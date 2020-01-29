«Руководствуясь принципами гуманности»: Путин помиловал Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссасхар, которая была приговорена в октябре прошлого года Химкинским городским судом к 7,5 годам заключения за хранение и контрабанду наркотиков. В тексте указа поясняется, что российский лидер подписал его, «руководствуясь принципами гуманности».

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил российского президента за такой шаг. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

«Я благодарю моего друга президента Путина за помилование Наамы Иссахар. Я с нетерпением жду нашей завтрашней встречи, чтобы обсудить «сделку века» и другие события в регионе», — написал израильский лидер.

Высокопоставленный чиновник в израильской межведомственной команде, который занимался поддержанием контактов для освобождения Иссахар, заявил, что у Нетаньяху с Москвой не было никакой сделки, и помилование осужденной было сделано в качестве подарка президентом Путиным премьер-министру Нетаньяху, передает Israel national news.

«Жесты, сделанные Израилем в отношении России, также направлены на укрепление связей и рассматриваются в целом в свете других решающихся вопросов между двумя странами», — указал он.

Чиновник также объяснил мотивы, которые привели к вмешательству государства в дело.

«Государство вмешалось в случай Наамы не только из-за обязательств перед своим гражданами, но и из-за желания разрешить дело, которое может повредить отношениям между Израилем и Россией», — сказал израильский представитель.

Яффа Иссахар, мать Наамы, говорит, что ждет момента, когда сможет снова обнять свою дочь.

«Это момент, которого я ждала почти год. Я прошла такое, что никому не пожелаешь, теперь я просто хочу обнять мою дочь Нааму», — сказала женщина.

Она также поблагодарила Путина за помилование ее дочери и Нетаньяху за его усилия по освобождению девушки, передает The Times of Israel.

«От всего сердца я хочу поблагодарить премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его политическую решимость и огромные усилия, которые он приложил в переговорах с российскими властями. Я также хочу поблагодарить президента России Владимира Путина за сочувствие, которое он проявил к моей дочери, и за то, что он принял просьбу моей дочери Наамы вернуться домой», — сказала Яффа.

Наама Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. В тот день она летела из Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, не покидая транзитную зону аэропорта. На багаж Иссахар обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества. По данным экспертизы, это был гашиш.

Израильтянка признала свою вину в хранении наркотиков, однако она полностью отрицала обвинения в контрабанде.

С тех пор, как ее арестовали, она находилась в СИЗО. Члены еврейской общины выражали готовность предоставить ей жилье для домашнего ареста или внести за нее залог.

В день, когда женщине объявили приговор, Нетаньяху обсуждал с Путиным ее дело, передавало издание Haaretz со ссылкой на свои источники.

Российская сторона, по данным газеты, подняла, в свою очередь, вопрос об обмене израильтянки на россиянина Алексея Буркова, которого в декабре 2015 года задержали в израильском аэропорту по подозрению в «хакерской деятельности» и планировали передать его США.

Житель Санкт-Петербурга, по мнению американской юстиции совершал преступления, связанные с кредитными картами. Информацию о встрече израильского премьера с российским президентом подтверждали также в канцелярии Нетаньяху.

В сообщении отмечалось, что Нетаньяху «просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы». Помимо этого, обращается внимание на то, что «израильские судебные власти дали понять, что экстрадиция Буркова не может быть остановлена после принятия Верховным судом Израиля постановления о выдаче».

Делом Иссахар занималась межведомственная группа, в которую входили, в частности, глава Совета национальной безопасности Зеев Элькин, представители министерства иностранных дел, министерства юстиции и заместитель генерального прокурора Израиля. Все вопросы решались с участием соответствующих министров.