«Ничего не получите»: Ирану не понравились действия Украины

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров негативно скажется на дальнейшем сотрудничестве Ирана с Украиной в деле расследования авиакатастрофы Boeing 737. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

«Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу, публикация украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов не передадим», — подчеркнул он.

Иранский чиновник добавил, что Киев нарушил международные нормы, опубликовав материал.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении Киева есть важная аудиозапись переговоров тегеранских авиадиспетчеров. Она доказывает, что власти Ирана с самого начала знали о ракетном ударе по украинскому самолету.

«Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 6.12 наш самолет взлетел, а в 6.30 должен был идти на посадку иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно», — отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что

иранский диспетчер прямо сказал «на персидском и на английском», что ему «кажется, что летит ракета».

Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из тегеранского аэропорта утром 8 января. Лайнер загорелся и разбился, корпус его был полностью разрушен.

В самолете находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. Никто из них не выжил. Ранее МИД Украины утверждал, что погибли 82 иранца, 63 канадских гражданина, 10 шведов, четыре афганца, три немца и трое британских подданных. Украинских граждан среди жертв — 11 человек. Западные державы с опорой на данные своих разведок почти сразу заявили, что Иран сбил самолет ракетой. Впоследствии это подтвердилось.

Крушение украинского лайнера произошло перед ракетным ударом Ирана по американским военным базам, что привлекло особенное внимание международной общественности. Тегеран, напомним, нанес «удары возмездия» по базам вооруженных сил США в ответ на убийство Пентагоном иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом.

После крушения пассажирского Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» Владимир Зеленский обратился к согражданам. «Я прошу всех — особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, — воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий», — заявил Зеленский. Он прервал из-за крушения свою неформальную поездку в Оман, где проводил время с семьей, и в срочном порядке вернулся в Киев.

Украинский лидер подчеркнул, что приоритетом для страны является установление причин авиакатастрофы.

Отметим, что российских граждан среди погибших на борту Boeing не было. Президент РФ Владимир Путин вскоре после крушения направил телеграмму с соболезнованиями своему украинскому коллеге. Он назвал последствия крушения трагическими, и выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Впоследствии власти Ирана признали, что самолет был сбит их ракетой «земля-воздух» по ошибке. Командующий воздушными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде заявил, что украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был определен оператором системы противовоздушной обороны «как крылатая ракета». Из-за помех он не смог вовремя доложить об этом руководству, добавил Хаджизаде, и поэтому принял решение ударить по Boeing.

«Либо сработала система помех, либо сеть была занята. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. Увы, он принял неверное решение и запустил ракету», — подчеркнул иранский военачальник.

Хаджизаде отметил, что иранские военные просили закрыть воздушное пространство страны на время ракетных ударов по американским базам в соседнем Ираке. Однако этого сделано не было, и гражданские самолеты продолжали летать над Ираном. По словам Хаджизаде, КСИР берет на себя полную ответственность за крушение украинского самолета и гибель людей, а ему самому «захотелось умереть, когда [он] услышал о катастрофе».