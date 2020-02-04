«Не для срока»: Путин объяснил поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями общественности в Череповце. Перед началом мероприятия он заявил, что его приезд связан с предстоящим совместным заседание Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Мне бы хотелось поговорить с вами как с представителями научного, образовательного сообщества. С тем, чтобы учесть это при подготовке тех документов, которые будут готовиться в результате проведения мероприятия, о котором я сказал», — сказал Путин, обращаясь к участникам встречи.

Совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию необходимо для определения точки, в которой мы находимся, указал президент, а также обсуждения приоритетов, способов развития образования и приближения этой сферы к требованиям жизни и практики.

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«Наша встреча сейчас посвящена только одному, и я прошу придерживаться этой канвы: это не просто вопросы — ответы», — подчеркнул Путин.

Изменение Конституции

Большая часть встречи президента с представителями общественности действительно была посвящена образованию и науке. Тем не менее периодически вопросы касались и других моментов, в частности, предложенных главой государства поправок к Конституции.

Так, Путину передали вопрос школьников о том, стоит ли проводить выборы президента после голосования по утверждению поправок к Конституции — так как на нем народ покажет свое доверие к президенту, а следовательно, можно и продлить срок его полномочий.

Глава государства со смехом отреагировал на это предположение, отметив, что «школьники еще не подросли». Путин также добавил, что поправки к Конституции предложены не для того, чтобы продлить его полномочия.

«По сути, у нас по Конституции муниципалитеты не связаны напрямую с государством, а должна быть единая система власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной и ее интересами. То же самое во многих других областях, и поэтому я это предложил, а не для того, чтобы продлить свои полномочия», — пояснил президент.

Поправки к основному закону страны продиктованы жизнью, считает Путин, потому что пока некоторые вещи не работают так, как должны работать.

Кроме того, глава государства поддержал дискуссии о поправках в Конституцию — за счет этого основной закон будет более народным. Однако Путин признал, что не хотелось бы погрязнуть в поправках или чем-то другом.

«Все должно быть организовано соответствующим образом. Но то, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле меня это только радует», — добавил президент.

Общероссийское голосование по изменениям основного закона будет проявлением высшей формой демократии, продолжил Путин, так как это, по сути, плебисцит.

«Я и предложил это для того, чтобы путем высшего проявления волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не мог сказать, что здесь что-то не так», — указал глава государства.

Говоря о сроках подготовки соответствующих предложений, Путин напомнил, что поправки в Конституцию вносились уже 15 раз. В целом процесс подготовки занимал от полутора до четырех с половиной месяцев.

«Вот если весь цикл работы над этим законом о поправках будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца, то есть мы тогда уложимся в ту практику, которая сложилась по принятию поправок. Я надеюсь, что так и будет», — резюмировал президент.

Президентский законопроект по поправкам в Конституцию поступил в Госдуму 20 января, если процесс его подготовки к общероссийскому голосованию займет 3,5 месяца, вероятно, само мероприятие может пройти уже в мае.

Коррупция экс-главы Чувашии

Помимо изменений в Основной закон, участники встречи спросили у президента об увольнении главы Чувашии Михаила Игнатьева, который был снят со своего поста в связи с утратой доверия после ряда скандалов с его участием. У Путина поинтересовались, имеет ли место в этой истории «коррупционный след» со стороны Игнатьева.

«Нет, мне об этом ничего не известно. Насколько я представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет», — ответил президент.

Говоря об увольнении губернатора, Путин напомнил, что уважение к людям является необходимым требованием для чиновника любого уровня, но Игнатьев его не выказывал

«То, что я увидел в средствах массовой информации, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, — это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут, вот и все», — подчеркнул глава государства.

Игнатьев лишился своего поста после того, как дважды за 10 дней оказался в центре внимания СМИ. В частности, политика обвиняли в неуважении к сотрудникам МЧС из-за видеозаписи, на которой он заставлял пожарного подпрыгивать за ключами от служебного автомобиля. Также резонанс вызвал его призыв в День российской печати «мочить» блогеров и журналистов.

Борьба с коронавирусом

В числе вопросов научного характера представители общественности затронули тему распространения коронавируса в мире. Путин выразил надежду на скорейший положительный результат в борьбе с инфекцией.

«Рассчитываю, что наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается. Мы все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и дали о себе знать как можно раньше», — добавил президент.

Кроме того, глава государства указал на то, что Россия имеет хорошую школу эпидемиологов, которая показала свою эффективность в борьбе с лихорадкой Эбола.

«То, что мы первые создали препарат против лихорадки Эбола, он самый эффективный оказался, это результат работы этой школы», — пояснил Путин.

О вспышке пневмонии в китайском городе Ухань стало известно под конец 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. В настоящее время коронавирусом заражены 20,5 тысячи человек. Отдельные случаи заболевания также зафиксированы за пределами Китая. В рамках борьбы с распространением вируса Россия частично прекратила авиасообщение с КНР.

Популяризация науки

Путину в ходе встречи также поступило предложение на государственном уровне заняться популяризацией науки. В ответ президент рассказал о своей последней встрече с писателем Даниилом Граниным, который тогда дал ему такой же «наказ».

«Начал говорить о том, чего только нет у нас, чего только не видим в интернете и на экранах телевизоров, больше всего мы видим, кто украл, сколько украл и как он это сделал. Надоело уже все это. Почему вы не занимаетесь популяризацией науки? Лично должны этим заняться», — пересказал Путин слова Гранина.

По словам президента, необходимо заняться вопросом популяризации науки посерьезнее.

«Он [Гранин] прав абсолютно <…> стоит выделить какое-то отдельное направление в деятельности какого-то фонда или министерства. Мы подумаем, как это сделать», — подчеркнул президент.

Президент ответил на множество вопросов граждан. Так, Путин пообещал помочь в изучении космоса любителям, направив соответствующее поручение Роскосмосу. Также он коснулся пересмотра стандартов безопасности в легкой авиации и упрощения режим въезда и получения гражданства иностранным ученым.

Кроме того, глава государства поддержал создание мультсериала об эволюции человека, выступил за равномерное развитие инфраструктуры суперкомпьютеров и обещал подумать над введением праздника для преподавателей вузов.