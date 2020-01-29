Удар по руководству Крыма: США расширили санкции

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми россиян и одной организации. Как сообщило ведомство, меры были санкционированы «в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма».

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Под санкции попало руководство Крыма и Севастополя: председатель Совета министров Юрий Гоцанюк, и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава севастопольского Законодательного собрания Владимир Немцев, председатель избирательной комиссии города федерального значения Сергей Даниленко.

Кроме того, американские санкции были введены против заместителя председателя севастопольской избирательной комиссии Лидии Басовой, и секретаря этого органа — Екатерины Пырковой. Также под ограничительные меры попала член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Также в список внесено АО «Гранд Сервис Экспресс» и его генеральный директор Александр Ганов. Эта частная компания осуществляет железнодорожные перевозки в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, чем, согласно заявлению американской стороны, «оказывает поддержку усилиям России по углублению экономической интеграции с Крымом».

«Действия казначейства, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку восстановлению свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму», — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

По его словам, данные санкции ограничивают возможности этих людей вести бизнес на международном уровне и подчеркивают силу трансатлантического альянса в противостоянии «продолжающейся агрессии России».

«Все имущество и любые активы этих лиц и организаций, которые находятся в Соединенных штатах, а также находятся во владении или под контролем американцев, должны быть заблокированы и переданы в OFAC. OFAC запрещает любые сделки с ними»,

— подчеркивается в комментарии ведомства.

Накануне все перечисленные чиновники подпали под санкции Евросоюза. ЕС заявил, что причиной введения рестрикций против россиян стало то, что они продвигали или помогали в организации «незаконных региональных выборов в Госсовет Крыма в сентябре 2019 года».

Решение было принято без обсуждения 28 января 2020 года на брюссельской встрече Совета по внешним отношениям ЕС, сообщается в официальном журнале объединения.

После внесения новых фигурантов в списке числятся 177 фамилий. Попавшим под санкции запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их европейские активы замораживаются. Помимо этого, в перечне ЕС значатся еще 44 юридических лица.

Михаил Развозжаев отметил, что не удивлен действиями ЕС.

«Вообще я думал, что я давно уже во всех возможных запретительных списках. Зарубежных активов у меня никогда не было. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России», — указал политик.

Юрий Гоцанюк в Facebook заявил, что «с иронией воспринял новость» о расширении перечня лиц, подпадающих под санкции.

«Искренне рад оказаться в компании достойных людей, которые в силу своих возможностей способствуют развитию полуострова, отстаивают интересы жителей Крыма и Севастополя, наши законные права и свободы»,

— написал госслужащий.

Тремя днями ранее стало известно, что Кипр блокирует новые санкции Европейского союза против нескольких чиновников из Крыма в попытке заручиться поддержкой Брюсселя для более жестких действий против Турции — из-за решения Анкары проводить бурение в кипрской исключительной экономической зоне.

Как сообщало американское информационное агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника, Никосия опровергла, что связывает эти два вопроса, и заявила, что ей просто нужно время для анализа предложенных ограничительных мер против крымских чиновников.

«Между двумя режимами санкций нет никакой связи. Мы находимся в процессе рассмотрения информации, предоставленной в отношении связанных с Украиной санкций», — заявил представитель министерства иностранных дел Кипра Деметрис Самуэль.

Кипр обвиняет Турцию в незаконном бурении в поисках нефти и газа в своих территориальных водах. ЕС подготовил базу для санкций против Турции, включающих запрет на поездки в ЕС и замораживание активов, но отложил этот вопрос, чтобы дать Анкаре время изменить курс.

ЕС же согласился добавить в черный список еще нескольких чиновников из Крыма, но санкции требуют единодушной поддержки со стороны всех 28 государств-членов Евросоюза, а Кипр блокировал процесс.

Что касается американской стороны, то, несмотря на санкции, в середине нынешнего месяца глава Белого дома Дональд Трамп заявлял о том, что США нужно улучшать торговое сотрудничество с Россией.

«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией», — заключил Трамп.

За несколько дней до этого министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж также намерен перезапустить экономические отношения с Москвой, при этом процесс не должен повлечь санкций со стороны Вашингтона.