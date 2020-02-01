«Без дебатов»: когда сенат оправдает Трампа

Финальное голосование в сенате по импичменту президента США Дональда Трампа состоится уже на следующей неделе. Слушания начнутся в понедельник, 3 февраля. На них будут заключительные выступления обвинителей, выбранных палатой представителей, а также защитников Трампа.

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При этом уже в среду, 5 февраля, сенаторы проголосуют по обоим пунктам обвинения — злоупотребление властью и препятствование правосудию. Оно начнется в 16.00 по местному времени (00:00 мск, в ночь на четверг).

«Большинство членов сената США приняли решение, что многочисленных свидетелей и свыше 28 тыс. страниц документов, уже включенных в дело в качестве доказательств, достаточно для того, чтобы составить мнение об обвинениях палаты представителей и прекратить этот судебный процесс по импичменту», — цитирует ТАСС слова лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла.

В среду, как ожидается, Трамп будет оправдан. Голосование пройдет «без дебатов и промежуточных шагов».

При этом многие сенаторы-республиканцы уже говорили, что планировали провести итоговое голосование в пятницу вечером, однако дата была перенесена.

В конце декабря палата представителей проголосовала за отставку Дональда Трампа в связи с злоупотреблением власти и препятствию работе конгресса. В сенат дело об импичменте было передано 21 января.

Вопреки демократам

Начало возможному импичменту главы Белого дома положило его общение с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По версии обвинения, американский лидер потребовал от украинского коллеги довести до конца дело Burisma, в котором фигурирует Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, который намерен принять участие в выборах 2020 года от демократов. Оппоненты Трампа считают, что глава Белого дома надавил на Зеленского — от действий украинской стороны якобы зависели предоставление военной помощи Киеву на сумму в $391 млн и встреча двух лидеров.

С начала слушаний в сенате демократы настаивали на вызове в качестве свидетеля экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Однако особый интерес к его показаниям возник после того, как The New York Times сообщил о готовящейся к публикации книге бывшего советника главы страны. По информации издания, Болтон рассказывает в книге, что Трамп собирался заморозить предоставление финансовой помощи Украине, если Киев не начнет расследование в отношении Байдена.

В итоге Белый дом запретил публикацию полной версии книги, так как в ней содержатся секретные сведения, разглашение которых может нанести угрозу безопасности США.

Сам же президент высказал недоумение в связи с тем, что, как только Болтон ушел в отставку, «сразу же написал противную и неправдивую книгу». «Если бы я его слушал, мы уже были бы в шестой мировой войне», — написал Трамп в Twitter.

Так или иначе, но Болтон мог стать ключевым свидетелем в деле об импичменте президента.

Однако для того, чтобы вызвать новых свидетелей на слушания нужно было набрать 51 голос сенаторов. Демократам не хватало нескольких голосов. При этом, например, сенатор-республиканец от штата Теннеси Ламар Александер, на чью поддержку они рассчитывали, отказался голосовать за вызов свидетелей.

В его заявлении сообщается, что противники президента доказали неуместность его поведения, однако для импичмента этого недостаточно.

«Вопрос не в том, действительно ли президент это сделал, а в том, кто должен решать, как с ним теперь поступить — сенат США, или американцы. Я считаю, что, согласно конституции, решение должен принимать народ на президентских выборах», — добавил он.

Республиканцы также считают, что демократы должны выдвигать обвинения на основании тех доказательств, на которых базировалось их решение, а не новых свидетельств.

Сенатор-республиканец Тед Круз заявлял, что,

следуя логике противников Трампа, в сенат стоит также вызвать и других свидетелей, например, Хантера Байдена, однако его демократы не захотят допрашивать, чтобы не сталкиваться с доказательствами его преступных действий — или его отца.

Для отстранения президента США от власти требуются голоса двух третей членов сената. Большинство в верхней палате принадлежит республиканцам, в связи с чем многие противники Трампа не верили, что смогут заручиться такой весомой поддержкой сенаторов.

По всей вероятности, начиная дело об импичменте, Демократическая партия рассчитывала пошатнуть рейтинг главы Белого дома в преддверии президентских выборов 2020 года. Иными словами, импичмент стал попросту инструментом избирательной кампании в США, однако, очевидно, не слишком удачным.

В 2020-й президент Трамп вошел с лучшими за долгое время рейтингами одобрения. Несмотря на скандалы, связанные с процессом импичмента, авторитет лидера вырос — опрос ABC News и Washington Post показал, что 44% американцев поддерживают политику действующего президента, а в сфере экономики этот показатель и вовсе достиг 56%.

«Мы выигрываем, как никогда. Я с гордостью могу сказать, что США переживают экономический бум, подобного которому мир никогда не видел прежде», — заявил Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.