«Свобода выбора»: что Помпео пообещал в Казахстане

США поддерживают стремление Казахстана определять свою внешнюю политику самостоятельно, заявил госсекретарь Майкл Помпео. Как сообщает ТАСС, он сделал это заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства», – подчеркнул Помпео.

Он отметил, что Казахстан уже сотрудничает с компанией Tyson Foods, которая «поддерживает сельскохозяйственный сектор» республики. Кроме того, добавил Помпео, американские корпорации Chevron и ExxonMobil будут и впредь вкладывать средства в развитие казахстанского нефтегазового сектора и «будущее страны».

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«Они [компании] нанимают граждан Казахстана и помогают экспортировать вашу продукцию», – подчеркнул американский госсекретарь. Кроме того, добавил Помпео, американо-казахстанское партнерство обеспечивает развитие экономических связей по всей Средней Азии.

По словам Помпео, переговоры с казахстанским министром иностранных дел Тлеуберди подтверждают, что отношения между Нур-Султаном и Вашингтоном остаются конструктивными и «отличными». Он также поприветствовал программу экономических и политических реформ, подготовленную казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Помпео отметил поддержку Казахстаном «мирного процесса» в Афганистане, проводимого властями США. «Надеюсь, что пример Казахстана вдохновит и другие страны», – отметил он.

США также впечатлены вкладом Казахстана в борьбу с коронавирусом, заявил Помпео. «Быстрая реакция Казахстана, направленная на остановку распространения вируса, впечатляет. Тот факт, что длина китайско-казахской границы составляет около 1,8 тыс. км, безусловно, вызывает обеспокоенность», – сообщил глава Госдепа США.

Сегодня Помпео летит в Узбекистан – там он намерен встретиться с президентом Шавкатом Мирзиёевым и главой узбекского МИДа Абдулазизом Камиловым. Госсекретарь США примет также участие в саммите «С5+1», который пройдет в Ташкенте – там представитель Вашингтона обсудит вопросы взаимодействия с властями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Майкл Помпео прибыл в Нур-Султан из Минска, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем.

На встрече с Лукашенко американский госсекретарь обратил внимание, что республика продвинулась в вопросе соблюдения прав человека и установления демократии в стране. Вместе с тем он отметил, что от дальнейшего прогресса зависит, насколько будет возможна отмена санкций для Белоруссии со стороны США.

Во время этих переговоров стороны также затронули вопрос поставок нефти в страну, который в настоящее время звучит достаточно остро для республики. Помпео заявил, что его страна может полностью обеспечить потребности Белоруссии.

«США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам», — сказал госсекретарь, напомнив, что США являются самым крупным производителем энергоресурсов в мире.

«И все, что вам нужно, — обратиться к нам», — добавил Помпео.

Напомним, сейчас Белоруссия вынуждена искать альтернативные варианты покупки нефти у различных стран, так как Российская Федерация прекратила свои поставки еще в начале года. За это время стороны так и не смогли договориться о цене на нефть, по которой Белоруссия продолжила бы получать российское топливо — причем именно РФ является основным поставщиком нефти в Белоруссию.

Как отмечает РИА «Новости», условия Минска не выгодны Москве. Белорусские власти хотят покупать у России нефть на прошлогодних условиях, что как минимум на $1,6 млрд дешевле при годовом объеме поставок в 24 млн тонн.

Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что страны не могут договориться из-за цен.