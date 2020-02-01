Сделки не будет: Палестина разорвала отношения с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

Реклама

«Я направил два послания — [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и главе ЦРУ, что с ними [Израилем и США] впредь не будет никаких отношений, включая взаимодействие в области безопасности, в свете их неприятия подписанных [ранее] соглашений и норм международного права», — приводит ТАСС слава главы государства.

По мнению Аббаса, Израиль «должен нести ответственность как оккупирующая держава». Вместе с тем глава Палестины отметил, что Нетаньяху «не верит в мир, и он был тем, кто отверг соглашения Осло, а с момента убийства [премьер-министра Израиля Ицхака] Рабина [в 1995 году] не было никакого прогресса в мирном процессе».

Аббас рассказал, что заявлял ранее своему американскому коллеге Дональду Трампу, что согласен провести демилитаризацию палестинского государства, «хотя это многим не нравится». Однако вслед за этим Трамп, по словам Аббаса, многое изменил.

«Но после этого, в возникшей ситуации некоторого оптимизма он [президент США] закрыл наш офис в Вашингтоне, прекратил помощь и признал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, хотя заверял меня в том, что принял решение о создании двух государств в границах 1967 года со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме», — обратил внимание президент Палестины.

Аббас заявил, что Трамп «отказался от своих обещаний решить палестинский вопрос» в соответствии с позицией Палестины. Это, по словам главы государства, и стало причиной прекращения сотрудничества с США и, в частности, с американской разведкой.

По сути контакты палестинцев с США были прекращены годом ранее, когда Вашингтон отказался финансировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также закрыл офис Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Кроме того, в 2018 году американское посольство было перенесено в Иерусалим, что также не способствовало налаживанию отношений с Палестиной.

Отношения с Израилем палестинские власти старались поддерживать до последнего, особенно в сфере безопасности. Так, 30 января Аббас предупредил Нетаньяху, что палестинская сторона прекратит выполнять все соглашения, если Израиль присоединит Иорданскую долину, а также территорию поселений. Тем не менее тогда политик не говорил о том, что государство может отказаться от взаимодействия с соседней страной по вопросам безопасности.

Совещание глав МИД ЛАГ было собрано в Каире по просьбе Палестины. Власти этого государства хотели обсудить с союзниками американский план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, который ранее многие СМИ окрестили «сделкой века».

Однако американский вариант стабилизации отношений между Израилем и Палестиной не устроил власти последней. Так, Аббас заявил, что переговоры с Израилем на основе этого плана не представляются ему возможными.

«На переговорном столе нет места даже для части американской сделки», — сказал он, добавив, что, не смотря на то что «сделка века» полностью и категорически отвергнута», палестинская сторона «все еще верит в мир».

На совещании лиги Аббас пояснил, почему Палестину не устраивает этот вариант решения конфликта между странами. «Мирный план требует, чтобы мы не вступали в международные организации, отказались от суверенитета над территориями, отказались от международных решений», — обратил он внимание, добавив, что «при этом оккупационные власти ежедневно сносят дома палестинцев для строительства новых поселений».

Глава Палестины подчеркнул, что «никогда не примет американский мирный план».

Основные положения «сделки века» были объявлены Трампом и Нетаньяху в Вашингтоне 28 января. Отмечалось, что в основе документа лежит взаимное признание двух государств.

США предлагают связать территорию Палестины, которая состоит из сектора Газа и Западного берега Иордана, скоростным транспортным сообщением, а единой и неделимой столицей Израиля признать весь Иерусалим. В то время как Палестина частично считает этот город своей территорией.

Вместе с тем, передает РИА «Новости», этот план отбрасывает проблему возвращения беженцев, являющуюся принципиальной для Палестины. Соглашение позволяет Израилю присвоить себе территории на Западном берегу и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.

«Сделка века» США полностью игнорируют тему возвращения к границам 1967 года, чего уже долгое время добиваются палестинские власти. Кроме того, согласно американскому плану, Палестина должна стать демилитаризированным государством, которое не сможет контролировать свои границы и воздушное пространство.

В то же время Трамп предусмотрел выделение Палестине $50 млрд в течение десяти лет. Деньги в основном выделялись бы за счет стран-спонсоров из Персидского залива.

Стоит отметить, что эту «сделку» не поддержала и ЛАГ, назвав ее «несправедливой» и призвав международное сообщество противостоять попыткам Израиля реализовать ее, передает РИА «Новости».