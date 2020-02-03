«Слава Украине!» Что Эрдоган заявил в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля провели встречу в Киеве. Президент Турции прибыл на Украину с рабочим визитом 3 февраля, помимо переговоров с украинским коллегой, он также принял участие в работе украинско-турецкого бизнес-форуме.

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Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце и началась с официальной церемонии, в ходе которой глав двух стран приветствовал почетный караул.

Во время мероприятия Эрдоган приветствовал солдат фразой на украинском «Слава Украине» — лозунгом Украинской повстанческой армии» (УПА, организация запрещена в России).

Зеленский описал переговоры с Эрдоганом как конструктивные и содержательные. К этим тезисам можно добавить еще «продолжительные»: лидеры отклонились от первоначального графика примерно на три часа.

Поддержка по Крыму

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи, украинский лидер заявил, что Украина и Турция будут развивать политическое партнерство, взаимодействовать в рамках международных организаций и сотрудничать в различных сферах.

«Мы говорили о войне в Донбассе, аннексии Крымского полуострова (Киев не признает итоги референдума на полуострове в 2014 году и считает Крым оккупированной территорией — «Газета.Ru»), нарушения прав человека в Крыму, агрессивную политику России в регионе», — указал Зеленский.

Киеву чрезвычайно важна поддержка Анкары в данных вопросах, добавил украинский лидер, в особенности практические шаги турецкой стороны.

«Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных — граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории России», — пояснил Зеленский.

В свою очередь, Эрдоган повторил, что Анкара не признает переход Крыма под юрисдикцию России, а также поддерживает территориальную целостность Украины.

«Совместно с властями Украины мы продолжим оказывать поддержку крымско-татарским тюркам, которые являются исконными жителями этой страны», — утверждает президент Турции.

Анкара решила обеспечить жильем около 500 семей крымских татар, подчеркнул Эрдоган. Речь шла о тех, кто покинул полуостров после его воссоединения с Россией.

Слова Эрдогана в отношении Крыма не стали чем-то неожиданным: турецкий лидер последовательно заявляет об «аннексии» в течении почти уже шести лет, несмотря на то, что полуостров вошел в состав России путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами. Анкара в этом вопросе поддерживает Запад, который продолжает расценивать Крым как часть Украины. В Москве же вопрос принадлежности полуострова считают закрытым.

К слову, Эрдоган говорил об «аннексии» Крыма и беспокойстве за крымских татар перед вылетом на Украину. В ответ на это в Кремле посоветовали турецкому лидеру посетить полуостров, чтобы убедиться в беспочвенности своих опасений.

Как говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приглашения для Эрдогана остается в силе. «Президент [России Владимир Путин] неоднократно объяснял [турецкому лидеру] реальное положение дел. Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника», — отмечал Песков.

Каспийский газ для Киева

Тем не менее, встреча Эрдогана и Зеленского не была сконцентрирована лишь вокруг Крыма. Так, президент Украины указал на заинтересованность Киева в диверсификации поставок газа в стране, в том числе импорте каспийского газа.

«Мы обсудили возможность поставок каспийского газа по газопроводу TANAP через соответствующие интерконнекторы на Украину», — заявил Зеленский,

а также добавил, что Киев рассматривает этот маршрут как «альтернативный существующим».

Вероятно, президент Украины намекнул на поиск альтернативы российскому газу, так как Трансанатолийский газопровод (TANAP) идет из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе.

Однако Эрдоган, говоря об экономическом взаимодействии двух стран, обошел эту тему стороной и сосредоточился на увеличении товарооборота между Украиной и Турцией. Стороны поставили перед собой цель довести его показательно до $10 млрд, учитывая, что за 2019 год он составил около $4 млрд.

Соответствующее амбициозное заявление стороны делали на своей прошлой встрече летом 2019 года. Правда, задачу довести товарооборот Украиной до $10 млрд Эрдоган обсуждал с тремя прошлыми президентами страны — Виктором Ющенко, Виктором Януковичем и Петром Порошенко.

Теперь черед дошел и до Зеленского, для реализации плана Турции и Украине необходимо заключить соглашение о зоне свободной торговли, но пока переговоры по данному вопросу продвигаются медленно.

В рамках переговоров стороны подписали ряд межправительственных соглашений, в частности, о военно-финансовом сотрудничестве, внедрении финансовой помощи, взаимопонимании по сотрудничеству в сфере предотвращения катастроф и ЧС. Кроме того, среди документов было и упоминание по зоне свободной торговли, но в этот раз Украина и Турция лишь заключили меморандум о взаимопонимании относительно переговоров о соответствующем соглашении.

Донбасс и Идлиб

По традиции, одной из тем переговоров Зеленского с Эрдоганом стал конфликт на юго-востоке Украины. В контексте обсуждения этого вопроса украинский лидер анонсировал очередной обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Это обмен наших пленных, которые находятся за решеткой или в подвалах на временно оккупированных территориях. Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали список», — отметил Зеленский.

В ближайшее время будут названы даты первой части обмена пленных, подчеркнул президент Украины, вторая часть касается обмена с Россией, который также находится в стадии согласования.

Последний обмен пленными в Донбассе произошел под конец прошлого года, до этого подобных мероприятий не было в течении двух лет. Россия и Украина также обменялись пленными в 2019 году, передача прошла по формуле «35 на 35».

Однако Эрдоган обошел стороной Донбасс и сосредоточился на конфликте в Сирии, где в ночь на 3 февраля от удара правительственных сил погибли турецкие военные. По словам президента Турции, число жертв обстрела в сирийском Идлибе увеличилось до восьми человек.

События в регионе приобретают все более невыносимый характер, и Турция долго терпела эту ситуацию, добавил Эрдоган. Анкара будет давать «жесткий ответ на воздушные и наземные атаки» в Идлибе.

«В Идлибе проживает от 3 до 4 млн людей. Сейчас около миллиона сирийцев его покинули, они идут к нашей границе. Турции уже будет сложно принять [такое количество] беженцев», — продолжил турецкий лидер.

Поток беженцев возник в результате действий сирийской армии, резюмировал Эрдоган, так как войска наносят удары «по мирным жителям».

Идлиб — фактически единственный сирийский регион, который до сих пор остается под контролем незаконных вооруженных формирований. В январе 2020 года Россия и Турция согласовали режим прекращения огня в данной местности, однако он был нарушен после инцидента с турецкими военными.

Как говорил сам Эрдоган, Анкара нанесла удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел своей армии. Впрочем, в Минобороны России отмечают, что турецкие военные попали под обстрел армии Сирии в момент атаки по террористам, поскольку не предупредили о своих передвижениях.