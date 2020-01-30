Три сорта детей: экс-министр обвинила Зеленского во лжи

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne обвинила президента Владимира Зеленского в обмане избирателей и невыполнении предвыборных обещаний.

«Перед всеми голосованиями — за президента и в парламент — мы слышали одно и то же: «Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан». Нас обманули», — подчеркнула она.

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По словам Лукаш, лозунг экс-президента Украины Петра Порошенко «армия, мова, вира» продолжает «бодро шагать по стране». Хотя Зеленский обещал провести ревизию закона о государственном языке на предмет соответствия конституции, он этого не сделал, добавила бывшая глава минюста. Кроме того, на Украине возникают новые законы и акты, усугубляющие «языковой» раскол в обществе.

«Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные», — возмутилась Лукаш.

Петр Порошенко 15 мая 2019 года, за несколько дней до сложения с себя полномочий президента страны, подписал закон о государственном языке. «Он выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

При этом все должностные лица страны обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей. В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках нацменьшинств Украины.

Верховная рада Украины 16 января приняла законопроект, ограничивающий обучение на русском языке. Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового учебного времени.

По этому закону учиться на родном языке на протяжении всего времени обучения могут только представители коренных народов — крымских татар, крымчаков и караимов. Меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза (венгерском, польском и румынском), будут учиться на нем до пятого класса, после чего процент предметов на украинском вырастает с 20% до 60% к девятому классу.

Для русских эта доля еще выше — после пятого класса обучение на украинском языке должно занимать не менее 80% от общего времени.

В декабре Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не соблюдает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, поэтому его необходимо пересмотреть. По мнению комиссии, Украине необходимо добиться баланса, чтобы избежать языковой проблемы и межэтнической напряженности в стране.

Венецианская комиссия предложила улучшить закон о меньшинствах, проведя консультации с заинтересованными сторонами. В частности, необходимо убрать пункт, в котором устанавливалась ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах.

Спустя месяц российские дипломаты прокомментировали принятый Верховной радой закон «Об общем среднем образовании» и призвали ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать «адекватную оценку» действиям Киева. МИД России считает, что на Украине продолжается дискриминация нацменьшинств, в частности, людей, говорящих на русском языке.

«С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации», — отметили дипломаты.

Президент России Владимир Путин в начале ноября 2019 года заявил, что «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку в некоторых странах.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — добавил Путин.

За такой политикой, по мнению президента, стоит «все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе — права на родную речь, на культуру и историческую память». В странах Восточной Европы учили русский язык во время существования СССР, потому что это было выгодно, уверен Путин, но Советский Союз распался, и интерес к языку начал затухать, однако «это искусственно подогревается, потому что нас побаиваются».