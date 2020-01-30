Нелегальные плакаты: в Киеве появились пророссийские билборды

Сразу в пяти районах Киева появились билборды с пророссийскими надписями. Как сообщает ТАСС, на плакатах изображен украинский предприниматель Олег Катющенко со сложенными на груди руками.

«Россия — наш главный стратегический партнер», — гласит большая надпись на билборде. Фото бизнесмена и лозунг размещены на фоне снимка моста, вероятно, через Днепр.

Возмущенные такой рекламой «бдительные киевляне» вызвали полицию, которая вскоре приехала к одному из мест расположения билбордов. Как сообщает телеканал «24», после выяснения ситуации и ответственных за рекламу пророссийские плакаты были сняты. Они провисели несколько часов.

Реклама

Неизвестно, является ли размещение «пророссийской пропаганды» — по выражению Киевской горадминистрации — инициативой Олега Катющенко. Сообщается, что операторы наружной рекламы не давали согласие на размещение таких плакатов. Нацполиция Украины уже выясняет, кто и с какой целью повесил нелегальную рекламу.

В 2018 году представители Службы безопасности Украины (СБУ) заявили, что им удалось разоблачить девять человек, которые занимались «пророссийской пропагандой».

По данным СБУ, «межрегиональная сеть антиукраинских интернет-агитаторов» была ликвидирована в сентябре-октябре. По мнению украинских силовиков, «агитаторы» якобы действовали в интересах «страны-агрессора».

«Оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов. Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб России, публиковали присланные из России политические новости и призывали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков», — говорится на сайте ведомства.

Летом 2019 года большой скандал вызвала попытка провести телемост между российским каналом «Россия-1» и украинским NewsOne. Нардеп Анна Гопко в Facebook написала, что предложение провести телемост можно расценить как «ползучую оккупацию украинского медиапространства Кремлем и угрозу национальной безопасности». Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко поддержал Гопко. Он призвал собрать СНБО и очистить информационное пространство Украины от кремлевского влияния. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) тоже осудил возможное проведение телемоста.

«Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, одновременно возмутительным является прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом», — заявили в НСЖУ. Телеканал NewsOne контролируется бизнесменом Виктором Медведчуком.

«Кум Путина (так Медведчука называют оппоненты — прим. «Газета.Ru») не может и не будет влиять на информационную политику Украины. Если этого не сделает Зеленский — сделают украинцы», — заявил Ляшко.

7 июля Медведчук заявил, что не считает, что он или кто-то другой должен выступать посредником для организации переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, инициатором диалога должен выступать Киев.

На Украине уже давно ограничено вещание ряда российских телеканалов. В числе нежелательных оказались Первый канал, «Россия 24», «Звезда», РЕН-ТВ и десятки других. В МИД России подобные шаги назвали «наступлением на СМИ» и призвали Киев гарантировать свободу телетрансляций.

В мае 2017 года под санкции Украины попали российские сайты «Яндекс» и Mail.Ru, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.Ru и социальных ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники»... Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам («Яндекса»)», — говорилось в указе, подписанном президентом Украины Петром Порошенко.

Тогда Порошенко выразил уверенность, что украинский народ способен прожить и без российских социальных сетей, которые были заблокированы на территории страны. «Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ способен прожить», — заявил Порошенко.