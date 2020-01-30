«Что там в Брюсселе?»: Великобритания покидает ЕС

Сегодня, 31 января, Великобритания покидает Евросоюз — спустя более чем три с половиной года после референдума о ее членстве в содружестве. В 23.00 по Гринвичу в объединении официально останутся 27 стран.

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Соединенное Королевство стало первым государством, решившимся покинуть ЕС. Окажется ли его пример заразительным, как предсказывали многие политологи, покажет время. Однако ясным стало одно: проголосовать за выход из Евросоюза и действительно выйти из него — не одно и то же. Референдум вовсе не стал конечной точкой в борьбе евроскептиков — впереди их ждало куда более сложное противостояние. Что примечательно, и сегодня их борьба не закончится.

«Им нужен новый премьер»

24 июня 2016 года в Великобритании огласили итоги референдума о выходе из ЕС. Одна из самых громких избирательных кампаний завершилась победой евроскептиков, хоть и с незначительным перевесом. За Brexit отдали 51,9% голосов, против — 48,1%.

Идея выхода из Евросоюза набрала популярность после греческого экономического кризиса. Еще больший импульс разговорам о Brexit придал миграционный кризис в Европе. По мнению евроскептиков, выход из ЕС мог бы оградить страну от европейских экономических проблем и ограничить число мигрантов. Сторонники Brexit настаивали, что членство в объединении лишь мешает развитию Соединенного Королевства, отнимая у страны миллиарды фунтов и ничего не предлагая взамен.

Возмущение многих британцев при этом вызвала статистика по голосам. Так, согласно данным YouGov, за Brexit голосовали преимущественно граждане старше 50 лет. Кроме того, исследования продемонстрировали, что чем больше в округе людей с высшим образованием, тем большей оказалась поддержка членства в ЕС.

Против выхода Британии из Евросоюза проголосовал Лондон, Северная Ирландия и Шотландия, которая практически сразу заявила о готовности покинуть Соединенное Королевство и стать членом ЕС. Остальная же страна практически единодушно проголосовала за выход.

Курс фунта к доллару сразу после выхода первых предварительных данных упал до минимальных с 1985 года значений, пробив отметку $1,32 за £1. Британцы гадали, что будет делать премьер-министр Дэвид Кэмерон — главный идеолог политики сохранения членства в ЕС и ко всему прочему инициатор референдума.

Он превратил плебисцит в инструмент избирательной кампании на парламентских выборах в 2015 году. Кэмерон пообещал, что, если консерваторы выиграют, то он проведет голосование о выходе из Евросоюза.

Ирония в том, что, помимо инструмента в избирательной кампании, референдум стал для премьера элементом политической стратегии. Еще в 2013 году он рассказал, что Лондон должен быть частью ЕС, однако на других условиях. В частности, политик хотел добиться изменений в области миграционного законодательства и социальных льгот.

Таким образом он рассчитывал поставить точку в вовсю разгоревшемся на тот момент споре о целесообразности членства Соединенного Королевства в содружестве и заодно, если получится, договориться с Брюсселем о новых условиях сосуществования. Иными словами, Дэвид Кэмерон был уверен в победе еврооптимистов на референдуме. Премьер-министр пошел в all-in и проиграл.

Утром 24 июня на Даунинг стрит 10 Кэмерон заявил, что уходит в отставку.

«Я бился против выхода всем своим сердцем, но британцы выбрали иной путь. Значит, им нужен новый премьер-министр», — сказал он.

Новым премьер-министром 13 июля стала Тереза Мэй — противница выхода страны из Евросоюза. «Brexit означает Brexit», — твердила она в ходе избирательной кампании за место лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

«Мы переживаем важный исторический момент для нашей страны. После референдума нам предстоит пройти через времена громадных национальных перемен, и я знаю, что так мы — Великобритания, мы примем вызов, — сказала Мэй в ходе своего первого обращения к нации. — Учитывая, что мы выходим из ЕС, мы добьемся для себя новой, важной и позитивной роли в мире».

Через три года, в мае 2019-го, Тереза Мэй со слезами на глазах объявит о своей отставке. За это время она согласует с Брюсселем 500-страничное соглашение о «разводе», которое трижды не пройдет согласование в парламенте. Добиться уступок от Евросоюза премьеру также не удастся.

Потрясающий момент Джонсона

Лишь спустя три с половиной года судьба Brexit попала в руки человека, способного довести начатое до конца. 24 января преемник Мэй Борис Джонсон, один из главных евроскептиков, идеолог кампании за Brexit, подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

«Подписание соглашения — потрясающий момент, когда, наконец, выполняется результат референдума 2016 года и заканчиваются затянувшиеся годы споров и разногласий. Наконец мы можем двигать вперед нашу страну с правительством, сосредоточенным на обеспечении лучших социальных служб, больших возможностей и раскрытии потенциала каждого уголка нашего великолепного Соединенного Королевства, и одновременно строящим крепкие новые отношения с ЕС, основанные на дружбе и равенстве», — заявил Джонсон, одетый в цвета британского флага, в ходе церемонии.

Именно ему удалось выполнить волю британцев, преодолев сопротивление парламента и настояв на внесении весомых изменений в соглашение по Brexit.

В соответствии с новым соглашением, Северная Ирландия останется в таможенном пространстве Великобритании, но также будет частью единого рынка Евросоюза. Вместе с тем Лондон будет применять таможенные правила ЕС и осуществлять сборы для товаров, следующих в Евросоюз через Северную Ирландию.

После окончания переходного периода соглашение будет продлеваться каждые четыре года с согласия Ассамблеи Северной Ирландии большинством голосов.

С парламентом Джонсону пришлось побороться: чтобы иметь возможность продвигать свою политику и прекратить многочисленные отсрочки Brexit, Джонсону пришлось распустить палату общин и пойти на внеочередные выборы. В парламенте попросту отсутствовало большинство, которое бы продвигало какую бы то ни было позицию, будь то новый референдум, выход без сделки или поддержка существующего соглашения. Таким образом, досрочные выборы стали возможностью вновь дать британцам возможность продемонстрировать свою волю касательно будущего страны — с ЕС или без него.

Результаты превзошли все ожидания. Консервативная партия Джонсона, заняв 364 из 650 мест в палате общин, одержала крупнейшую победу с 1987 года, когда такого же успеха добилась Маргарет Тэтчер.

Что теперь скажет Евросоюз

Сегодня премьер-министр Великобритании произнесет торжественную речь. На Даунинг Стрит установлена специальная иллюминация и проекция часов, которые отсчитывают время до 23.00 по Гринвичу.

Наконец станут доступны 50 пенсов, посвященные Brexit. Это, к слову, уже третья попытка правительства ввести в обращение 50-пенсовые памятные монеты. Они выпускались к предыдущим дедлайнам выхода страны из ЕС, однако каждый раз из-за отсрочек монеты переплавлялись.

«Я буду делать то же, что и все остальные, я с достоинством проведу выход из Евросоюза. Я буду отмечать это событие настолько уважительно, насколько это возможно, учитывая масштабы события», — приводят британские СМИ слова премьера.

Джонсону действительно есть что праздновать. Однако стоит заметить, что впереди его ждет не менее сложный раунд переговоров, причем не только с Евросоюзом.

1 февраля начинается переходный период, в течение которого Соединенное Королевство продолжит следовать правилам Евросоюза. При этом Лондон потеряет представительство и свой голос в органах власти ЕС.

Переходный период продлится до конца 2020 года, за это время стороны должны будут согласовать условия дальнейшего сосуществования в сфере экономики и безопасности. И в этом направлении премьер-министр, похоже, настроен оптимистично.

По его мнению, законопроект прокладывает путь для «амбициозного соглашения о свободной торговле» с ЕС. Однако многие наблюдатели уверены, что за такой срок договориться о новых условиях торговли и сотрудничества нереально.

«Все эксперты склоняются к тому, что 11 месяцев, даже меньше, потому что первые переговоры планируются во второй половине марта, — это мало. К этому моменту Британия и ЕС должны скомпоновать свои весьма представительные делегации. Джонсон сказал, что Фрост (главный переговорщик от Лондона Дэвид Фрост — прим. ред.) должен возглавить британскую делегацию, которая, по его мнению, будет состоять из сорока известных авторитетных экспертов и политиков. Не менее многочисленной будет европейская делегация. Многие эксперты склоняются к тому, что может не хватить 11 месяцев переходного периода для того, чтобы такое объемное соглашение заключить. Есть возможность продлить на год, но Джонсон уже неоднократно заявлял, что этого не допустит», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Эксперт также напоминает, что соглашение о выходе Британии из ЕС готовилось его предшественницей Терезой Мэй. Тогда предполагалось, что Лондон покинет содружество 20 марта и на переходный период будет отведено гораздо больше времени.

«Им нужно выработать какую-то модель, по которой будет развиваться сотрудничество. Есть уже у ЕС пять-шесть моделей с третьими странами — швейцарская, норвежская, турецкая, канадская. Скорее всего, они возьмут за основу одну или две модели и будут уже шаг за шагом обсуждать все разделы и все главы. Договор с Канадой ЕС готовил почти семь лет. Великобритания, по сути, хочет сделать такой же документ только за 11 месяцев, даже меньше. Опять же, если эта модель подойдет Джонсону, пока он на этот счет никаких заявлений не делал», — поясняет Николай Топорнин.

Переговоры о будущем Британии и Евросоюза будут проходить уже при других обстоятельствах. На этот раз премьер-министру, имея за плечами большинство в парламенте, не придется столкнуться с сопротивлением членов Палаты общин. Таким образом, он сможет сосредоточиться лишь на переговорном процессе с Брюсселем. Непонятно, впрочем, как поведет себя ЕС на этот раз.

«Переговоры будут сложными, тяжелыми, давайте не забывать и позицию ЕС. Хотя они простились по-доброму, с другой стороны есть заявления более акцентированные, тот же [премьер-министр Ирландии] Лео Варадкар четко заявил, что: мы будем также руководствоваться интересами 27 стран, мы такую богадельню для британцев создавать не будем», — подчеркивает эксперт.

Премьер-министр Ирландии действительно в интервью «Би-би-си» подчеркивал, что на дальнейших переговорах у ЕС будет преимущество.

«Европейский союз — это объединение 27 стран <...>, у нас 450 млн человек населения и соответствующий рынок. У Соединенного Королевства порядка 60 млн человек. Так что, если мы представим их как две футбольные команды, как вы думаете, на чьей стороне будет преимущество?» — сказал он, не исключив вероятность того, что следующая фаза выхода Великобритании из Евросоюза может быть продлена.

Николай Топорнин также обращает внимание на тот факт, что Лондону придется договариваться не только с Брюсселем, но и с остальными членами ЕС.

«Необходимо, чтобы все страны одобрили соглашение. Если хотя бы одна страна будет против, то ничего не получится, придется заново передоговариваться. Со стороны ЕС, мне кажется, будет более сложная ситуация. Им придется учитывать интересы разных стран, в том числе и малых, а у малых стран есть вопросы к Джонсону — там порядка 3 млн выходцев из стран Восточной Европы, Балтики, Польши, Румынии, Болгарии работают в Великобритании, и их очень волнует правовой статус этих людей. Я думаю, что в этом вопросе они будут занимать очень жесткую позицию, — рассуждает эксперт. — Мы все время говорим о позиции Джонсона, а теперь надо по-другому: что там в Брюсселе? Как они видят взаимоотношения с Британией?»