«Сделка века»: о чем договорились Путин и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политик прибыл в Россию, чтобы обсудить с российским лидером план президента США Дональда Трампа по урегулированию многолетнего конфликта Израиля и Палестины — «сделку века», как ее называет глава Белого дома.

Нетаньяху возвращается домой «не с пустыми руками» — вместе с премьером на его самолете в Израиль полетит помилованная Путиным Наама Иссахар.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль продолжит анализировать соглашение по урегулированию палестино-израильского конфликта. При этом лидеры детально обсудили предложение главы Белого дома, двусторонние отношение, а также ситуацию в Сирии.

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«Была продолжительная, глубокая и основательная беседа о деталях «сделки века» и ее влиянии на регион. Кроме этого, лидеры обсудили развитие событий в Сирии и необходимую координацию между Израилем и Россией», — сказал источник ТАСС.

После встречи в официальном аккаунте премьер-министра Израиля появилась совместная фотография политиков.

«Важная рабочая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Отношения между Израилем и Россией никогда раньше не были столь хорошими и прочными. Спасибо вам, президент Путин», — говорится в подписи к снимку.

28 января Биньямин Нетаньяху находился с визитом в Вашингтоне, где президент США представил «сделку века». Этот день израильский премьер назвал «историческим», поскольку Трамп стал первым зарубежным лидером, признавшим законность присоединения к Израилю Западного берега реки Иордан. Представителя Палестины на презентации плана Дональда Трампа не было.

Еще до того, как Вашингтон раскрыл подробности сделки, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что она окажется на «свалке истории».

Американский лидер предложил признать Иерусалим неразделимой столицей Израиля, хотя в восточной части города Палестина сможет построить свою столицу. При этом арабскому государству и всему мировому сообществу следует признать суверенитет Израиля над Западным берегом реки Иордан, следует из сделки.

Палестина, по словам Трампа, вдвое увеличит свои территории, если согласится на план США. Так, в качестве компенсации от потери территории на Западном берегу Иордана глава Белого дома предложил выделить арабскому государству две зоны в пустыне Негев к югу от Газы.

Кроме того, президент США считает целесообразным установить контроль Палестины над сектором Газа. Через Израиль, по мнению Трампа, можно было бы провести тоннель или эстакаду. Это даст арабской стране выход к морю, однако построить там порт можно будет только спустя пять лет после заключения соглашения и, что примечательно, только с разрешения Израиля.

В рамках предложенного плана Вашингтон готов выделить 50 млн долларов. Палестина же должна быть демилитаризована, а движение ХАМАС — полностью разоружено. В обмен Израиль должен согласиться на замораживание новой деятельности по строительству еврейских поселений сроком на четыре года. Именно столько времени отводится на переговорный процесс о формировании палестинской государственности.

Территориальный конфликт между странами тянется с 1967 года. Противостояние неоднократно пытались разрешить международные посредники, однако ни к каким результатом это не привело. Разработка «сделки века» администрацией Трампа длится уже почти три года. Ее главным архитектором считается Джаред Кушнер — советник и зять главы Белого дома.

Обсудить план Вашингтона Нетаньяху решил с российским лидером и уже спустя два дня после презентации сделки прибыл в Москву.

«Мы провели некоторые переговоры с нашими американскими друзьями. Я смогу вам сказать о некоторых вещах, связанных с этим... Вы являетесь первым мировым лидером, с которым я встречаюсь после визита в Вашингтон [и встречи с президентом США Дональдом] Трампом. У нас сегодня новая возможность, хотел бы с вами поговорить, услышать Ваше мнение, [о том] как мы можем собрать все силы для мира и спокойного существования», — цитирует «Интерфакс» слова израильского премьера в начале его встречи с Путиным.

Однако ожидать полной поддержки Россией сделки Трампа не приходится.

Москва уже обращала внимание на тот факт, что США не консультировался с палестинской стороной, прежде чем представлять политическую часть «сделки».

«Не они [США] должны принимать решения. Они предлагают инициативу израильскому руководству... но не проконсультировались с палестинским», — заявлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Реакция от Палестины последовала однозначная и вполне ожидаемая. Палестинский лидер Махмуд Аббас назвал сделку «пощечиной». Постоянный наблюдатель Палестины Совете Безопасности ООН Рияд Мансур заявил журналистам, что Аббас примет участие в заседании Совбеза ООН для представления резолюции против опубликованного США плана.

«Они позволяют Израилю немедленно аннексировать палестинские территории, — сказал Мансур. — Если они собираются в ближайшее время аннексировать 40% Западного берега реки Иордан, а затем давать нам время для переговоров, то в этом нет никакого смысла».

Глава МИД России Сергей Лавров за несколько часов до презентации плана Вашингтона также заявлял, что успех сделки можно будет оценить по реакции Палестины.

«Когда такой текст будет обнародован, самое главное — узнать позиции сторон, прежде всего позицию палестинцев… Безусловно, нужно будет понять реакцию арабских друзей Палестины, Лиги арабских государств», — сказал он, отметив, что проанализировать предложение Трампа могли бы международные посредники — Россия, США, ООН, ЕС.

Представив свою сделку, глава Белого дома добьется как минимум запуска нового раунда дискуссии вокруг палестино-израильского конфликта с участием международных игроков. И Россия, судя по всему, намерена принять активное участие в этом обсуждении.

В свою очередь, премьер-министр Израиля с энтузиазмом предоставляет Москве эту возможность. В марте Нетаньяху предстоит пройти через третьи за 11 месяцев парламентские выборы. Сказать, что премьер чувствует себя уверенно в преддверие выборов, нельзя. Против него заведено сразу три уголовных дел, по которым ему уже были предъявлены обвинения со стороны генпрокуратуры (в том числе израильского премьера подозревают в коррупции и обмане общественного доверия).

В рамках предвыборной кампании Нетаньяху разыгрывает карту политика, установившего весьма хорошие отношения со сразу несколькими зарубежными лидерами, что играет ему на руку как главе страны, втянутой в непростые противостояния с соседями.

Кроме того, очередным бонусом, призванным повысить симпатии израильтян к премьеру, должно стать его триумфальное возвращение с осужденной в России Наамой Иссахар.

Как заявил адвокат помилованной девушки, Нетаньяху выразил желание лично забрать Иссахар из России. Российский лидер подписал помилование израильтянки накануне встречи с премьером. Нетаньяху встретился с девушкой и ее матерью в аэропорту «Внуково».

«Очень тронут встречей с вами. Теперь пора возвращаться домой», — цитирует обращение Нетаньяху к Нааме и ее матери канцелярия премьера.