25 лет приходится 9,6%, от 55 до 64 лет — 14,1%. Граждане старше 65 лет составляют 16,8% населения.

При этом как таковой переписи населения не проводилось. Украинское правительство получило лишь приблизительные данные при помощи трех методов. Власти страны подсчитывали количество абонентов операторов мобильной связи, изучали данные пенсионного фонда и просматривали сведения из реестра физических лиц. По словам Дубилета, итоговая перепись населения будет проведена в конце 2020 года при помощи анализа данных SIM-карт, что позволит сэкономить $83-124 млн.

Пока прошли только два этапа пробной переписи: первый этап проходил в Киеве с 1 по 10 декабря, второй — с 14 по 23 декабря 2019 года, передает РИА «Новости».

«Три метода дали приблизительно одинаковый результат: 37,289 миллиона человек на территории Украины. К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях», — заявил Дубилет на брифинге во время оглашения результатов.

Глава Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Элла Либанова раскритиковала такой подход к переписи населения. Она отметила, что у нее от идеи правительства «ощущения, близкие к истерике».

«Я очень много сил потратила на то, чтобы донести до власти необходимость проведения переписи», — говорила социолог.

Но мнение эксперта, видимо, не схоже с намерениями властей. Еще в 2019 году министр, который решил провести перепись населения Украины, мягко подводил к тому, что эта перепись не является процессом первой необходимости, передает агентство. «Перепись — это важное мероприятие. Вот только нас не покидало ощущение, что в таком формате это непозволительная роскошь для Украины», — говорил чиновник.

Он отмечал, что затраты на этот процесс можно сократить с 3,4 до 1,4 млрд гривен (с 8,65 до 3,56 млрд руб.). «Думаю, потом мы сможем сэкономить еще под миллиард (2,5 млрд руб.)», — планировал Дубилет. Сэкономленные деньги, по его мнению, могут пойти на развитие других сфер. Например, «на медицину и другие важные программы».

Перепись украинского населения проводилась только один раз — в 2001 году. По подсчетам экспертов, на тот момент в стране проживали 48,4 млн человек.