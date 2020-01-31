«Необходимая мера»: кабмин Чувашии ушел в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Чувашии Олег Николаев подписал указ об отставке правительства республики. По его словам, данный шаг обусловлен ситуацией в регионе.

«Это необходимая процедура в связи с теми событиями, которые сейчас происходят в республике. Но при этом я попросил бы всех исполнять свои обязанности до новых решений. Потому что я думаю, что в ближайшее время мы будем вместе консультироваться. Очевидно, со многими из вас мы продолжим дальнейшую работу», — заявил Николаев на встрече с кабмином.

В настоящее время важно увеличить темпы реализации национальных проектов, инициированных президентом России, добавил врио главы Чувашии, необходимо консолидировать усилия для улучшения качества жизни жителей региона.

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«Мы с вами наблюдаем за тем, что президент, огласив послание, перешел к действиям выверенным, скажем так, конкретным, тем самым задает темп и органам исполнительной власти, субъектам, муниципалитетам», — цитирует слова Николаева ТАСС.

Отдельно ставится задача по формированию единой системы публичной власти, подчеркнул врио главы региона. Под конец встречи он поблагодарил членов правительства Чувашии за проделанную работу.

Уход кабмина республики не стал неожиданностью. Николаев еще 29 января заявил, что в числе его первоочередных задач — работа с кадрами в Чувашии.

«Исходя из итогов инвентаризации будем работать над их коррекцией и будем принимать кадровые решения в соответствии с законодательством», — говорил врио главы региона.

В ходе встречи с кабмином он также сообщил о планах по улучшению качества жизни граждан республики. Низкий доход населения, по мнению Николаева, одна из главных проблем региона.

«Приоритет будет такой, чтобы провести оперативно инвентаризацию всего того, что в этом плане намечено, переработать задачи так, чтобы максимально оперативно ускориться и выйти на ту динамику, которую задает президент в рамках национальных проектов», — указывал врио губернатора Чувашии.

Николаев занял пост временно исполняющего обязанности главы республики после того, как президент России Владимир Путин 29 января снял с должности Михаила Игнатьева.

Игнатьев был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия», перед этим он также был исключен из правящей партии «Единая Россия». Отставке способствовало несколько скандалов с участием теперь уже экс-губернатора.

Так, в начале января Игнатьев призвал «мочить» работников СМИ и блогеров, а под конец месяца в Сети появилось видео, на котором он заставлял пожарного прыгать за ключами от автомобилей аварийно-спасательных служб.

Действия Игнатьева вызвали возмущение у коллег из «Единой России», депутатов, сенаторов и даже министров. Его отставку можно назвать вполне закономерной, в особенности после исключения из партии.

Кроме того, Игнатьев в рейтинге политической устойчивости губернаторов находился в красной зоне, говорил «Газете.Ru» политолог Евгений Минченко. Политик был «проблемным активом» из-за крайне низкого качества политического менеджмента.

После своей отставки экс-губернатор поблагодарил жителей региона за критику и совместную работу. Соответствующее обращение он разместил в Instagram.

«Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии! За понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной Республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику», — написал Игнатьев.