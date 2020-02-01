«За правду»: партия Прилепина идет на выборы

Писатель Захар Прилепин в субботу стал председателем новой партии. В здании Центрального телеграфа в Москве состоялся учредительный съезд политсилы «За правду», созданной на основе одноименного движения. За ее создание единогласно проголосовали делегаты из 58 регионов.

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Ранее Прилепин сообщал, что хотел бы участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году и выборах в сентябре 2020 года в случае создания политической партии.

13 сентября 2020 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 18 субъектов Федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ.

«Нет ничего удивительного, тем более предосудительного в том, что, конечно же, движению «За правду» нужна организация, которая реализует вещи, касающиеся Конституции, социальной жизни, политической, культурной, все это будет воплощаться в жизнь. Именно с этой целью мы создаем партию «За правду»,

— цитирует слова Прилепина ТАСС.

Делегаты съезда проголосовали также за принятие программы партии, а также выбрали первыми заместителями председателя члена Совета Федерации, бизнесмена Александра Бабакова и политолога Александра Казакова.

Движение «За правду» было создано еще осенью. 29 октября 2019 года Прилепин сообщил, что оно будет действовать в большинстве регионов России.

Писатель говорил, что его задача — создать большую структуру, способную помочь людям решать их конкретные задачи. Среди участников движения, в том числе, музыканты Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и Александр Скляр.

Как отмечал сам Прилепин, его также поддерживает Иван Охлобыстин, который присутствовал и на съезде сегодня, как и голливудский актер Стивен Сигал.

Прилепин, создавая движение, рассказывал, что рассчитывает на поддержку всех кто находится в каких-либо проектах с его участием. Говоря о политической программе он предложил «посадить за один стол русских людей, чтобы написать кодекс».

«Мы должны вернуть права большинству. Демократия во всем так называемом цивилизованном мире зашла в тупик, так как превратилась в «диктатуру меньшинств», самых разных, от сексуальных до идеологических. Мы должны вернуть права большинству! Это путинское «безмолвное» большинство: мы готовы стать его голосом!» — отмечается на сайте движения.

В России сейчас действуют больше 50 партий. Тем не менее, реальную деятельность ведет куда меньшее число.

В Госдуме лишь четыре фракции — от партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». При этом из 450 депутатов нижней палаты парламента лишь два имеют статус внефракционных.

О намерении создать партию в этом месяце также заявил и один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic, предприниматель Александр Даванков.

Официальное название движения пока неизвестно. Планируется, что партия будет правого толка. Председателем новой политической организации станет владелец Faberlic Алексей Нечаев, а ее съезд должен состояться уже 1 марта.

Один из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров — так же как Прилепин и Даванков — решил заняться политикой и основать новую партию. По его словам, сила получит название «Партия прямой демократии» и будет принимать участие в региональных выборах 2020 года, а также выборах в Госдуму в 2021 году.