Из Тбилиси в Страсбург: саммит СЕ могут перенести из-за Лаврова

Власти Грузии могут обратиться к Совету Европы (СЕ) с просьбой перенести намеченный на 15 мая саммит Комитета министров из Тбилиси в Страсбург. Об этом сообщила газета «Коммерсант», сославшись на ряд источников, близких к грузинскому правительству, а также входящих в местный парламент.

«Решение по этому поводу пока не принято. Многое зависит от того, как будут развиваться события до мая», — заметил анонимный собеседник издания.

Причиной для переноса является возможное присутствие на саммите российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, хотя его рабочий график на май пока не составлен окончательно. По грузинскому законодательству дипломату должно быть отказано в посещении страны из-за его визитов в Абхазию и Южную Осетию без разрешения Тбилиси.

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Такой порядок прописан в законе «об оккупированных территориях», принятом в 2008 году после того, как Россия признала независимость отделившихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии, которых Грузия все еще считает своими, но оккупированными регионами. Согласно его положениям, страна отказывает во въезде тем, кто «нелегально посещал» республики.

Незадолго до подписания этого закона дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны после того, как обстрелы российских военных-миротворцев в Южной Осетии, а затем вторжение грузинской армии в республику привели к ответным действиям Москвы, начавшей операцию по «принуждению Грузии к миру». Хотя действия России были направлены на вытеснение грузинских войск из Южной Осетии, тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили назвал это «оккупацией».

После конфликта Москва, которая долго не признавала независимость Южной Осетии и Абхазии, пошла на этот шаг.

При этом сейчас Саакашвили пользуется популярностью у части грузинской оппозиции и возглавляет партию «Единое национальное движение» (ЕНД). В июне 2019 года это объединение активно участвовало в массовых беспорядках в Тбилиси.

Протесты спровоцировал инцидент на заседании Межпарламентской ассамблеи православия с участием российского депутата Сергея Гаврилова. Политик прибыл в Грузию в составе российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия и — по приглашению грузинской стороны — занял место спикера парламента. Это и послужило толчком для провокаций со стороны грузинской оппозиции.

«Недавно в одном из интервью господин Саакашвили признал, что тогда оппозиция «упустила реальный шанс на смену власти». Но такой шанс может появиться вновь, поскольку ЕНД угрожает властям повторением массовых акций», — отмечает газета.

В связи с этим грузинские эксперты, пишет «Коммерсант», «считают вполне вероятным вариантом перенос заседания из Тбилиси в Страсбург «от греха подальше». В частности, политолог Петре Мамрадзе замечает, что страх нынешнего руководства страны перед бывшим президентом Саакашвили настолько велик, что политики будут «действовать по принципу «лишь бы не было бунта».

Возможный компромисс в решении вопроса приезда в Тбилиси Лаврова предложил председатель парламента закавказской республики Арчил Талаквадзе: «российскую делегацию в Грузию следует пустить, но правящая партия должна призвать своих сторонников присоединиться к акциям протеста оппозиции против «российской оккупации».

«Это будет нашей общей принципиальной позицией в отношении Москвы», — цитирует «Коммерсант» Талаквадзе.

29 января премьер-министр Грузии Георгий Гахария в контексте саммита Комитета министров СЕ заявил, что «никто не сможет избежать грузинского законодательства». Таким образом председатель правительства закавказской республики опроверг слова президента Саломе Зурабишвили.

«Грузия будет принимать ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы) в мае и по этому случаю намерена переступить собственное законодательство, запрещающее въезд в страну людям, которые посещали оккупированные территории без разрешения грузинской стороны и которые взъезжали на эти территории не со стороны Грузии. А это правило относится ко многим членам российской делегации», — отметила глава государства 28 января, выступая на заседании ПАСЕ. Она добавила, что ее страна уважает свои международные обязательства.

25 января Зурабишвили также заявила в интервью местному Первому каналу, что для урегулирования напряженности между Россией и Грузией может быть разработан новый «нормандский формат», так как у ее страны «нет сил вести переговоры в одиночку». По ее словам, чтобы диалог был эффективен, необходимо, чтобы Тбилиси был «на равных» с Москвой.