После Brexit: Франция и Польша начинают делить Европу

Французский лидер Эммануэль Макрон 3 февраля начал двухдневный визит в Польшу. Эта поездка стала первым для него официальным посещением Варшавы, так что внимание к ней приковано особенное. В программе — встречи с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и другими высшими польскими чинами. На другой день Макрон выступит с лекцией в Ягеллонском университете в Кракове, где расскажет об отношениях между странами.

Одна из главных причин для разговора — недавний Brexit. Политические очертания Европы после выхода из нее Великобритании пришли в движение, и как Польша, так и Франция заинтересованы в том, чтобы в числе первых определить новый облик ЕС.

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Стороны уже прощупывают образовавшийся ландшафт — польский лидер Анджей Дуда, выступая на совместной пресс-конференции с Макроном, заявил о возросшей роли Франции в Евросоюзе и о том, что визит французского лидера свидетельствует о его «глубокой заинтересованности нашей (восточной — «Газета.Ru») частью Европы».

«Переговоры об условиях Brexit только начинаются, и здесь понадобится единство всех 27 членов ЕС, так что обращение к Польше напрашивалось. Причем не только к Польше, но и ко всем остальным членам Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), с которыми у первоначальных членов ЕС хватает противоречий как в политическом, так и ценностном плане», — анализирует ситуацию в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

В преддверии визита Макрона в Варшаве постарались задать переговорам нужную атмосферу, заранее заявив о далеко идущих намерениях поляков. Большой резонанс вызвало вышедшее на днях «программное» интервью главы МИД страны Яцека Чапутовича, где политик, в том числе, заявил, что

Польша вполне может заменить для Евросоюза покинувшую его на днях Великобританию.

По мнению Чапутовича, роль Польши в иерархии внутри ЕС после Brexit будет только возрастать. Политик напрямую увязал эти процессы с предстоящим визитом Макрона, добавив также, что страны должны согласовать стратегическое сотрудничество на период до 2024 года.

«Это очень важный визит, в каком-то смысле даже прорывной. Франция критиковала нас, мы критиковали Францию. Но есть шанс, что мы сможем оставить это все позади», — цитирует Чапутовича агентство Reuters.

Слова министра небезосновательны — активно отстаивающий лидерство Франции в европейском блоке Макрон явно намерен обсудить (и, возможно, остудить) отношения ЕС с Польшей, в которых та в последнее время неоднократно проявляла политическое и экономическое своенравие.

Причина тому — консервативный курс правящей польской партии «Право и справедливость», который заметно отклоняется вправо от идеалов Евросоюза и зачастую становится предметом критики со стороны блока.

Одна из главных точек конфликта — масштабная судебная реформа в Польше, в результате которой контроль государства за судами заметно возрастает.

Например, право назначать и увольнять судей в результате реформы было закреплено за министром юстиции. Также была создана специальная дисциплинарная палата для судей, назначаемая лично президентом.

В конце декабря «Право и справедливость» сделало следующий шаг, внеся на рассмотрение законопроект о запрете для судей заниматься политической деятельностью и привлекать их к ответственности за критику решений своих коллег. Этой реформе уже долгое время активно сопротивляются в Евросоюзе — представители объединения указывают на нарушение норм ЕС и призывают откатить изменения. В середине января Еврокоммиссия обратилась в Суд ЕС с просьбой остановить работу дисциплинарной палаты.

Также польские власти активно агитируют за традиционные семейные ценности, выступают против однополых браков и приема беженцев. Такие идеи находят отклик среди поляков — об этом говорят как соцопросы, так и недавняя победа «Права и справедливости» на осенних парламентских выборах.

Другое важное поле противоречий — климат. В конце декабря на саммите ЕС в Брюсселе Польша стала единственным членом блока, не присоединившимся к договору о климатической нейтральности. Представители страны потребовали дополнительных финансовых гарантий и предложили сдвинуть дату достижения нулевого уровня выбросов с 2050 на 2070 год.

Во время переговоров с польскими высшими чинами президент Макрон намерен затронуть и ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом сообщило агентство «Укринформ», по информации которого глава Франции намерен привлечь Варшаву к разрешению этого конфликта. Позже глава польского МИДа Чапутович заявил, что

Польша не намерена входить в нормандский формат, однако будет способствовать «достижению Украиной своих целей».

По мнению Юрия Рубинского, Россия так или иначе будет отдельной и деликатной темой на переговорах — если российско-польские отношения в последнее время вошли в еще более острый кризис, то диалог Москвы с Парижем наоборот, наладился. Слова эксперта подтвердились — на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Макрон заявил о необходимости разрешать конфликты внутри Европы.

«Франция не стала пророссийской, как я иногда слышу. Франция — не пророссийская, не антироссийская, она проевропейская. Когда я смотрю на карту... четко видно, что Россия — это Европа, даже если она не входит в ЕС, она по соседству с нами», — цитируют Макрона РИА «Новости».

Очевидно, что одна из целей визита Эммануэля Макрона — попытаться стабилизировать отношения с Польшей, воспользовавшись своим авторитетом внутри Евросоюза. Французский лидер намерен «прояснить позицию Франции по ключевым европейским вопросам и открыть новые сферы сотрудничества с важным партнером страны по ЕС».

Все это вполне укладывается в последовательный план Макрона по укреплению ЕС как самостоятельного центра силы, считает Юрий Рубинский.

Впрочем, у Парижа с Варшавой есть и внушительная история своих взаимных претензий, которые тоже не могут не повлиять на ситуацию. В 2016 году правительство «Права и справедливости» отменило сделку с Airbus Helicopters — страна намеревалась приобрести 50 вертолетов H225M Caracal, однако позже сделка была отменена.

Стороны обвинили друг друга в срыве сделки, а тогдашний президент Франции Франсуа Олланд отменил свой визит в Польшу. Неоднократно критиковал действия официальной Варшавы и сам Эммануэль Макрон — президент был недоволен как судебной реформой, так и миграционной политикой поляков и, прибыв в Варшаву, наверняка намеревается отстаивать свои позиции.