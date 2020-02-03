«Ждем Эрдогана в Крыму»: в Кремле ответили президенту Турции

Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о якобы «аннексии» Крыма и плохом положении крымских татар не имеют реальных оснований, в чем он лично может приехать и убедиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, Москва выражает свое несогласие с точкой зрения Эрдогана на вопрос присоединения Крыма к России и на условия жизни крымских татар.

«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал Песков. Чуть ранее Эрдоган в очередной раз заявил, что он и его страна не признают присоединение Крыма к России.

«Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма», — заявил турецкий лидер перед отправкой в Киев.

По его словам, Анкара продолжает следить за положением крымских татар в Крымском регионе. Позднее стало известно, что Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении украинцев и крымских татар, «удерживаемых» в России — заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с Эрдоганом.

Зеленский заявил, что Украина надеется, что Турция окажет ей содействие в процессе освобождения политических заключенных, которые «незаконно удерживаются в Крыму и России». Под политическими заключенными президент Украины подразумевает всех граждан Украины, находящихся под следствием в России.

Летом прошлого года идеолог Меджлиса крымско-татарского народа (экстремистская организация, запрещена в России) Мустафа Джемилев присутствовал на официальном обеде Эрдогана и Зеленского наряду со всеми главными министрами обеих стран.

Тогда член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди указала на то, что Эрдоган пошел на поводу у Запада, искусственно создающего скандальный ореол вокруг «лже-лидеров» крымско-татарского народа.

«При этом крымским татарам в этой большой «политической игре» отводилась роль инструмента для решения определенных политических и экономических интересов иностранных держав, которым на деле были безразличны интересы крымчан, буквально «обложенных» всеми мыслимыми и немыслимыми мировыми санкциями», — подчеркнула сенатор.

Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров попенял турецкому лидеру на незнание ситуации на полуострове в свете его заявления о непризнании вхождения Крыма в состав России и о якобы «притеснении татар».

«Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма», — сказал Умеров.

Он детализировал, что такие заявления Анкары идут вразрез с налаживанием сотрудничества России и Турции, а также игнорируют демократические принципы, на основе которых крымчане – в том числе и татарское землячество – проголосовали за вхождение в состав РФ.

Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева. Он был объявлен в федеральный розыск в качестве обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, связанных с терроризмом и подрывом основ государственной безопасности России.

При этом глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек напоминал: Москва является одним из важнейших геополитических партнеров Анкары.

«В нашей стратегической позиции Россия является одним из ведущих торговых партнеров. Россия — одна из стран, с помощью которой мы обеспечиваем нашу энергетическую безопасность. У нас общие проблемы с Россией по всем направлениям безопасности и экономики», — добавил Перинчек.

Он также приводил слова депутата крымского парламента Владислава Ганжары о том, что Эрдоган считает Крым российским регионом, несмотря на обратные заявления на встрече с Зеленским.

Чуть ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в ходе ужина с тогдашним украинским коллегой Павлом Климкиным, что Анкара «не будет признавать аннексию Крыма». Турецкий дипломат добавил, что страны Запада «начали забывать о Крыме», и если «что-то случится с Украиной», то ответственность будет лежать на них.

Турция последовательно поддерживает Украину в вопросе принадлежности Крыма, а крымских татар — в вопросе самоопределения. Эрдоган осенью 2017 года выражал готовность Анкары поддержать территориальную целостность Украины, но при этом турецкая сторона воздержалась от введения санкций против России.