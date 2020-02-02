Тартуский тупик: 100 лет договору между Россией и Эстонией

Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад — 2 февраля 1920 года. По его условиям РСФСР и недавно образовавшаяся Эстонская республика признавали друг друга независимыми государствами и отказывались от взаимных претензий.

При этом, согласно ряду пунктов соглашения, в состав Эстонии вошла часть Ленинградской и Псковской областей, а также территории к западу от Нарвы. Эти земли пробыли эстонскими до 1944 года. Тогда, уже через несколько лет после присоединения Эстонии к СССР, территории были возвращены России.

После распада СССР договору была уготована сложная судьба. Соглашение стало настоящим камнем преткновения в российско-эстонских отношениях — к разногласиям по поводу границ добавились споры касательно статуса самого документа.

Реклама

Российская позиция в этом вопросе однозначна — Тартуский договор силы не имеет. В то же время многие эстонские политики называют его действующим и считают, что российско-эстонские отношения должны строиться, в первую очередь, именно на его основе. В Эстонии договор считают одной из важнейших дипломатических вех в истории страны и не хотят отступаться от его положений просто так.

«Тартуский мирный договор был назван величайшим достижением эстонской дипломатии и, безусловно, так оно и есть», — заявлял в 2010 году тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт.

Во многом из-за таких принципиальных разногласий так и не вступил в силу подписанный в 2005 году новый договор о границе между странами. Тогда, уже в процессе ратификации, Таллин решил внести в преамбулу ссылку на Тартуский договор, подразумевая, что он все еще имеет силу. Москва этому воспротивилась — такой шаг открывал возможности для новых территориальных споров.

Зимой 2014 года главы МИД двух стран, наконец, подписали еще один договор, исключающий любые территориальные претензии. Его текст согласовывался более двух лет. В настоящее время это соглашение все еще находится в процессе ратификации с обеих сторон.

В преддверии столетнего юбилея Тартуского договора про него стали вспоминать гораздо чаще. Прошлой осенью спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас неоднократно заявлял, что Россия должна вернуть «аннексированные территории», а непризнание Тартуского договора действующим равносильно непризнанию самой Эстонии. Внутри страны слова Пыллуааса назвали «личным мнением» политика, а Россия назвала эти заявления неприемлемыми.

Саму памятную дату в Эстонии намерены отметить масштабно — так, консерваторы из партии EKRE устраивают по этому случаю памятное шествие, а национальный музей страны выпускает памятные монеты. В свете этого ситуацию с договором недавно прокомментировали в российском МИДе — на эту тему выступила представитель ведомства Мария Захарова.

Она заявила, что Тартуский договор утратил силу вместе с вхождением Эстонии в состав СССР в 1940 году, поскольку сама Эстония при этом потеряла статус субъекта международного права, а обе стороны договора оказались в составе одного государства. Захарова упомянула и тот факт, что в списке действующих международных договоров ООН Тартуского договора нет.

Также, по словам Захаровой, важен и тот факт, что современная Эстония, образовавшаяся и признанная в результате распада СССР — новое государство, не являющееся правопреемником того, с которым в 1920 году был подписан упомянутый договор.

«С учетом вышеизложенного Тартуский договор 1920 года является недействительным и принадлежит истории. Вынуждена повторить нашу официальную позицию еще раз для тех, кто праздновал», — подытожила Захарова.

Слова представителя российского МИДа вызвали ожидаемую критику с эстонской стороны. По мнению главы внешнеполитического ведомства Эстонии Урмаса Рейнсалу, заявления Захаровой являются «ложными», поскольку вхождение страны в состав СССР было незаконным.

«Эстонская Республика полностью отвергает такой подход. Эстонская Республика была государством, незаконно аннексированным Советским Союзом в 1940 году, и восстановила свою независимость в 1991 году», — цитирует Рейнсалу эстонское издание Postimees.

Если не разрешить, то смягчить противоречия вокруг Тартуского договора могла бы ратификация нового соглашения, подписанного в 2014 году. Но если Россия, вероятно, готова это сделать, то среди эстонского руководства единства по этому вопросу нет. Некоторые политики поддерживают идею нового договора. Другие — тот же спикер Пыллуаас — говорят о недопустимости любых уступок.