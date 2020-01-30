«Лояльная сила»: кто стал врио главы Чувашии

Президент России Владимир Путин 29 января назначил врио губернатора Чувашии депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Николаева. По указу главы государства, Николаев будет занимать пост до вступления в должность нового избранного главы республики. Депутат занял место руководителя Чувашии после того, как экс-глава региона Михаил Игнатьев был снят с должности в связи с утратой доверия президента.

Увольнению Игнатьева способствовали два недавних скандала с его участием. Сперва ему пришлось извиняться за призыв «мочить» журналистов и блогеров, а всего через 10 дней по Сети разлетелась видеозапись, на которой экс-глава региона заставлял сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины.

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28 января чиновника исключили из правящей партии «Единая Россия», а уже на следующий день он лишился губернаторского кресла. Как отмечал замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко, отставка Игнатьева должна стать уроком для всех, кто занимается управлением и работой с людьми.

«Единая Россия» — партия президента. Глава государства четко сказал: чиновники и начальники всех уровней должны уважительно относиться к людям. Никому не позволительно их оскорблять, проявляя чванство и высокомерие», — подчеркивал Ревенко.

Роль в отставке Игнатьева сыграли не только скандалы с его участием, считает политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Игнатьев в рейтинге политической устойчивости губернаторов был в красной зоне, он уже был проблемным активом. В первую очередь — из-за крайне низкого качества политического менеджмента, что, собственно, он и подтвердил своими дальнейшими действиями», — заявил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

К слову, Игнатьев был снят с поста главы Чувашии незадолго до истечения своего уже второго срока — он стал руководителем республики в 2010 году и переизбрался в 2015-м. Очередные выборы губернатора должны пройти в регионе 13 сентября 2020 года.

Экс-соперник Игнатьева

Врио главы Чувашии Николаев уже говорил, что намерен принять участие в избирательной кампании. Сам политик родом из чувашской деревни Чербай, в 2011 году он стал депутатом госсовета республики. На выборах главы региона в 2015 году Николаев был соперником Игнатьева, но проиграл с результатом 14,7% голосов против 65,5% единоросса.

Поражение политика на прошлых выборах связывают с публикацией информации о нем в некоторых чувашских газетах. Руководитель фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрании Дмитрий Евсеев говорил «Коммерсанту», что после выборов факт клеветы был доказан в суде, а за распространением материалов стояли «игнатьевские пиарщики».

Тем не менее через год после выборов Николаев был избран в Госдуму по списку партии «Справедливая Россия», занимал пост зампреда комиссии нижней палаты парламента по вопросам депутатской этики, а в конце января 2020 года стал председателем комитета ГД по делам национальностей.

После вступления в должность врио главы Чувашии Николаев заявил, что среди его первоочередных планов — работа с кадрами в регионе, а также инвентаризация.

«Я в принципе и до этого сказал о тех планах, которые на сегодняшний день сформулированы региональной властью, исходя из итогов инвентаризации будем работать над их коррекцией и будем принимать кадровые решения в соответствии с законодательством», — сообщил Николаев в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, врио главы Чувашии отметил, что на развитие региона повлияет создание в России так называемого зеленого бренда для продуктов с улучшенными экологическими характеристиками.

«Если говорить о доходах — это такой фундаментальный индикатор, достижение которого возможно только через реализацию мер по развитию экономики региона, развитию крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, которые имеют достаточно хорошие перспективы в связи с инициативой президента о создании российского зеленого бренда», — указал Николаев.

Основная проблема Чувашии заключается в низком уровне доходов населения, уверен политик, но это глобальный индикатор, который решается через развитие экономики.

«Приоритет будет такой, чтобы провести оперативно инвентаризацию всего того, что в этом плане намечено, переработать задачи так, чтобы максимально оперативно ускориться и выйти на ту динамику, которую задает президент в рамках национальных проектов», — цитирует слова Николаева ТАСС.

Говоря о политике своего предшественника и бывшего соперника Игнатьева, он отметил, что «что-то будет пересматриваться, но лучшее будет оставляться».

«Это мне кажется правильной тактикой: что работает хорошо, то должно и дальше работать, а то, что мешает достижению целей, стоящих перед регионом, надо переделывать», — подытожил Николаев.

«Плата эсерам»

Одной из главных задач врио главы Чувашии станет формирование своей команды, уверен Евгений Минченко, в настоящее время ее у него нет. Кроме того, Николаеву надо готовится к выборам губернатора республики.

«Вероятно, выборы будут непростыми для Николаева. «Единая Россия» скорее всего не будет выдвигать своего кандидата и поддержит его, но тут может появится и другой кандидат», — считает эксперт.

Говоря о назначении Николаева, Минченко отметил, что это плата «Справедливой России» за «правильное поведение».

«Они поддерживают Путина, поддерживают все инициативы и не занимаются активной критикой власти в регионах. То есть такая системная, лояльная политическая сила», — резюмировал эксперт.