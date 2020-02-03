«Коридор позора»: оппозиция в Грузии идет на баррикады

Грузинская оппозиция с 4 февраля возобновляет антиправительственные акции в Тбилиси. Противники правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» собираются бойкотировать работу парламента, канцелярии правительства и администрации президента.

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Акции протеста будут продолжатся до формирования демократической избирательной системы, заявил накануне глава парламентской фракции «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе.

«Если власти не выполнят обещание, протесты продолжатся, пока не развалится «Грузинская мечта». Либо мы переходим на пропорциональную систему, либо «Грузинская мечта» не выдержит внутреннего и внешнего давления. Ее будущее определит воля народа», — добавил оппозиционный депутат.

При этом пикетировать работу парламента активисты, в частности, будут с помощью так называемого «коридора позора» у входа в здание законодательного органа Грузии. По словам депутата от «Единого национального движения» Хатии Деканоидзе, через «коридор» предстоит пройти всем, кто «идет против воли народа».

«В этом случае я имею ввиду слуг Бидзины Иванишвили (глава «Грузинской мечты». — «Газета.Ru»), которые не представляют народ Грузии в парламенте. Акции продолжатся, поскольку Бидзина Иванишвили не слышит голоса ни международных партнеров, ни граждан Грузии», — подчеркнула Деканоидзе.

В правящей партии, как и ожидалось, планы оппозиции назвали неприемлемыми. Пикетирование парламента выходит за рамки закона, и за этим последует соответствующая реакция со стороны правоохранительных органов, предупредили в «Грузинской мечте». Следовательно, очередная попытка блокировки парламента приведет к разгону акции полицией.

Избирательный протест

Народные волнения в Грузии начались летом прошлого года, и оппозиционные партии уже не раз пытались срывать заседания законодательного органа страны или в целом заблокировать его работу. Однако все их попытки не привели к каким-либо результатам и в основном заканчивались столкновениями с сотрудниками полиции.

После того как в парламенте в ноябре провалилось голосование по избирательной реформе (переход со смешанной электоральной системы на пропорциональную), антиправительственные демонстрации возобновились. С точки зрения оппозиционных партий, это была спланированная акция «Грузинской мечты», так как часть депутатов правящей партии выступили против перехода.

Отказ «Грузинской мечты» от нового принципа организации голосования еще больше усилил недовольство оппозиции, что в итоге привело к протестам.

Активисты потребовали от властей распустить парламент и провести внеочередные выборы по новой избирательной системе, однако правительство Грузии не стало идти на уступки.

Грузинская оппозиция отказалась решать проблему электоральным путем из-за слабой поддержки со стороны населения, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Команда, которая устраивает протесты, ведет свою историю от [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. Его люди в свое время, не будучи большинством в парламенте, захватили власть в Грузии. Оппозиция сейчас пытается действовать такими же методами, но у них ничего не получается», — считает эксперт.

При этом в «Грузинской мечте» не отказались от поиска своеобразного компромисса по вопросу избирательной системы. Так, первым предложением партии стало сокращение количества ее депутатов в некоторых мажоритарных округах, где нет кандидатов от «Единого национального движения» — бывшей правящей партии.

За счет этого другие оппозиционные партии могли получить больше шансов провести своих депутатов в парламент, а «Грузинская мечта» по факту сохраняла свое преимущество. Но в оппозиции не приняли условий властей, обвинив их в попытке расколоть единство оппозиционных партий.

Впрочем, такая реакция вполне обоснована, так как на фоне ноябрьских событий оппозиционные партии Грузии, действительно, продемонстрировали небывалое единство. Представители различных партий отказались от своих разногласий для достижения общей цели — свержения «Грузинской мечты». При этом в оппозиции не отрицают, что это временный союз, который будет существовать до изменения избирательной системы.

Западный интерес

Под конец 2019 года акции протеста принесли оппозиции первые плоды, и на положение дел в Грузии обратили внимание в США. В декабре американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер направил в Тбилиси письмо, в котором высказал свою озабоченность относительно ситуации в стране.

Как отмечал Кинзингер, он и его коллеги «шокированы» провалом общественной реформы в парламенте Грузии, которая должны была установить пропорциональную систему выборов. Впоследствии с похожими сообщениями к грузинским властям обратились сенатор-республиканец Джеймс Риш и его коллега демократ Джинн Шахин, а также еще ряд представителей конгресса США.

Особый интерес американских политиков к ситуации в Грузии, вероятно, повлиял и на их европейских коллег.

Так, в январе 2020 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала «Грузинской мечте» обеспечить справедливые выборы в Грузии. В ответ в правящей партии заявили о готовности работать над избирательным законодательством, чтобы оно устраивало все стороны.

Американские конгрессмены и европейские депутаты недооценивают серьезность ситуации в своих собственных странах, но все же обращают внимание именно на ситуацию в Грузии, отмечает Владимир Жарихин.

«В США идет непримиримая борьба, которая может перерасти чуть ли не в гражданскую войну. Евросоюз потерял свою значительную часть — Великобританию, и как все решиться — это вопрос. Но почему-то их в первую очередь беспокоит положение дел с демократией и выборами в постсоветских странах», — сетует эксперт.

Тем не менее, давление со стороны западных партнеров на власти Грузии помогло оппозиции. «Грузинская мечта» приступила к консультациям со своими противниками, чтобы выработать модель выборов. Последним предложением правящей партии стало частичное изменение смешанной избирательной системы.

Безрезультатный диалог

«Грузинская мечта» предложила провести предстоящие парламентские выборы по старой схеме, но снизив число мажоритариев.

В настоящее время 73 депутата избираются в парламент Грузии по одномандатным округам, остальные 77 — по партийным спискам. Правящая партия предложила сместить акценты в пользу пропорциональной части смешанной системы, то есть избирать по одномандатным округам 50 депутатов, а по спискам партий — 100.

В свою очередь, в оппозиции предлагают использовать «немецкую модель» избирательной системы. В ней выборы проходят по многомандатным округам, и партии могут получить столько мест в парламенте, сколько им полагается по пропорциональной системе.

Пока консультации сторон не приносят никаких результатов, «Грузинская мечта» настаивает на сохранении смешанной системы выборов до 2024 года, так как это уже прописано в новой редакции грузинской конституции. А оппозиция не собирается прекращать протесты.

«Есть определенный резон в изменении избирательной системы, с точки зрения оппозиции действующая власть в мажоритарных округах продвигает своих людей за счет административного ресурса. Поэтому если выборы будут только по партийным спискам, то они могут победить. Но действующая власть также это понимает и совсем не торопится вводить этот принцип», — резюмирует Владимир Жарихин.

Спорный результат

Парламентские выборы в Грузии — с переходом на пропорциональную систему или без него — должны состоятся в 2020 году. И опросы в настоящее время выглядят неутешительно для обеих сторон.

Согласно исследованию Национального демократического института США (NDI) от декабря 2019 года, за правящую «Грузинскую мечту» готовы проголосовать лишь 20% респондентов, а за оппозиционное «Единое национальное движение» — только 13%. Кроме того, единый блок партий «Европейская Грузия» и «Свободные демократы» набирает 8%, а «Лейбористская партия» — 5%.

Остальные грузинские партии, по опросу NDI, имеют менее 5% поддержки со стороны респондентов. При этом 40% участников опроса все еще не определились со своим выбором.

Эти показатели продемонстрировали существенное падение рейтинга как правящей партии, так и оппозиционных. Так, еще в ноябре, по опросу Edison Research, рейтинг «Грузинской мечты» составлял 36%, а «Единое национальное движение» получало 26%.

Однако опросам верят не все. Как говорил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, к сожалению, исследования общественного мнения в стране стали частью политического процесса.

«Я не могу ничего сказать в связи с этими исследованиями, кроме того, что окончательный приговор все ровно вынесет избиратель», — подчеркивал премьер.

Оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» же отреагировала на последние опросы менее сдержанно. Она организовала акцию протеста у посольства США в Тбилиси против работы центра NDI в Грузии. Одна из лидеров партии Ирма Инашвили назвала результат опроса сфальсифицированным и призвала власти начать расследование в отношении американского института.