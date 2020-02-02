Главная интрига выборов: кто станет противником Трампа

Кокусы — собрание сторонников политических партий или общественных групп. Основная цель мероприятия — распределение делегатов от республиканцев и демократов между кандидатами в президенты. Данная процедура проходит в 15 из 50 штатов США, а также округе Колумбия. Остальные американские регионы использую традиционную для демократических стран процедуру праймериз — предварительные выборы. Первые праймериз по традиции состоятся в штате Нью-Гэмпшир.

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Первые кокусы же по традиции проходят в Айове, собрания состоятся в общественных местах — библиотеках, школах, церквях. Сам процесс кокусов сильно отличается от праймериз. Так, члены партий собираются в публичном месте и разбиваются на группы, в зависимости от поддерживаемого ими кандидата. Затем наступает самая главная часть — убеждение. Сторонники определенных кандидатов, уговаривают своих «противников» отказаться от своего фаворита. Через 2 часа начинается подсчет групп, кандидат в чей группе больше всего делегатов — становится победителем.

Изначально кокусы задумывались как символ народного голосования, но большинство избирателей не посещают эти собрания. В основном, на них приходят лишь верные сторонники партий, поэтому собрания позволяют им устранить непроходимых кандидатов.

При этом самые первые кокусы в Айове имеют особое значение, фактически на них определяется кандидат, который впоследствии может стать основным для партий. Так, у демократов после победы в этом штате едиными кандидатами стали Джимми Картер, Альберт Гор и Барак Обама.

Кокусы представляют собой своеобразный цирк, объяснил «Газете.Ru» профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин.

«По своей сути это очень забавное мероприятие, но к нему приковано все внимание. Это первый пробный шаг для кандидатов, которых сейчас очень много у демократов. В случае победы у них будет значительно больше шансов стать единым кандидатом от партии», — сказал эксперт.

Главная интрига

Основное внимание в этот раз приковано к Демократической партии, так как республиканцы фактически уже выбрали действующего президента США Дональда Трампа своим кандидатом. Впрочем, нельзя не упомянуть, что на данный момент в противовес американскому лидеру выступили бывший конгрессмен от Иллинойса Джо Уолш, экс-губернатор Массачусетса Уильям Уэлд и бизнесмен Роки де ла Фуенте. Однако пока сопартийцы Трампа не могут преодолеть даже 5-процентный порог в опросах, значительно уступая президенту.

У демократов же сформировалась тройка лидеров — бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. По опросу CNN от 31 января, на общенациональном уровне Байден лидирует с результатом в 27%, Сандерс удерживает вторую позицию — 24%, а Уоррен замыкает тройку с рейтингом 14%.

Избирательная кампания для демократов стартовала летом прошлого года, изначально более 20 человек объявили о своем желании вступить в президентскую гонку. К февралю 2020 года лишь 11 из них проводят активные кампании. Помимо тройки лидеров, неплохие результаты показывает экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и градоначальник Саут-Бенда Пит Буттиджич — в опросе CNN они набрали по 8% и 7% соответственно.

Однако в отдельных штатах складывается иная картина. Так, в Нью-Гэмпшире Байден и Сандерс имеют практически равную поддержку — 19% и 18% соответственно, а первое место занимает Буттиджич с результатом в 20%. По опросам The New York Times/Siena College, в Айове лидирует Сандерс — 25%, вторую позицию занимает Буттиджич — 18%, а третье место уходит Байдену — 17%.

Усиление позиций Сандерса в первом штате кокусов и неплохие показатели в регионе с первыми праймериз, создают определенные проблемы для Байдена. Бывший вице-президент строит свою предвыборную кампанию на том, что только он сможет победить Трампа. Возможный проигрыш в Айове может пошатнуть его позиции.

К слову, это уже третья попытка Байдена стать кандидатом в президенты от демократов. Впервые он попытал удачу в 1988 году, но досрочно прекратил свою кампанию из-за серьезных проблем со здоровьем. Вторая попытка Байдена выпала на 2008 год, однако он проиграл Бараку Обаме.

У Байдена нет шансов стать единым кандидатом от демократов, считает Александр Домрин, гораздо больше возможностей у Сандерса или Уоррен.

«Еврейское происхождение Сандерса играет в его пользу, но тот факт, что он белый мужчина может помешать. Уоррен же вроде как наследница Хиллари Клинтон, но более успешная. Так как некоторые действительно уверены, что у нее есть какие-то индейские корни. Хотя это давно уже было опровергнуто», — добавил эксперт.

Демократы в последнее время опираются на меньшинства, подчеркнул Домрин, если у тебя есть какие-то примеси «не белой крови», то положение еще лучше.

Тем не менее, опросы указывают на преимущество именно Сандерса. Усиление его позиций отмечал даже Трамп. «Безумный Берни Сандерс растет в опросах, выглядя очень хорошо в сравнении со своими оппонентами по Партии Бездельников. Так что все это значит? Продолжаем следить!» — писал президент США в Twitter.

Кроме того, у сенатора уже есть успешный опыт кокусов в Айове. В 2016 году он сыграл вничью с Хиллари Клинтон, тогда оба кандидата получили чуть более 49% голосов.

Второй шанс

Стоит отметить, что победа в Айове имеет большое значение для кандидатов в президенты, но это не единственный для них шанс заручится поддержкой избирателей. Первые праймериз в Нью-Гэмпшире являются еще одной возможностью для политиков. В этот раз предварительные выборы в штате пройдут 11 февраля и на них фактически окончательно определится будущий соперник Трампа.

При этом сам Трамп во время избирательной кампании 2016 года проиграл кокусы в Айове сенатору от штата Техас Теду Крузу, но стал лидером праймериз в Нью-Гэмпшире. Впоследствии именно он стал единым кандидатом от республиканцев и победителем президентских выборов.

Впрочем, Нью-Гэмпшир может стать как вторым шансом для кандидатов, так и причиной их окончательного поражения. Победитель кокусов в Айове же может подтвердить свои позиции в ходе праймериз, став главным претендентом на президентское кресло.