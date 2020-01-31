«Никогда не признаем Крым»: как США помогут Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео провели встречу в Киеве. Визит американского дипломата в украинскую столицу состоялся в рамках его евроазиатского турне — Украина стала первой остановкой, следом Помпео посетит Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

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По случаю приезда госсекретаря Зеленский и Помпео провели совместную пресс-конференцию с участием журналистов. В ходе встречи президент Украины поблагодарил США за поддержку и назвал Вашингтон ключевым союзником страны в защите суверенитета.

Активная поддержка

«Объем поддержки в этом году — $700 млн. Мы ценим вашу поддержку в отношении помощи с вооружением и техникой. Украина готова развивать новые формы партнерства. Это подтверждает закупка комплексов «Джавелин». Украина активно взаимодействует с нашими американскими партнерами. Уверен, это будет взаимовыгодная кооперация», — заявил Зеленский.

Киев благодарен Вашингтону за твердую позицию по войне в Донбассе и «аннексии» Крыма, продолжил президент Украины, а также за санкционную политику в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Стоит отметить, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами. Тем не менее Украина, США и европейские страны не признают суверенитета России над полуостровом. Киев систематически требует «вернуть» Крым, Москва же называет вопрос его принадлежности закрытым.

Говоря о партнерстве США и Украины, Зеленский выразил надежду на участие американских компаний в разработке месторождений нефти и газа на черноморском шельфе и в строительстве инфраструктуры Украины.

В свою очередь Помпео пообещал, что США продолжат поддерживать Украину, в частности, за счет выделения финансовой помощи.

«Безусловно, в настоящее время США работают над тем, чтобы на Украине было верховенство права. Мы продолжаем поддерживать сильные антикоррупционные усилия Украины. Мы выпустили крымскую декларацию. США никогда не признают Крым российским», — добавил госсекретарь.

Украина — важная страна в сердце Европы, считает Помпео, Вашингтон поддерживает ее путь в НАТО и Евросоюз.

«Я рад быть здесь и вижу прогресс. Я знаю, что инвестиции продолжат расти. А Украина будет соблюдать требования МВФ», — подчеркнул госсекретарь США.

При этом в ходе пресс-конференции Зеленский также затронул вопрос, связанный с отсутствием спецпредставителя Госдепа на Украине после ухода Курта Волкера. Украинский лидер выразил надежду на назначение нового дипломата на его место.

«США будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Госдепа», — резюмировал Зеленский.

Импичмент Трампа

После вступительных слов Зеленского и Помпео начались вопросы журналистов, которые в основном были сконцентрированы вокруг процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Интерес СМИ к данной теме вполне обоснован, так как именно телефонный разговор Зеленского с американским лидером стал формальной причиной для запуска разбирательства в конгрессе.

Процесс импичмента был инициирован демократами в палате представителей осенью прошлого года из-за жалобы сотрудника разведки, который заподозрил Трампа в давлении на своего украинского коллегу. Так, президент США якобы угрожал Зеленскому «заморозкой военную помощи, если он не начнет расследование против украинской компании Burisma».

В совет правления фирмы входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена — демократа и одного из возможных соперников Трампа на предстоящих выборах. В конце прошлого года палата представителей предъявила президенту США обвинения по двум пунктам — злоупотребление властью и препятствование правосудию, а с января дело рассматривает сенат.

Помпео приехал к Зеленскому в самый разгар слушаний по импичменту, впервые посетив Украину с начала расследования в конгрессе. Поэтому первый вопрос журналистов был вполне закономерным — не испортились ли отношения Украины и США из-за импичмента.

«Мне кажется, что наоборот. США поддерживают и защищают Украину не только на словах... Не уверен, что на эти теплые и важные отношения повлияла ситуация с импичментом президента США. Мы делаем все, чтобы увеличились инвестиции. Для нас это такая же трагедия, точнее стратегия, как в Донбассе», — заявил Зеленский.

Следующий вопрос представителей СМИ также был частично связан с импичментом Трампа, у Помпео поинтересовались, когда Зеленского позовут в Вашингтон и не отказались ли США от этого.

Американские СМИ не раз называли запуск расследования против сына Байдена на Украине одним из условий встречи для двух лидеров. При этом Белый дом последовательно опровергает эту информацию.

Помпео, отвечая на вопрос, также придерживался этой линии. Так, госсекретарь указал, что никаких условий для приезда Зеленского в США не было.

«Не было никаких условий по приезду Зеленского в США... Мы будем рады встречать Зеленского в Вашингтоне, и мы уверены, что такая встреча состоится», — добавил Помпео, но не стал называть никаких сроков.

В свою очередь, Зеленский уверен, что его возможный визит в США будет правильным решением, но у него должна быть определенная цель.

«Быть президентом для меня новая профессия. Я получаю много приглашений из разных стран. Я говорил своему главе МИД: а что мы там будем делать, а что мы можем привезти в свою страну? Если мы можем о чем-то важном договориться, если у нас есть предмет, важный для разговора, кроме стратегии и тактики, если мы сможем что-то подписать, я готов ехать завтра», — подчеркнул президент Украины.

Иранский вопрос

Впрочем, помимо вопросов, связанных с Донбассом и импичментом, Помпео и Зеленский также уделили внимание крушению украинского самолета в небе над Тегераном.

Говоря о случайно сбитом иранскими военными самолете, Помпео выразил надежду на то, что Иран понесет ответственность за данный инцидент.

«Хочу выразить соболезнования в связи с гибелью украинцев под Тегераном. Я надеюсь, что Иран понесет ответственность за свои действия и за потерянные жизни украинцев», — добавил госсекретарь США.

Зеленский же указал на четкую и слаженную работу во время трагедии, которая стала показательным примером эффективного сотрудничества Киева и Вашингтона.

«Я поблагодарил американских партнеров за помощь, поддержку и очень важную информация», — подчеркнул президент Украины.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит в небе над Тегераном 8 января. В результате крушения воздушного судна погибли 173 человека, большинство из них являлись гражданами Ирана и Канады.

При этом инцидент произошел на фоне ракетных атак Ирана на базы США в Ираке. Они стали ответом на ликвидацию иранского генерала Касела Сулеймани со стороны американских военных. США называли военного одним из главных террористов в мире, а Иран пообещал отомстить за смерть «мученика».