Кризис жанра: в МИДе ответили президенту Эстонии

Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, что заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор действует до сих пор, — лишь попытка привлечь электорат. Такое мнение в Facebook выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Заявления типа «Тартуский договор действует», «мы должны требовать репараций» свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим», — заявила она.

Захарова также предположила, что эстонские власти, по-видимому, столкнулись с «кризисом развития».

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Накануне эстонский президент Керсти Кальюлайд выступала в связи со столетием Тартуского мира. Она призвала отказаться от пересмотра российско-эстонской границы и заявила, что мирный договор 1920 года «был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства».

Мир в Тарту (русское название — Юрьев, немецкое — Дерпт) был подписан в 1920 году между РСФСР и Эстонией. Согласно этому документу, под власть образованного балтийского государства переходили Ивангород, входящий ныне в состав Ленинградской области и часть Печорского района Псковской области. В 1940 году, после вхождения Эстонии в состав СССР, договор был денонсирован.

Территория современной Эстонии была включена в состав Российской империи еще в 1721 году как Ревельская губерния, в конце века переименованная в Эстляндскую губернию.

В 2005 году линия российско-эстонской границы была согласована после более чем десятилетних переговоров. Был подписан пограничный договор, однако после его внесения на ратификацию в парламент Эстонии депутаты решили включить в преамбулу пункт о Тартуском мире. После этого Москва отказалась ратифицировать договор и отозвала подпись. Процесс остался в «подвешенном» состоянии и юридически не оформлен.

В конце 2012 года консультации между РФ и Эстонией возобновились. Был вновь подписан договор министрами иностранных дел двух государств. Однако он также не прошел через процедуру ратификации.

Интерес к теме в последнее время снова вернулся — в начале 2020 года спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что территориальные претензии к России по-прежнему актуальны. «После восстановления независимости все государства признали нас правопреемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу», — подчеркнул Пыллуаас.

Он также отметил, что Тартуский мирный договор «все еще в реестре действующих международных договоров ООН».

Министерство иностранных дел РФ неоднократно подчеркивало, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году территориальные споры были разрешены. Тартуский мирный договор после этого утратил силу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, говорила: «Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории».

Хенн Пыллуаас, возглавляющий Консервативную народную партию Эстонии, ранее уже требовал пересмотреть статус-кво.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись», — пояснял эстонский спикер. Он также обвинил Москву в «аннексии 5% эстонской земли».

Кремль с требованием Пыллуааса не согласен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие высказывания со стороны эстонских политиков «неприемлемы».

В Госдуме с эстонским спикером также не согласились. Депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил:

«Сегодняшние границы между Россией и Эстонией признаны всем миром и соответствующим образом отражены на топографических картах. В таких серьезных сферах принцип «давайте менять границы» неприемлем и, будем говорить прямо, довольно опасен».

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечала, что диалог «важен даже с самыми трудными партнерами» — в том числе с Россией. Она также обвинила Москву в «наплевательском» отношении к международным договорам. По словам эстонского лидера, у НАТО будет очень мало времени на адекватную реакцию, если Россия решит атаковать прибалтийские республики. Однако непосредственной угрозы Москва не представляет, добавила она.

14 января Кальюлайд заявила, что надежды, что Россия станет демократическим государством после президентства Бориса Ельцина, не оправдались. «Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так», — сказала Кальюлайд, возложив вину за это на российские власти, а не на народ.